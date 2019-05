Velkolepá tečka za kariérou Petra Čecha. Rozloučí se na hřišti?

1. Čech na konečné.

Tahák dne, zvlášť pro české fanoušky. Reprezentační rekordman odchytal na top úrovni celkem 923 zápasů, v 382 z nich nedostal gól. A teď konec! Až večer Petr Čech natáhne rukavice, bude to naposledy a uzavře se tím jedna báječná kariéra.

Petr Čech z Arsenalu zasahuje proti polskému útočníkovi Arkadiuszovi Milikovi z Neapole. Milik ho sice překonal, ale gól uznán nebyl.

Zbývá rozlousknout zásadní otázku: Postaví se do branky, nebo si sedne na lavičku? Kdyby Arsenal nehrál finále zrovna proti Chelsea, nebylo by co řešit.

Chelsea vs. Arsenal Sledujte od 21.00 online.

Jenže osud připravil Čechovi pikantní rozlučku – v posledním zápase kariéry stojí proti klubu, za který toho odchytal nejvíc, kde nechal kus srdce a pomohl vyhrát 17 trofejí. A kde možná bude od podzimu sportovním ředitelem, pokud se potvrdí množící se spekulace anglických médií.

Není divu, že trenér Emery váhá a zatím neprozradil, jestli Čecha, který v Evropské lize chytal pravidelně, postaví. Jeho německý rival Bernd Leno cítí šanci a vzkazuje: „K Petrovi mám velkou úctu, ale chci být na hřišti. Zvlášť ve finále!“

2. Proč Baku, proboha?

Pokud máte dost peněz, pár dní volna a láká vás pouť do města, ve kterém pulzuje trochu jiný život než ve většině evropských metropolí, Baku může být skvělou volbou. Ale pokud šéfujete UEFA a zvažujete místo, kde odehrát finále Evropské ligy, bylo by lepší hledat jinde.

Olympijský stadion v Baku, který 29. května hostí finále Evropské ligy, při slavnostním zahájením Evropských her v roce 2015.

Ázerbájdžánská metropole je přece daleko od srdce fotbalového světa, cestování ze západu Evropy se s přestupem natáhne klidně i na 15 hodin, k tomu přičtěte ještě časový posun. Nic z toho představitele UEFA neodradilo, finále přiklepli Baku. A tak se teď nemohou divit, že na ně z celého světa pálí kritici.

„Co si proboha dali k snídani, když je tohle napadlo?“ žasl třeba Jürgen Klopp, kouč Liverpoolu. A s ním i fanoušci obou finalistů, když zjistili, že každý z klubů dostal k dispozici jen 6 000 lístků: přitom moderní olympijský stadion má kapacitu téměř 70 tisíc míst.

Výkop? Až ve 23.00 místního času, aby se na západě Evropy mohlo vysílat v rozumnou dobu a fanoušci neusínali.

A hlavní skandál na závěr: kvůli napjaté politické situaci mezi Ázerbájdžánem a Arménií do Baku nemohl vůbec odcestovat Henrich Mchitarjan, záložník Arsenalu. Prvotřídní faux pas, které v historii pohárových finále nemá obdoby.

3. Sparta fandí Arsenalu.

Nablýskaná trofej, kterou zvedne nad hlavu kapitán vítězného týmu, není tím jediným, o co se hraje. Arsenal by si triumfem v Evropské lize zajistil místo v příštím ročníku Ligy mistrů, která mu coby pátému týmu Premier League o bod utekla.

Bernd Leno v bráně Arsenalu

„Všichni chceme zase slyšet tu krásnou znělku. Navíc nám lépe sedí, když nemusíme hrát poháry ve čtvrtek a stíháme regenerovat před ligovými zápasy,“ zamyslel se gólman Leno. „Když prohrajeme, celá sezona pro nás bude neúspěšná.“

A když naopak vyhraje, Arsenal potěší i Spartu, které by uvolnil místo v základní skupině Evropské ligy. Pokud zvítězí Chelsea, budou se sparťané muset do hlavní fáze prodrat dokonce přes dva soupeře.

4. Derby rivalů. Nebo ne?

Jak se to vezme, protože Arsenal a Chelsea nejsou nepřáteli na život a na smrt. Pro oba je hlavním rivalem Tottenham, takže nevraživost za hranou na tribunách ani na hřišti nečekejte. Spíš oslavu anglické nadvlády nad Evropou – poprvé v historii obsadily všechna místa ve finále dvou nejprestižnějších evropských soutěží týmy z jedné země.

Pierre-Emerick Aubameyang z Arsenalu (v červenobílém) střílí na bránu, kterou hájí brankář Chelsea Kepa Arrizabalaga.

5. Ještě jedno velké loučení?

Kromě Čecha možná čeká rozlučka i Edena Hazarda, belgického čaroděje z Chelsea. Maličký záložník s balonem neustále pevně přilepeným ke kopačce už má smlouvu jen na rok, je mu osmadvacet a po vydařené sezoně má zřejmě poslední šanci na vysněný přestup do Realu Madrid.

„Pokud to bude můj poslední zápas, chci v něm získat trofej,“ naplánoval si. „Byla by to perfektní rozlučka.“