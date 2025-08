Penaltu jsem chtěl kopat, ale Buchta si věřil. Zlobit se na něj nemůžu, řekl Prekop

Baník mohl za stavu 1:2 nasměrovat zápas do prodloužení.

Jenže Buchta svou slabou přízemní střelou jen otřel balon o vnější stranu tyče. Ostravští po porážce spadli do 3. předkola Konferenční ligy.

„Nikdo se na něj nemůže zlobit, věřil si. Ale není to p*del, když na to čekáte takovou dobu a bučí na vás 20 tisíc lidí. To asi není nic příjemného,“ zamyslel Prekop.

„Buchta je kope pravidelně a proměňuje, tentokrát ale ani netrefil bránu. Ale to je fotbal, není třeba plakat a být smutný, to se stalo i větším fotbalistům,“ podržel svého svěřence kouč Pavel Hapal.

Sudí penaltu za Wszolkův šlapák právě na Prekopa nařídil v 86. minutě. Jenže pak ho ještě asistent u videa zavolal, aby si celou situaci prohlédl u monitoru. Verdikt nezměnil, ale i tak se celá situace nepříjemně protáhla.

„V první chvíli za mnou přišel, kdo půjde, ale říkal jsem mu, že se musím po té akci vydýchat a nemůžu jít kopat. Pak kvůli prodlevě jsem si to vzal a byl jsem přesvědčený, že kopat budu. Ale jak říkám, Buchtič si věřil,“ přidal Prekop.

Podobnou situace se odehrála i loni v prosinci doma proti Slovácku (3:1). Tehdy Prekop také přenechal penaltu Buchtovi, ten však proměnil a zvýšil na průběžných 2:0.

Zklamaní fotbalisté Baníku po vyřazení s Legií Varšava.

„Hned se mi to vybavilo. Proti Slovácku jsem také dal gól a pak při penaltě přišel Buchtič, že by ji chtěl zahrávat. Věřil jsem mu, tak jsem mu ji přenechal, ve čtvrtek to bylo podobné,“ vzpomínal Prekop.

Po jeho trefě Baník ve Varšavě vedl od 15. minuty, když si ve vápně zpracoval Buchtovu střelu a z otočky ji pohotově poslal do sítě.

Od té doby ale byli ostravští pasivní a čekali, co soupeř vymyslí. První dva góly ještě Nsamemu rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu, ten třetí už ale platil. Pak si za vyrovnaného stavu vstřelil Pojezný smolný vlastní gól, a v závěru navíc hosté nedali penaltu. Všem se hned vybavilo loňské vyřazení s Kodaní po penaltovém rozstřelu.

„Jsou to úplně stejné pocity,“ prohodil Prekop. „Legia má obrovskou kvalitu, k ničemu nás moc nepustila. Běhali jsme bez míče a skoro se ani nedostali do souboje. Asi postoupil lepší, ale mrzí to, protože jsme šli do vedení. Tím spíš, že jsme vedli i v prvním utkání, i když doma jsme měli pět šest šancí, v odvetě si na nějaké ani nevzpomenu.“

Baník se ve 3. předkole Konferenční ligy utká s Austrií Vídeň a bude bojovat o to, aby hrál na podzim alespoň nějakou pohárovou soutěž.

„Věřím, že se z toho oklepeme a nic to v nás nezanechá. Naším cílem je hrát evropskou soutěž, teď musíme zabojovat o Konferenční ligu,“ uzavřel Prekop.