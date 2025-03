Pro půl Říma stále zrádce. Nestárnoucí machr Pedro pálí v Laziu, uhlídá ho Plzeň?

Musel si zvyknout, že mu anonymy pod fotkami na sociálních sítích co chvíli nadávají do zrádců a bůhvíčeho ještě. A co teprve v ulicích města, které tak moc žije historickou rivalitou dvou nesmiřitelných fotbalových značek? Někdejší španělský reprezentant Pedro Rodríguez v létě 2021 jako první hráč po více než šestatřiceti letech (!) přímo překročil hradbu mezi AS Řím a Laziem, s čímž se podstatná část rozvášněných tifosi dodnes odmítá smířit.