Vrba: Bröndby je kvalitní, bod bereme. Nemyslím, že bylo všechno špatně

Fakt není po takovém průběhu remíza málo? Bröndby poprvé vystřelilo až v nastaveném čase.

Sami víte, že to byl první zápas, ty bývají důležité, vždycky záleží na tom, jak si soutěž rozjedete. My jsme ji rozjeli jsme tak, že další utkání doma proti Rangers bude hodně důležité. Když bod doma potvrdíme, bude to velmi dobrý vstup.

Vaši hru ale brzdila spousta nepřesností a ztrát, hráči často vraceli míče dozadu. Proč?

Mohlo to být tím, že jsme hráli první zápas v Evropské lize. Ale nemyslím si, že jsme ztráceli hodně míčů. Ve druhém poločas jsme měli naopak hodně zisků a balonů dopředu, mohli jsme chodit do brejků, v závěru jsme měli gólovou šanci. Nemyslím, že všechno bylo špatně.

V záloze jste ponechal stejnou trojku jako proti Plzni. Nezdálo se vám, že Hložek byl vpředu opět příliš odříznutý, že za ním chybí kreativní typ hráče?

Nemyslím si, že bychom v Plzni měli problémy v záloze, to spíš v defenzivě. Tam jsme tentokrát udělali změnu, díky které jsme obranu posílili, proto jsme uhráli takový výsledek.

Ano, do sestavy se poprvé od Eura vrátil uzdravený stoper Čelůstka. Měl jste dilema, jestli do středu obrany sáhnout?

Ondra hrál už druhé utkání, o víkendu nastoupil za béčko ve druhé lize. Zvládl to velice dobře, zdravotně je naprosto v pořádku, proto nastoupil i v Kodani. Panák, kterého v sestavě nahradil, by stejně nemohl hrát, protože má zdravotní problémy se zády.

A kapitán Dočkal? Proč nakonec nešel do hry ani na chvíli?

Nechtěli jsme jít do rizika. Bořek absolvoval dva tréninky, kdyby nastoupil, mohlo se nám to vymstít jako s mladým Krejčím, který se zranil a jeho návrat se protáhne ještě o čtyři týdny. Domluvili jsme se, že coby kapitán bude na lavičce, chtěl být s týmem. Ale připravený bude až na ligu.

Jak na vás zapůsobilo Bröndby? Kolik myslíte, že může ve skupině uhrát bodů?

Mají hodně zajímavé mužstvo. Nemám křišťálovou kouli, abych odhadl kolik získají bodů, ale tým mají dobrý, k tomu výborné fanoušky. Takže zvlášť v domácích zápasech mohou bodovat určitě. Hlavně, ať uhrají co nejméně bodů s námi, jinak je mi to jedno.