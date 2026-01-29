Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“

  15:12
Za mizerný výkon a porážku 1:4 s Pafosem omluva a zdánlivě vstřícné gesto Slavie: „Všem, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.“ Jenže fandové z Tribuny Sever, nejvýraznější fanouškovské skupiny z Edenu, takový krok odmítají a ve vlastním prohlášení se pustili do politiky svého klubu.
Slávističtí fanoušci během posledního utkání sezony

Slávističtí fanoušci během posledního utkání sezony | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.
Fanoušci podporují Slavii v zápase s Pafosem.
Trenér Jindřich Trpišovský ze Slavie vidí žlutou kartu v utkání s Pafosem.
Jan Bořil ze Slavie opouští v utkání s Pafosem hřiště po červené kartě.
29 fotografií

„Všichni aktivní členové Tribuny Sever naprosto odmítáme jakékoliv placení vstupenek klubem. Na výjezdy jezdíme s tím, že se může vyhrát, ale i prohrát, bez ohledu na to, jaké jsou k tomu potřeba finanční náklady,“ píší ve vzkazu, který zveřejnili na sociálních sítích.

„Zároveň nesouhlasíme s dlouhodobou populistickou a velkohubou politikou klubu, která má tendence se tvářit nejen po komerční stránce jako evropský velkoklub. Tohle není forma, se kterou se ztotožňujeme,“ připojili.

Slavia ve středu odehrála poslední utkání v základní části Ligy mistrů a ani na osmý pokus v ní nezvítězila. Celkově čekají červenobílí na úspěch ve slavné soutěži od září 2007.

„Mísí se ve mně nejhorší pocity, po přestávce bylo všechno špatně. Pro mě poločas hrůzy,“ zlobil se kouč Jindřich Trpišovský po porážce 1:4 na Pafosu, když čelil otázkám novinářů na tiskové konferenci.

A vedení klubu mezitím bouchlo do stolu.

Necelou hodinu po závěrečném hvizdu zápasu už na slávistických kanálech svítil vzkaz všem fanouškům.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

„Omlouváme se. Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů. Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné. Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích, a uděláme vše pro to, abychom vám na jaře znovu vrátili radost z našeho fotbalu.“

Ne všichni ale omluvu vzali.

Tribuna Sever patří k nejvýraznějším fanouškovským organizacím vůbec. Její chorea a další činnost dlouhodobě oceňují i na Západě. V žebříčku serveru Ultras World, který scénu aktivních fans dlouhodobě sleduje a každoročně vyhlašuje deset nejlepších fanouškovských táborů v Evropě, se slávisté umístili dvakrát za sebou na první příčce.

V Lize mistrů letos slávisté vyprodali sektory v Miláně, Bergamu i v Londýně na Tottenhamu. V hojném počtu na konci ledna vyrazili také na Kypr, kde tým schytal čtyřgólový debakl.

Fanoušci podporují Slavii v zápase s Pafosem.

„Škoda, že jsme nedali další gól, abychom poděkovali fanouškům, kteří nás sem přijeli podpořit a celý zápas nám fandili,“ mrzelo Trpišovského, který o podpoře z tribun mluví pravidelně. „Je potřeba, abychom se teď všichni dali dohromady, protože už v neděli hrajeme ligu v Pardubicích. Není to jednoduchá situace, ale musí nás to posílit a musíme být o víkendu připravení.“

Ligu vedou slávisté před startem jara o sedm bodů.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Záhada Stínadel: anonym 30 let posílá kritické koresponďáky. Je jich 298

Pavel Verbíř, vedoucí ligového mužstva fotbalistů Teplic, drží korespondenční...

Na Stínadlech řeší snad až foglarovskou záhadu hlavolamu. Záhadu korespondenčních lístků, které chodí na klub týden co týden už neuvěřitelné tři dekády. Autor: neznámý, kritický, asi osmdesátník,...

29. ledna 2026  10:03

Trpišovský: Ve druhé půli bylo všechno špatně. Ze šesti stoperů nám zbyl jeden

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje v utkání s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Čekání na první výhru v Lize mistrů se mu protáhne minimálně do příští sezony. A co víc, působení v letošním ročníku zakončili jeho svěřenci debaklem 1:4 s kyperským Pafosem. „Mísí se ve mně nejhorší...

29. ledna 2026  9:30

