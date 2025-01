Sparta tři čtvrtě miliardy, Slavia o sto milionů víc než Plzeň. Kolik kdo vydělal?

Ve čtvrtek skončila osmým hracím dnem Evropské ligy základní část pohárů, v níž měl český fotbal čtyři zástupce.

Sparta Liga mistrů Účast v základní fázi: 18,62 milionů eur

Pětiletý koeficient plus síla televizního trhu: 1,87 milionů eur

Desetiletý koeficient: 3,46 milionů eur

Výhra nad Salcburkem: 2,1 milionu eur

Remíza ve Stuttgartu: 700 tisíc eur

Umístění v tabulce (31. místo): 1,760 milionu eur

Celkem: 28,512 milionů eur (738 milionů korun)

Sparta v Lize mistrů, Slavia v Evropské lize a Mladá Boleslav v Konferenční lize skončily mezi poraženými a vyřazovací část, které se účastní po čtyřiadvaceti klubech v každé ze soutěží, je bez nich.

Plzeň obsadila šestnácté místo v Evropské lize a postoupila do úvodního kola play off. V něm se v únoru střetne se sedmnáctým Ferencvárosem Budapešť o postup mezi nejlepších šestnáct týmů soutěže.

Letošní ročník se hrál poprvé v novém formátu, který přinesl společnou tabulku všech klubů v základní části. Ta se rozšířila o čtyři týmy na šestatřicet.

Změnu UEFA udělala i v bonusech, kdy nastavila dva hodnotové pilíře, které se odvíjely od výsledků klubů v předchozích pěti a deseti letech a také od síly televizního trhu země. Nově je ohodnoceno také umístění v tabulce.

Slavia Evropská liga Účast v play off o Ligu mistrů: 4,29 milionu eur

Účast v základní fázi: 4,31 milionu eur

Pětiletý koeficient plus síla televizního trhu: 4,77 milionu eur

Desetiletý koeficient: 2,01 milionů eur

Výhra v Razgradu: 450 tisíc eur

Remízy s Ajaxem a Malmö: 300 tisíc eur

Umístění v tabulce (30. místo): 580 tisíc eur

Zatím celkem: 16,712 milionů eur (432 840 000 korun)

Prémie za účast a bodové zisky zůstaly v podobné výši jako v předchozích letech.

Z českých zástupců nejvíc peněz přiteče do pokladny Sparty, protože jen za účast v základní fázi Ligy mistrů obdrží kluby víc než čtyřikrát tolik proti Evropské a Konferenční lize - konkrétně 18,62 milionu eur, což je v přepočtu asi 482 milionů korun.

Když se u Sparty sečtou všechny položky, vyjde suma 28,512 milionů eur, v přepočtu asi 738 milionů korun.

O Champions League hrála i Slavia, ale vypadla s Lille. I tak za účast v závěrečném předkole inkasovala 4,29 milionu eur, což se rovná částce v základní fázi Evropské ligy. K tomu téměř pět milionů eur za pětiletý koeficient.

Viktoria Plzeň Evropská liga Účast v předkolech: 180 tisíc eur

Účast v základní fázi: 4,31 milionu eur

Pětiletý koeficient plus síla televizního trhu: 2,60 milionu eur

Desetiletý koeficient: 1,61 milionu eur

Výhry nad Anderlechtem, Dynamem Kyjev, San Sebastianem: 1,350 milionu eur

Remízy v Soluni, ve Frankfurtu, s Razgradem: 450 tisíc eur

Umístění v tabulce (16. místo): 2,04 milionu eur

Účast v prvním kole vyřazovací fáze: 0,30

Celkem: 12,835 milionů eur (332,556) Jak si ještě může vydělat

postup do osmifinále 1,75 milionu eur

čtvrtfinále 2,5 milionu eur

semifinále 4,2 milionu eur

finále: 7 milionu eur

vítěz: 6 milionu eur

Naopak za výsledky to byla bída, Slavia z osmi zápasů uhrála jen pět bodů, za výhru a dvě remízy získala jen 880 tisíc eur. Celkem vydělala 16,712 milionu eur, což je asi 432,8 milionu korun

Plzeň na rozdíl od Slavie nemohla počítat s lukrativním zhruba 110 milionů vysokým bonusem za play off o Ligu mistrů. Tak to doháněla výsledky a umístěním v konečné tabulce. Obsadila šestnácté místo, což jí vyneslo dva miliony eur, asi 52 milionů korun. Slavia byla třicátá a za umístění brala jen necelých šest set tisíc eur.

Za postup do play off obdrželi Plzeňští 300 tisíc eur. V případě dalších úspěchů, mohou částku zvyšovat. Aby Slavii v celkovém výdělku předstihli, museli by postoupit do čtvrtfinále.

Mladá Boleslav v Konferenční lize, která je pohárovou soutěží číslo tři, získala celkem 6,390 milionu eur, v přepočtu asi 165,5 milionu korun. Zhruba polovina této sumy připadne na základní bonus za účast.

V Konferenční lize hrály týmy jen šest zápasů, o dva méně než v Lize mistrů a Evropské lize. Mladá Boleslav čtyřikrát prohrála, dvakrát zvítězila a obsadila 27. pozici. Postup jí utekl o jediný bod, o který přišla v nastavení posledního utkání v Molde (3:4).