Než záhy opět zvážní.
„Jenže, jak asi víte, Lyon má úplně jiné starosti,“ pokrčí rameny a rozpovídá se o finančních potížích, které klub po odchodu amerického investora John Textora už několik měsíců sužují, a dokonce ho loni na čas administrativně odsunuly do druhé ligy.
„U Šulce se proto v podstatě jen čeká na to, až přijde rozumná nabídka,“ kývne Domenighetti, který pokrývá pouze dění okolo slavného klubu z druhého největšího francouzského města.
V této sezoně se zatím prodeje příliš nedaří. Nabídky nechodí, a tak se zkrátka čeká, co bude dál.