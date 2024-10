Znáte nejrychlejší míčovou hru světa? Z baskické peloty byl paf už Karel Čapek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Bilbao (Od našeho zpravodaje) - Ten rekord je starý dvanáct let. Australský ranař Samuel Groth vyslal nejtvrdší tenisové podání historie, když mu radar na menším turnaji v Koreji naměřil neskutečných 263,4 kilometrů v hodině. I s raketou v ruce byste měli co dělat, aby vás taková morda při returnu nekopla nejméně o dva metry vzad. Ale co je to proti pelotě, baskické libůstce a jednomu z nejstarších sportů vůbec?