Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Není to tak dávno, kdy býval každou chvíli podrážděný a nervózní. Mohl za to fotbal a špatné výsledky. Teď? Pohoda a klid. Zrovna se vrátil z finského Tampere, kde byl na návštěvě u neteře. Plánuje, že se co nejdřív zajde podívat na vnuka, který kope za žáčky Dukly. S manželkou si večer pustí film. „Trochu jsem zpohodlněl a užívám si roli dědy. Když si mám pustit fotbal, vybírám si,“ přizná se bývalý trenér fotbalové reprezentace Pavel Vrba.