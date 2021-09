Vrba po Rangers: Děkuji UEFA, že tu mohly být děti. Minčev umí obranu trápit

„Pro nás je to hodně důležité vítězství. Chceme postoupit do jara, takže uhrát čtyři body ve dvou zápasech je dobrý krok,“ pochvaloval si sparťanský trenér. „Ještě to samozřejmě zdaleka nestačí, ale jsem moc rád, že jsme to proti Rangers zvládli.“

V atmosféře, která se vymykala: fandilo vám deset tisíc nadšených dětí.

Chci hlavně poděkovat UEFA, že dovolila, aby tu mohly být. A děkuju i dětem, protože pro nás vytvořily fantastickou atmosféru.

Těší výhra o to víc, že byla po vyspělém výkonu? Rangers jste do příležitostí moc nepouštěli.

Hrát Evropskou ligu a domácí soutěž je samozřejmě trochu rozdíl. Proto jsem rád, že jsme to uhráli velice disciplinovaně. Mrzí mě, že jsme nepřidali pojistku, šance na druhý gól jsme měli, ale to vítězství je pro nás moc důležité.

Když mluvíte o šancích, jak se vám na hrotu útoku líbil Minčev? Dostal šanci v základní sestavě, vidět byl, ale několik brejkových situací přibrzdil.

Vsadili jsme na něj proto, že v rychlostních a soubojových situacích je schopný obranu soupeře potrápit. Trápil ji proti Rangers, trápili ji i předtím ve Zlíně. Dal jen jeden gól, i když měl pár příležitostí, ale je to jeden z hráčů, kterým věříme, že nám mohou v budoucnu pomoct.

K takovým jistě patří i stoper Panák, možná nejlepší muž zápasu.

Filip obstál, on výkonnost opakovaně potvrzuje. Nebylo pro mě překvapení, jak to zvládl. Hraje velice dobře, dostal se ze zdravotních problémů, zdraví mu drží. Jsem rád, že nám i on může pomoct.

Celkově jste s obranou spokojený?

Utkání bylo velice náročné co se týká kondice. Už proto jsem rád, že jsme nedostali gól. Vstřelených mohlo být víc, to mě mrzí, ale výsledek mě těší. Moje týmy vždycky začínaly od defenzivy, ta musí být v důležitých zápasech stoprocentní. Neuhrát nulu je v Evropě vždycky velký problém. Nám se to povedlo, jsem spokojený.

Zafungují tři body proti Rangers jako vzpruha před nedělním derby se Slavií?

Víme, jaké je naše postavení a postavení Slavie. Víme, že ztráta by pro nás nebyla příjemná. Tohle vítězství nás podpoří, což se hodí, protože derby bude velmi důležité. Věřím, že týden v domácím prostředí zakončíme příjemně, i když Slavia v Česku vládne, má skvělé hráče i trenéra.

Můžete už pro derby počítat s uzdraveným kapitánem Dočkalem? Proti Rangers odehrál jen pár minut.

Před zápasem jsme se bavili, jak se cítí: sám říkal, že to ještě kondičně není stoprocentní. Proto nenastoupil na delší časový úsek, ale je jen otázka času, kdy nám pomůže výrazněji a odehraje větší část zápasu.