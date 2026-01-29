Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“

„Všichni aktivní členové Tribuny Sever naprosto odmítáme jakékoliv placení vstupenek klubem. Na výjezdy jezdíme s tím, že se může vyhrát, ale i prohrát, bez ohledu na to, jaké jsou k tomu potřeba finanční náklady,“ píší ve vzkazu, který zveřejnili na sociálních sítích.
„Zároveň nesouhlasíme s dlouhodobou populistickou a velkohubou politikou klubu, která má tendence se tvářit nejen po komerční stránce jako evropský velkoklub. Tohle není forma, se kterou se ztotožňujeme,“ připojili.
Slavia ve středu odehrála poslední utkání v základní části Ligy mistrů a ani na osmý pokus v ní nezvítězila. Celkově čekají červenobílí na úspěch ve slavné soutěži od září 2007.
„Mísí se ve mně nejhorší pocity, po přestávce bylo všechno špatně. Pro mě poločas hrůzy,“ zlobil se kouč Jindřich Trpišovský po porážce 1:4 na Pafosu, když čelil otázkám novinářů na tiskové konferenci.
A vedení klubu mezitím bouchlo do stolu.
Necelou hodinu po závěrečném hvizdu zápasu už na slávistických kanálech svítil vzkaz všem fanouškům.
Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze
„Omlouváme se. Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů. Všem fanouškům, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné. Děkujeme, že jste s námi i v těchto chvílích, a uděláme vše pro to, abychom vám na jaře znovu vrátili radost z našeho fotbalu.“
Ne všichni ale omluvu vzali.
Tribuna Sever patří k nejvýraznějším fanouškovským organizacím vůbec. Její chorea a další činnost dlouhodobě oceňují i na Západě. V žebříčku serveru Ultras World, který scénu aktivních fans dlouhodobě sleduje a každoročně vyhlašuje deset nejlepších fanouškovských táborů v Evropě, se slávisté umístili dvakrát za sebou na první příčce.
V Lize mistrů letos slávisté vyprodali sektory v Miláně, Bergamu i v Londýně na Tottenhamu. V hojném počtu na konci ledna vyrazili také na Kypr, kde tým schytal čtyřgólový debakl.
„Škoda, že jsme nedali další gól, abychom poděkovali fanouškům, kteří nás sem přijeli podpořit a celý zápas nám fandili,“ mrzelo Trpišovského, který o podpoře z tribun mluví pravidelně. „Je potřeba, abychom se teď všichni dali dohromady, protože už v neděli hrajeme ligu v Pardubicích. Není to jednoduchá situace, ale musí nás to posílit a musíme být o víkendu připravení.“
Ligu vedou slávisté před startem jara o sedm bodů.