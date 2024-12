Šulc: Obdivoval jsem Rooneyho. Líbil se mi jeho styl i nezlomná vůle

„Dáme do utkání všechno, chceme dokázat, že umíme zvládnout i tak těžký zápas,“ hlásí odhodlaně domácí špílmachr Šulc.

Čeká vás největší zápas kariéry?

Na klubové úrovni se jedná o duel proti největšímu týmu. Ale řekl bych, že zápas s Fiorentinou byl pro mě ještě víc, protože to bylo čtvrtfinále Konferenční ligy. Nicméně podle jména soupeře bude asi tenhle zápas můj největší.

Sledujete zápasy Manchesteru a máte nějakého oblíbeného hráče?

Dříve jsem United hodně sledoval, ale teď už se soustředím hlavně na svoje výkony. V současném kádru nemám žádného favorita, ale dříve jsem obdivoval Wayna Rooneyho.

Proč zrovna Rooneyho?

Líbil se mi jeho styl, že na hřišti nechal všechno. V tom jsem se nějakým způsobem našel a snažím se to přenést do mojí hry. Respektuji takové velké hráče, jako byl on.

Máte střeleckou formu, jaké by to bylo dát zítra gól?

Bylo by to určitě skvělé (úsměv). Já doufám, že nějaký gól dám a pomohu týmu k tomu, abychom ten zápas co nejlépe zvládli.

Vašemu soupeři se nedaří v anglické lize, ale to nesnižuje jeho kvality. Bude to pro vás hratelný soupeř?

Jsou sice v dolní polovině tabulky, ale pořád je to Premier League. Manchester má tým nabitý hvězdami, takže nás čeká určitě velice náročné utkání.

Porazili jste doma Real Sociedad, budete se chtít zítra prezentovat podobným výkonem?

Budeme se držet našeho plánu a hrát tak, jako ostatní zápasy na evropské úrovni. Chceme být nepříjemní, hodně běhaví, napadat a uvidíme, co to přinese. Pokud budeme mít i trochu štěstíčka, jako z Realem Sociedad, můžeme pomýšlet na dobrý výsledek.

Pavle, jste nevytíženějším hráčem naší ligy. Kde berete sílu zvládat takovou porci zápasů?

Upřímně nevím, ale fotbal mě baví, mám ho rád. Kdyby se mi nedařilo, určitě by se regenerovalo hůř, ale tím, že podávám dobré individuální výkony a pomáhám týmu, tak to množství zápasů zvládám.