Poločas od potupy. Nový formát nám dal lekci, říká Guardiola o Lize mistrů

City měli namále.

Proti belgickému soupeři potřebovali šampioni ze sezony 2022/23 v posledním kole základní části zvítězit – jenže první poločas před vlastními fanoušky nečekaně nezvládli.

„První půlhodinu jsme hráli profesorsky. Příchodem Savinha na začátku druhé půle se hra změnila, hodně to oživil,“ hodnotil Guardiola. Jeho tým se do play off skutečně protáhl jen tak tak, ve společné tabulce skončil dvaadvacátý. Pouhé tři příčky od vyřazení.

„Řekl bych, že nový formát Ligy mistrů se mi moc nezamlouvá, protože jsme se v něm hodně trápili. Byli jsme 45 minut od vypadnutí. Pro mě i moje hráče to byla velká lekce, ve fotbale nedostanete nic zadarmo,“ řekl Guardiola.

Manchesteru se nevyvedl podzim, ostatně i v domácí soutěži okupuje nezvyklé čtvrté místo. V Champions League před nervózním rozuzlením vyhrál pouze dva ze sedmi zápasů.

Ve středu večer musel stahovat manko po gólu Raphaela Onyediky, krátce po změně stran však Mateo Kovačič zakončil individuální akci a poté si srazil střílený centr do vlastní sítě Joel Ordóňez. Skóre uzavřel zmíněný náhradník Savinho.

Dalším protivníkem City bude buď Real Madrid, nebo Bayern Mnichov – nový systém totiž mění i los vyřazovací fáze. Jednotlivé kluby nemají pro úvodní kolo play off na výběr z plného počtu soupeřů, ale pouze ze dvou možných variant. „Citizens“ tedy z 22. místa vybírají z týmů na 11. a 12. pozici. Los proběhne v pátek od 12:00.

„Měli jsme tisíc milionů problémů, v tuto chvíli jsou oba v lepší formě, tak to prostě je,“ domnívá se Guardiola. „Netuším, jestli jsou teď rádi, že narazí právě na nás, ale jsem pragmatický. Jeden tým je králem téhle soutěže, druhý je místokrál,“ prohlásil o Realu, který vyhrál LM patnáctkrát, a šestinásobných šampionech z Mnichova.

„Za dva týdny ale budeme silnější než teď. Vrátí se nám někteří hráči po zranění, můžeme zaregistrovat posily,“ podotkl Guardiola.

Zimní akvizice Omar Marmúš, Abdulkodir Chusanov a Vitor Reis pochopitelně nemohly zasáhnout do právě skončené základní části Ligy mistrů, ale pro play off už k dispozici budou.