Slavia v Lize mistrů už pětkrát nedala gól. Střílí přitom víc než Arsenal či Dortmund

Zatímco před šesti lety uchvátili odvážným herním stylem a i nejtěžším soupeřům se vyrovnali, teď slávisté opakovaně naráží. Poznávají, že Liga mistrů je jiný rychlostní stupeň. Na všechno méně času a klidu. Svět, kde přežijí jen ti, kdo minimálně chybují, umí využít sebetěsnější prostor a hlavně zvládají trestat.
To se Slavii nedaří.
Pět zápasů po sobě bez gólu, to je bez ohledu na extrémní kvalitu soupeřů smutná vizitka.
„Dát gól je ve fotbale nejtěžší věc,“ povzdechl si kouč Jindřich Trpišovský po úterní londýnské porážce 0:3. „Musíme klukům vtloukat do hlav, že je nejdůležitější, abychom se do šancí dál dostávali. To je jediná cesta.“
Potíž je v tom, že když už se Slavia k příležitosti protlačí, nic z toho není. S výjimkou prvního zápasu proti norskému Bodö/Glimt, kdy se dvakrát trefil senegalský objev Mbodji a slávisté mohli klidně dát ještě další dva góly, jak napovídá statistika očekávaných gólů: tehdy se zastavila na čísle 3,98.
Od druhé Mbodjiho trefy nastřádal Trpišovského tým 58 střel – a žádná neskončila v síti. Očekávané góly v zápasech proti Interu, Atalantě, Arsenalu, Bilbau a Tottenhamu už ani jednou nepřelezly přes jedničku, ale když je sečtete a přidáte úvodní utkání s Bodö, vyjde vám hodnota 6,63. Což v podstatě znamená, že Slavia měla dost šancí na to, aby nastřílela minimálně šest gólů.
Jenže má jen dva, stejně jako Villarreal, který ještě čeká středeční zápas. A o jeden víc než Ajax, zatím nejslabší tým Ligy mistrů, také ten má ale utkání k dobru. Přitom i proti Tottenhamu slávisté vystřihli pár akcí, které se daly dotáhnout.
„Rozhodlo, že jsme nebyli efektivní. Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát,“ štvalo záložníka Michala Sadílka, který sám třikrát zaváhal v nadějné situaci: „Nejvíc si vyčítám tu z druhého poločasu, kdy mi přihrával Lukáš Provod. Snažil jsem se obstřelit obránce, ale gólman Vicario tam byl. Hrozná škoda, mrzí mě to. Asi musím dát ránu a zavřít oči.“
Celkem už má Slavia ve statistikách 74 střel, víc než Arsenal, Benfica, Neapol, Dortmund, Leverkusen i Tottenham. Z toho jednadvacet zblokovali soupeři a dalších devětadvacet letělo mimo tyče. Branku tedy slávisté trefili čtyřiadvacetkrát, což pořád není úplně málo.
Tottenham zapsal jen o jednu střelu na bránu víc, méně přesných je hned třináct týmů. Co z toho vyplývá? Že Slavia ani z dobrých pozic neumí trestat. Navíc se často nechá při nadějném útoku nachytat v ofsajdu, už dvacetkrát. Hůř je na tom jen belgický Union Saint-Gilloise.
Slabá efektivita je potíž, kterou odhalíte na první pohled, ale statistiky napoví, že problém je ještě o něco hlubší. Všimli jste si, jak bídně na tom Slavia je s přesností přihrávek? V průměru 76,7 procent, žádný z týmů v Lize mistrů nemá horší bilanci.
Přitom zrovna tenhle ukazatel skutečně odhaluje, kdo na top úrovni vládne: Manchester City a Paris Saint-Germain se dostanou přes devadesát procent, těsně pod jsou Bayern Mnichov, Chelsea, Barcelona, Liverpool, Real Madrid a Inter Milán.
Také v držení míče jsou slávisté až čtvrtí od konce, zato sbírají zdaleka nejvíc faulů, celkem 103. Pro srovnání: druhá Chelsea jich zapsala 86 a třeba Karabach jen 36. Důraz Slavia používá jako nepříjemnou zbraň na soupeře, kterým se individuální kvalitou nemůže rovnat, ale ke gólům tahle cesta stejně nevede. Zatím?
„Šancí i střel jsme měli opravdu hodně, doufám, že další zápas se to protrhne a nějaké góly dáme,“ zadoufal Sadílek.
„Pokud se do pozic budeme dostávat, věřím, že to přijde,“ přidal se Trpišovský. „Musíme dál doplňovat pokutové území a dostávat se do něj, protože někdy rozhodují detaily. Týmy jako Tottenham dávají velké peníze za hráče hlavně proto, že jsou produktivní. Tam se musíme ještě dopracovat.“
V aktuální sezoně dostanou slávisté už jen dva pokusy: na konci ledna doma proti Barceloně a pak venku s kyperským Pafosem.