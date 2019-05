Za Arsenal, za Spartu. Byla by to výborná tečka za kariérou, říká Čech

Triumf Arsenalu ve středečním finále Evropské ligy v Baku proti Chelsea = účast Sparty v základní skupině příštího ročníku.

„Byla by to výborná tečka za mojí kariérou,“ zdůraznil Čech, kterého před sedmnácti lety do „velkého fotbalu vystřelila“ právě Sparta.

Souboj v ázerbájdžánském hlavním městě je pro Čecha výjimečný z mnoha pohledů.

Tak především jde o jeho poslední zápas v profesionální kariéře. Pak ji ukončí, což oznámil už v lednu.

Arsenal má poslední možnost postoupit do příštího ročníku Ligy mistrů, kde dva roky za sebou chyběl. UEFA v nejprestižnější klubové soutěži planety drží místo i pro vítěze Evropské ligy.

Sedmatřicetiletý gólman ve své derniéře nastoupí proti klubu, kde strávil jedenáct let a získal patnáct trofejí. A po finále se do Chelsea vrátí, podle informací Sky Sports jako sportovní ředitel.

A když nedostane gól, či jakkoli pomůže Arsenalu k triumfu, radost budou mít i všichni sparťané.

„Získat pohár s Arsenalem, dostat ho do Ligy mistrů a navíc zajistit Spartě přímé místo v Evropské lize. Tři mouchy jednou ranou. Pro Spartu a celý český fotbal by to bylo jedině dobře,“ prohlásil Čech.

Chelsea vs Arsenal finále Evropské ligy, středa 21.00 online

Třetí rok po sobě může český klub těžit z pomoci věhlasných soupeřů.

V květnu 2017 vyhrál pohárovou soutěž číslo 2 Manchester United, čímž přímo do základní skupiny pomohl Zlínu, vítězi českého poháru.

Loni Viktoria Plzeň jako český šampion nemusela do kvalifikace o Ligu mistrů, protože obhájce Real Madrid si účast zajistil ze své domácí soutěže a Česko jako jedenáctá země podle národního koeficientu bylo na řadě. Přitom přímo do základní skupiny Champions League nebylo možné z nejvyšší domácí soutěže postoupit třináct let.

A letos se může Arsenal postarat o lukrativní dárek Spartě. Ta v posledních dvou letech ztroskotala vždy ve 2. předkole, před dvěma lety hned na startu kvalifikace nestačila na Crvenu Zvezdu a loni na jiný srbský klub Suboticu.

V případě vítězství Arsenalu by tak nemusela do letní války v předkolech. Neprožívala by stres kvůli předchozím krachům. Během červencových a srpnových týdnů by se mohla soustředit jen na Fortuna ligu. Celý podzim by prostě vypadal mnohem líp...

Přitom jako třetí tým letošní sezony by normálně musela opět do 2. předkola, ale nejdřív jí pomohla Slavia. Tím, že vyhrála český pohár, zároveň se stala mistrem ligy a bude bojovat o Champions League, nevyužije pozici vítěze Mol Cupu v 3. předkole Evropské ligy. Ta tak připadla třetímu týmu tabulky.

Ve prospěch Sparty hrál také závěr Premier League, v němž Arsenal obsadil pátou příčku, která zaručuje právě účast ve skupinové fázi Evropské ligy. Je to velmi podobná situace jako před dvěma lety se Zlínem a United, kteří byli šestí a přímý postup do EL nevyužili.

„Všichni budeme Arsenalu držet palce, aby to zvládl,“ prohlásil sparťanský záložník Martin Frýdek.

Pokud však zvítězí Chelsea, sparťané se budou do základní skupiny prokousávat přes dva soupeře.