Guardiola: Sparta umí být neskutečně rychlá. Nečekal bych, že dáme pět gólů

„Můj názor na Spartu se nemění. Vím, jak je dobrá. Vaši kolegové z Anglie to netuší, určitě si říkali, že to bude jednoduchý soupeř. Já věděl, že nebude,“ přesvědčoval Guardiola.

„Brankář umí skvěle nohama, útočníci jsou silní, křídla neskutečně rychlá, celkově hraje v hodně vysokém tempu. Jeden z důvodů, proč jsme úspěšní, je, že když nám lidé říkají, že něco bude jednoduché, nevěříme tomu. Soupeře typu Sparty musíte respektovat. Koukněte se, kolik překvapení Liga mistrů přináší. Musíte zůstat klidní, poctivě analyzovat soupeře a vědět, co děláte. Jsem hrdý na to, jak se nám to daří.“

O čem ještě nejúspěšnější kouč světa mluvil?



O sparťanské taktice:

„Přizpůsobili se nám. Viděl jsem jejich zápasy se Salcburkem i Stuttgartem a tam byli obrovsky odvážní. Stuttgart měl fantastickou minulou sezonu, má skvělého trenéra a oni mu nadělali spoustu problémů. Říkal jsem si: Wow! Uvědomte si, že Stuttgart teď vyhrál v Turíně nad Juventusem! Takže jsem věděl, jak dobrá Sparta je. Tady se přizpůsobila našemu stylu hry. Vím, že je těžké proti nám hrát, jsme hodně agresivní, těžko čitelní. Chápu, proč hráli takhle.“

O tom, že jeho tým dlouho čekal na druhý gól:

„Zase proti nám bránilo jedenáct lidí ve vápně. To fakt není jednoduché. Museli jsme být hodně trpěliví. Jinak by hrozilo, že půjde Sparta do brejku a ona má vážně hodně, hodně rychlé hráče. Viděl jsem její předchozí zápasy a pochopil jsem, jak dobrý tým to je, z mnoha úhlů pohledu. Nečekal jsem, že bude bránit tak hluboko, stalo se. Věděli, že když dostane Haaland trochu prostoru, je nezastavitelný. Ale jakmile to trochu pootevřeli, dokázali jsme se do jejich obrany dostat. Postupně jsme se zlepšovali. Upřímně, nečekal jsem, že zrovna Spartě nastřílíme pět gólů.“

Sparťanský brankář Peter Vindahl se snaží zlikvidovat akrobatické zakončení Erlinga Haalanda.

O útočné fázi:

„Krok za krokem se učíme, jak hrát proti týmům, které brání tak hluboko. Musíme být trpěliví a nespoléhat jen na to, že do vápna budeme cpát centry. Jasně, máme tam Haalanda, ale ostatní? Foden, Bernardo Silva, ti jsou velcí asi jako můj syn. Petera Crouche bohužel nemáme, kdyby ano, budeme centrovat víc. Ale hledáme vlastní cestu a zlepšujeme se.“

O Haalandovi a jeho nádherné trefě na 2:0:

„Mám z něj radost, protože to má opravdu těžké. Je s ním stoper, stahují se k němu dva defenzivní záložníci, někdy i křídla. Nemá skoro žádný prostor, soupeři ho drží, strkají. Často mu říkám: Vydrž, buď trpělivý, ten ideální balon k tobě přiletí. I Spartě mohl dát víc než dva góly, měl ještě dvě hlavičky. Má patnáct dvacet doteků s míčem a z toho sedm osm šancí – to je neuvěřitelné. Dal nádherný gól, trochu jako proti Dortmundu před lety. Nevím, který z nich byl složitější... Podle mě oba stejně.“

O dalším vítězství v Lize mistrů:

„Máme další tři body a jdeme si za cílem, kterým je postup. Je velká výhoda naskočit do vyřazovací části později než ostatní a mít čas soustředit se na Premier League.“