Autor: iDNES.cz , ČTK

10:04

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc finalizuje přestup z Plzně do zahraničí, a proto s Viktorií neodletí do Glasgow k úternímu úvodnímu zápasu 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers. Potvrdil to předseda představenstva a generální ředitel klubu Adolf Šádek, podle nějž čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál přestoupí do renomovaného evropského klubu. Podle médií Šulc míří do Olympique Lyon.