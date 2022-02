Stejný hotel, znovu postup? Vrba ví, jak na Partizan: Hlavně zlepšit ofenzivu

A to bude těžký úkol, protože Partizan má nahráno. Na Letné před týdnem zvítězil 1:0 a sparťané by k úspěchu potřebovali kromě jiného výsledku i výrazně zlepšený výkon.

„Hlavně v ofenzivě,“ má jasno Vrba. „V Praze jsme začali velice dobře, ale pak jsme z toho ustoupili. Pokud budeme dopředu stejně nebezpeční jako v prvních dvaceti minutách doma, budeme schopni dvojzápas zdramatizovat. Doufejme, že to tak bude.“

Sparta hrála v Bělehradě třikrát, vždycky vypadla a nedala ani gól. Vy máte naopak s Partizanem dobrou osobní bilanci. Víte, jak na něj?

Nevím, jestli budu přesný, ale myslím, že bydlíme ve stejném hotelu, v jakém jsem byl tehdy s Plzní. Hrajeme na stejném stadionu, kde se nám povedlo položit základ k postupu, tak doufám, že by to mohlo znovu klapnout.

Co čekáte od Partizanu?

Tím, že u nás vyhrál, tuším, že bude vycházet ze zabezpečené obrany. Ale zároveň asi bude ofenzivnější než v Praze, protože bude chtít potěšit lidi, kterých má přijít až šestnáct tisíc. Mohl by to být zajímavý fotbal nahoru dolů.

Může vám lehce nahrát, že Partizan v neděli čeká derby s Crvenou zvezdou, možná nejdůležitější zápas sezony?

Partizan má určitě ambice uspět ve čtvrtek i v neděli. Snad jim to trochu znepříjemníme a nepůjdou do derby v úplně optimálním rozpoložení.

Na koho ze soupeřů si musíte dát největší pozor?

Nechci být konkrétní. Ale Partizan u nás odehrál velice dobré utkání. Byl nepříjemný rychlostně, technicky, hrozil z brejků. To je jejich největší síla. Budeme si muset dávat pozor, abychom jim totéž nedovolovali znovu, protože právě po rychlém protiútoku padl gól.

Ve výpravě nechybí uzdravený záložník Krejčí mladší. Jak to s ním vypadá?

Dobře.

Zato stoper Čelůstka s vámi neodcestoval. Velká komplikace?

Má zdravotní problémy. Máme na jeho místo trojicí hráčů: Hancko, Panák, Vitík. Uvidíme, jak se rozhodneme.

Času na přípravu jste tentokrát měli víc, protože jste o víkendu nehráli. Může to být výhoda?

To, že jsme nehráli v Jablonci na těžkém terénu, je asi dobře: ten zápas by zřejmě moc nebyl moc o fotbalu nebyl. Volna jsme ale moc neměli, vlastně to byl klasický týden. Po zjištění, že nehrajeme, jsme odjeli hned do Prahy a měli trénink. Věřím, že jsme i v dalších dnech dobře potrénovali a že se ukáže, že to před tak těžkým zápasem byla výhoda.