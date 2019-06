Čech, který dokonale poznal Kloppa: Můj mentor. Věřte, že emoce nehraje

„Podal mi ruku a povídá: Ahoj, říkej mi Kloppo,“ zavzpomíná Petr Ruman.

Rychlonohý útočník sice začal velkou fotbalovou kariéru v Baníku Ostrava, ale už dvacet let je doma v Německu. A jako jediný český fotbalista dokonale poznal Kloppa, který v sobotu povede Liverpool do finále Ligy mistrů proti Tottenhamu.

Má cenu se ptát, komu bude večer u televize mačkat palce?

„Samozřejmě, že Liverpoolu,“ přitaká dvaačtyřicetiletý chlapík, který se také vrhl na trénování a ve Fürthu je koučem juniorky i asistentem u druholigového áčka. „Vždyť Kloppo je můj mentor. Jsme si v mnohém podobní a hodně jsem si toho od něj vzal.“

Takže mu před zápasem napíšete?

Bohužel v poslední době nejsme v kontaktu, zřejmě už nemá německé číslo. Párkrát jsem mu na něj napsal zprávu, ale co je v Anglii, nikdy nepřišla odpověď, přitom předtím pravidelně.

Kdy jste se vlastně viděli naposledy?

Před rokem. Nikolče Noveski, bývalý kapitán Mohuče, končil kariéru a uspořádal rozlučkový zápas. Pozval plno kamarádů, postavil dva týmy, jeden trénoval Thomas Tuchel, druhý Kloppo. A jako vždycky jsme si měli co vyprávět.

Třeba o tom, jak se mu daří v Liverpoolu?

Tak to vůbec. Celou dobu jsme se bavili o rodině, o životě, co je nového. Vlastně to bylo podobné, jako když jsme se potkali poprvé.

To zní zajímavě.

V roce 2005 si mě ve Fürthu vyhlédl jako posilu a chtěl se setkat. Manažer klubu a můj agent seděli na kafíčku a my jsme se bavili o všem možném – jen o fotbale ani slovo.

Jak je to možné?

Zajímalo ho, jak žiju, co rodina, jak vidím určité věci ve společnosti. Moc dobře věděl, jaký jsem fotbalista, ale chtěl mě poznat hlavně jako člověka: aby věděl, že zapadnu do kabiny a co ode mě může čekat. Jeho manželka Ulla mi později říkala, že přišel domů nadšený a vyprávěl: Za málo peněz budu mít skvělého kluka a dobrého fotbalistu.

Hezká pochvala.

Hned jsme si sedli. Už když začal trénovat Mohuč, přišel mi zajímavý. Emoce, atletický styl hry, presink... Tehdy mu ještě v Německu říkali Harry Potter – kvůli kulatým brýlím. A já věděl, že proti jeho týmu můžu hrát maximálně na dva doteky, na víc není čas.

Přesto jste Mohuči ve vzájemném zápase za Fürth dal dva góly.

To pomohlo, aby se naše cesty sešly. Postupně mi došlo, že můj styl fotbalu přesně odpovídá tomu, co chce on. Nepotřebovali jsme nic dlouze rozebírat, rychle jsem chápal jeho pohled. Když jsem byl zdravý, vždycky jsem pod ním hrál, nikdy mezi námi nebyl problém.

Dokáže on se vůbec s hráči poštěkat? Nevypadá tak.

Ale jo, taky se to stane. Je hodně emotivní, jedná na rovinu, a když se mu něco nelíbí, tak to řekne. Ale nikoho nikdy nechce zostudit, jde mu fakt jen o dobro týmu.

Co ho vytočí?

Když někdo vypustí souboj nebo jinou herní situaci, to nesnáší. A taky nemá rád, když je někdo ustrašený nebo na hřišti váhá. Zato mě zaujalo, jak kabinu nechával žít.

Liverpoolský kouč Jürgen Klopp vstřebává nečekaný postup do finále Ligy mistrů.

Nehlídal vás?

Dával nám hodně volnosti, všechno řídila rada starších. Mazáci nastavili pravidla a on do toho nezasahoval. Často je nechal, ať řeší problémy na hřišti i v kabině sami.

Kdy chválil?

Často. Vzpomínám si na zápas s Bielefeldem, vyhráli jsme 1:0 z penalty po faulu na mě. Byl nadšený, kolik jsem na hřišti odvedl práce, a novinářům řekl: Až budu psát životopis, Petrovi věnuju celou kapitolu.

Na tiskovkách z něj hlášky padají často. Je s ním legrace i v kabině?

Ne že by obcházel hráče a vyprávěl vtípky. Ale je otevřený, rád se zasměje. Přiznávám, že mi někdy i vadilo, když jsme měli předzápasový oběd, v hlavě jsem se už chystal na utkání a trenéři se u stolu chechtali. Ale možná i díky tomu jsme se necítili pod tlakem, legrace je proti stresu dobrá medicína.

I to jste si od Kloppa vzal?

Hrát pod ním je celkově velká zkušenost. Já v Německu poznal, jak funguje západní společnost, kde je na prvním místě vzájemný respekt, a měl jsem dojem, že k tomu automaticky patří, že se trenérovi vyká. U Kloppa jsem měl problém si zvyknout, že je to jinak, nešlo mi to přes pusu. Ale brzy jsem díky němu poznal, že tohle s respektem nesouvisí.

Nebyl někdy hráčům až moc blízko?

Když se slavilo něco velkého, šel si sednout s námi. Ale taky věděl, kdy je lepší tým už nechat o samotě. Po nějaké době se zvedl a šel domů, protože věděl, že když bude s hráči celý večer, budou se hlídat, neuvolní se a někomu to třeba nebude příjemné.

I v jeho případě? Vždyť působí pohodově.

To on je, ale pořád to pro nás byl šéf, který rozhodoval, jestli o víkendu budete na hřišti, na lavičce, nebo na tribuně. Člověk si mohl dovolit věci, které u jiného trenéra ne, ale pořád tam byla záklopka.

Kopl si někdy na tréninku?

Skoro vůbec. Maximálně si s asistenty zahráli břevínka, ale jinak se nezapojoval. Měl špatná kolena, vlastně mu ukončila kariéru. Možná i proto se jako hráč nedostal výš.

Liverpoolský trenér Jürgen Klopp se zdraví s fanoušky před utkáním s Newcastlem.

Sám tvrdí, že měl talent na čtvrtou ligu a hlavu na první.

A to stoprocentně sedí. Co si vybavuju, byl vždycky zarputilec, bojovník, pitbul. Vlastně bych úplně stejně popsal sám sebe. (úsměv) Ani jeden z nás nebyl suprový fotbalista, ale vždycky jsme dřeli naplno.

Počkejte, vždyť vy jste proti sobě vlastně i hráli, ne?

Ano, dokonce mi to připomínal, ale musel jsem mu přiznat, že si ho jako soupeře vůbec nepamatuju. On byl v tomhle jiný, už jako hráč si víc všímal, kdo stojí proti němu.

O fotbale hodně přemýšlí, ale zároveň u něj divoce gestikuluje, poskakuje. Vždycky mě zajímalo, jestli to není trochu póza.

Kdyby byla, fanoušci i hráči by to vycítili. Když vidíte, jak na něj reagují, poznáte, že to jde všechno od srdce. Nezapomenu, jak jsme prohráli v lize prvních pět kol, nálada na nic, hlavy dole. On přišel na trénink a během dvacetiminutového monologu svým drajvem náladu úplně otočil. Kloppo je prostě Kloppo.

Originál.

Každý trenér je trochu herec. Měl by vědět, kdy je potřeba přitlačit, kdy se zasmát, ale někdy je to hrané, nucené. U něj ne, jeho nátura je jedinečná. Ale důležitý byl i asistent Željko Buvač, kterého si pak vzal do Dortmundu a donedávna s ním byl i v Liverpoolu.

Dlouho působili jako nerozlučná dvojka.

Víc mi to došlo v době, kdy jsem studoval trenérskou licenci a byl jsem za nimi na stáži v Dortmundu. V Mohuči byl Kloppo hodně slyšet i na tréninku, často dával pokyny, zatímco tam najednou tohle nechával na Željkovi. Vrtalo mi to hlavou, tak jsem se šel zeptat, co se změnilo.

Odpověď?

Povídá: Petře, tady hrajeme zápas každé tři dny. Ti kluci mě slyší dvacet minut na předzápasové poradě, pak znovu po utkání, tak jak by to vypadalo, kdybych na ně řval ještě při tréninku? Už by měli mého hlasu plné zuby.

Nosil už v Mohuči kšiltovku, která patří k jeho imagi?

Nosil, ale víte co? Já bych to s imagí vůbec nespojoval. Sám teď jako trenér vím, že mít čepici se hodí. Ať už svítí slunce, nebo prší, pomáhá. Šetřím oči, neteče mi voda po obličeji. I on na to koukal prakticky.

Zní to, že jste ho stihl poznat opravdu dobře. Jste kamarádi?

Přítel je pro mě někdo, kvůli komu o půlnoci vstanu a udělám cokoli. Kamarád je o schůdek níž – člověk, se kterým se pravidelně vídám. A s Kloppem se teď pravidelně nevídáme, takže ho tak asi nazvat nemůžu. Ale můžu říct, že byl pro můj život velice důležitý. Spoustu jsem toho od něj odkoukal.

Co hlavně?

Brát za jakékoli situace druhého člověka s respektem, takového, jaký je. Se silnými i slabými stránkami. Ve fotbalovém prostředí je plno vypjatých situací, jste pod stresem, na hřišti i mimo něj. Kloppo mě naučil, že i v tomhle prostředí se dá ke druhým chovat s úctou a lidsky.

Díky tomu to dotáhl tak daleko?

Že toho hodně dokáže, jsem tušil, už když jsem do Mohuče přestupoval. Dřív se třepala o záchranu, každý rok hrála o sestup, on probudil tým i celé město. Když nás představovali jako posily, na náměstí bylo pódium a čtyřicet tisíc lidí se přišlo podívat. Tuhle euforii vyvolal on a bylo mi jasné, že to je něco extra.

Potřetí má na dosah triumf v Lize mistrů. Jak si poradí s tlakem, když už dvakrát ve finále neuspěl?

V Mohuči bylo úžasné, že jakmile jsme my hráči ucítili zvenku tlak, on ho začal na tiskovkách přehrávat na sebe. Uměl zaujmout novináře tak, že začali místo kritiky našich výkonů psát v uvozovkách o kravinách.

Spíš jsem měl na mysli vnitřní tlak, který doléhá přímo na něj.

Trochu nervózní asi bude. Jenže jeho tohle vnitřní pnutí spíš pohání. I v tom jsme podobní. Já si neumím představit, že bych teď šel trénovat nějaký reprezentační výběr. Potřebuju každý víkend zápas, je to moje adrenalinová injekce. A Kloppo ji potřebuje taky, tlak mu prospívá. I ve finále Ligy mistrů.