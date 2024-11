Pellegrini: Do Boleslavi jsme si přijeli pro tři body, tohle jsme nečekali

„Přijeli jsme si pro tři body, takový vývoj ani výsledek jsme nečekali. Od začátku jsme říkali, že nechceme soupeře podcenit, dnes jsme zkrátka nehráli dost dobře,“ uvedl Pellegrini. „Nastoupili jsme proti velmi motivovanému soupeři, který skvěle bránil a chodil do nebezpečných protiútoků. V součtu s naší nedostatečnou kvalitou hry z toho je takový výsledek,“ přidal.

Španělský celek poslal do vedení v 17. minutě Giovani Lo Celso, jenž v závěru dostal červenou kartu. Obrat a první body Mladé Boleslavi v soutěži zařídili krátce po změně stran Matyáš Vojta s Patrikem Vydrou.

„Dali jsme první gól, pak jsme ale začali ztrácet míče a domácí měli v první půli hned několik šancí. Chtěli jsme se vrátit do utkání, ale obrat ve druhé půli nás poznamenal a ani ve zbytku zápasu to hráčům prostě nešlo, i když se snažili. Musíme to hodit co nejrychleji za hlavu, pořád máme dvě kola do konce, šance na postup stále je,“ řekl Pellegrini, jehož tým má na kontě čtyři body a je na 22. místě z 36 týmů. Do play off projde 24 mužstev.

Mladoboleslavský Vasil Kušej blokuje střelu soupeře z Betisu Sevilla v utkání Konferenční ligy.

Betis prohrál v sobotu 2:4 ve Valencii na stadionu pro 50 tisíc lidí a v podmínkách, které v Česku panují spíš během letních měsíců. Ve čtvrtek nastoupil na stadionu desetkrát menším a při teplotě kolem nuly. „Počasí i stadion byly jiné, než jsme zvyklí ze Španělska, na nic takového se ale rozhodně vymlouvat nemůžeme. Stadion je sice menší, ale jinak naprosto v pořádku,“ dodal bývalý trenér Villarrealu, Realu Madrid nebo Manchesteru City.

Jednasedmdesátiletý trenér neuspěl na české půdě podruhé za sebou. Loni v Evropské lize prohrál s Betisem 0:1 na pražské Letné se Spartou. V Mladé Boleslavi má nyní vyrovnanou bilanci, v sezoně 2007/08 tam zvítězil v Poháru UEFA 2:1 s Villarrealem.