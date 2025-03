Příběh krvavého robota. Šulc maká do roztrhání těla, udělá v létě krok ven?

Kdo seděl u televizního přenosu, slyšel: „První roh, první šance, první gól, takhle by to šlo.“

Vážně parádní zakončení, které se jen tak nevidí. Jenže záznam prokázal, že Pavel Šulc se v 11. minutě trefil poté, co spoluhráče Dweha nachytali v těsném ofsajdu.

Smůla pro Plzeň.

Smůla pro Šulce.

Kdyby gól platil a Plzeň vyhrála, jistě by cenovka ofenzivního záložníka ještě povýšila. Už takhle ho Plzeň nehodlá prodat pod 250 milionů korun. Proč taky? Má téměř robotický přístup, je odvážný, nesmírně pohyblivý, technický, sbírá moře plusových bodů, v Plzni maká do roztrhání těla a ve fotbalové reprezentaci patří do základní sestavy. Navíc to nezřídka vypadá, že míče se k němu samy odrážejí.

Plzeňský útočník Pavel Šulc střílí gól do sítě Lazia, ten ale posléze kvůli ofsajdu neplatí.

Také v úvodním osmifinále Evropské ligy proti slavnému Laziu hrál výtečně. Ostatně jako poslední dva roky téměř konstantně. Nabízel se, tvořil, makal. Čtvrt hodiny před koncem utkání ho nezastavil ani prekérní úder, kdy mu plavý soupeř Rovella špičkou kopačky roztrhl tvář nad okem. Sedící Šulc se nechal ošetřit, šrám mu zacelil zelený roztok s dezinfekcí, zato Rovella si po zpětném rozhodnutí od videa prohlédl červenou kartu.

Pokud jste náhodou neviděli, Plzeň ve čtvrtek večer dřela do úmoru. Proti favoritovi sehrála parádní zápas. Měla energii, šance, podporu. Po dalším sprostém zákroku navíc dohrávala v přesilovce jen proti devíti, takže ideální scénář pro výhru. Jenže ouha, nakonec se zrodil výsledek, který nikdo nečekal.

Plzeň – Lazio 1:2.

Rozhodla obranná naivita v poslední vteřině, po které skóroval římský levák Isaksen. Pobouchaný Šulc padl do kolen. Nechápal, jak mohl zápas mířící za výhrou skončit porážkou.

Ne, on se ani tak nevzdá. Za týden je v Římě odveta a klidně se může stát, že Plzni se podaří obrat.

Pokud ano, můžete si být jistí, že v tom mladý muž s podivným účesem a jednatřicítkou na zádech bude mít prsty. Vypracoval se v jednoho z nejdůležitějších českých fotbalistů. Jen za Plzeň během aktuální sezony odehrál 3 520 minut. To je čtyřicet zápasů, ve kterých zvádl dvanáct gólů a jedenáct asistencí. Plus v reprezentaci 442 minut s třígólovým příspěvkem.

Radost po druhém gólu v zápase s Ukrajinou. Pavel Šulc, jedna z hvězd ligového podzimu.

Na podzim o něm plzeňský kouč Miroslav Koubek řekl: „Momentálně ho považuju za nejlepšího hráče, který běhá po českých trávnících.“ Že by mezitím změnil názor? To sotva, vždyť svého dříče vyslal i do pohárového duelu proti druholigovému Zlínu, které se na konci února protáhlo do prodloužení.

Takže co dál, mistře Šulci?

Možná dostane částečné volno aspoň pro nedělní ligu v Pardubicích, pak zase bude muset do roboty. Následuje přetěžká odveta s Laziem na Olympijském stadionu v Římě, důležitý souboj s Baníkem Ostrava, pak dvakrát reprezentace v kvalifikaci o mistrovství světa 2026 a koncem března hurá na Spartu. Další desítky minut v boji a ve sprintu.

Na únavu naštěstí netrpí, snad jedině zranění může toho zodpovědného chlapíka přibrzdit. Jisté je, že letní přestup se blíží, neboť Šulc opakovaně potvrzuje, že na to má. Navíc ve čtyřiadvaceti je nejvyšší čas. V pátek kdosi naťukal na sociální síti X, že ho takzvaně monitorují parádní fotbalové značky jako Leverkusen, Tottenham, Neapol, Dortmund, Aston Villa nebo dokonce Manchester City. A že současná hodnota 250 milionů se klidně může zdvojnásobit, pokud výborná forma vydrží.

Realitou je, že během zimy žádná adekvátní nabídka nepřiletěla, byť se spekulovalo, že třeba španělské Getafe nebo Stuttgart jsou na lovu. Realita? Ticho. Tudíž se čeká na letní přestupový termín.

Mimochodem, podle zpráv, které má MF DNES k dispozici, je vyloučené, že by mohl přestoupit ke konkurenci do Slavie. Plzeň takový obchod odmítá. Zároveň však pomalu chystá smlouvu pro hbitého Denise Višinského z Liberce, což by měla být Šulcova náhrada.