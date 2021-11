Vrba: Přiznejme si, že Lyon je jinde. S tolika chybami nemůžeme uspět

„Přiznejme si, že kvalita Lyonu je trochu jinde než naše,“ uznal Vrba smířeně. „Jsem rád, že jsme se snažili být důstojným soupeřem, v některých pasážích se nám to dařilo velmi slušně. Mrzí mě ale, že se zápas rozhodl během tří minut, kdy jsme dostali dvě branky.“



Přitom v prvním poločase by Lyon nejdřív nebezpečný jen po vašich ztrátách. Nebylo jich zbytečně moc?

Souhlasím. Nevynucených chyb byla spousta, měli jsme lépe rozehrávat, dostat míče na vyšší hráče, místo toho jsme je zbytečně ztráceli. Lyon dobře napadal, my jsme to neřešili dobře a soupeř se dostával do zajímavých situací. I prvním poločase měl chvílemi tlak.

Doma vám dal dva góly Ekambi, v Lyonu Slimaní, hru pokaždé oživil Brazilec Paquetá... Kdo z nich vás nejvíc upoutal?

Určitě to probereme s vedením a budeme se snažit někoho z nich udělat do Sparty (úsměv).

Několikrát jste říkal, že se v Evropě Sparta učí. Co se naučila v Lyonu?

Určitě to, že s tolika chybami nemůžeme uhrát se silným evropským soupeřem dobrý výsledek. Lyon nám ukázal, že tým s takovou kvalitou nás za ně potrestá.

Jak moc chyběl zraněný střelec Hložek?

Letěl s námi s tím, že není stoprocentně v pořádku. Byla šance, že se to během těch dvou dní spraví, ale necítil se stoprocentně fit, proto nehrál. Nechtěli jsme to uspěchat jako s mladým Krejčím, který se pak léčil o několik týdnů déle. Nechtěli jsme dát do zápasu hráče, který není úplně zdravý.

Odstoupit musel už po pár minutách i stoper Čelůstka. Jak to s ním vypadá?

Má dělší dobu problémy s achilovkou, teď se mu ozvala znovu, proto střídal. Nemůžu vám bohužel říct, jak na tom přesně je - až v pátek půjde na magnetickou rezonanci. Pak uvidíme.

V boji o postup vám nahrála remíza Bröndby s Rangers. Je teď cílem druhé místo, nebo budete spokojený i se třetím, které zaručuje postup do Konferenční ligy?

Samozřejmě bychom byli raději za Evropskou ligu, ale i týmy z Konferneční mají svou kvalitu. Každé utkání na jaře by bylo pro nás dobré, abychom se mohli posouvat, nabírat zkušenosti a plnit dlouhodobé cíle.

Těšíte se na to, že o víkendu hrajete po třech venkovních zápasech v řadě doma? Ligu proti Teplicím?

Před zápasem jste v jedné otázce zmiňovali, že jsme cestovali na první zápas vlakem, na druhý autobusem a na třetí letadlem. Tak je fajn, že teď pojedeme tramvají.