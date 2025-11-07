Na levou paži si navlékl žlutě svítivou kapitánskou pásku a devadesát minut na pravém kraji hřiště odjezdil.
V defenzivě stoprocentní, v ofenzivě toho od něj však bylo málo, stejně jako od ostatních spoluhráčů. Proto Sparta podruhé za sebou v Konferenční lize gól nedala.
|
Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme
Jaké to čekání bylo? Nehrál jste poslední tři zápasy.
To k fotbalu patří. Vrátil jsem se do Sparty proto, aby měl trenér možnost a výběr na pravou stranu. Mým úkolem je, abych mu v tréninku dokázal, že mě může nasadit do zápasu. Dělám si svoji práci, plním úkoly, makám na sto procent a pak už je to jen na jeho rozhodnutí.
Trenér Priske o Kadeřábkovi
„Jsem k hráčům upřímný, otevřeně jim sděluju svůj pohled. Pak je jedno, jestli je mu dvacet nebo třiatřicet a co má za sebou. S Kadeřem jsem spokojený, odehrál to, co jsme od něj čekali, hodně práce odvedl dopředu i dozadu.“
Když po takové pauze jdete na plac, nechybí vám herní jistota?
To není problém, na hřišti jsem každý den při tréninku. Fotbal hraju už nějakou dobu, je mi třiatřicet a snažím se zužitkovat všechny ty zkušenosti.
Spartě se momentálně nedaří, z posledních šesti zápasů jste vyhráli jediný. Jaká je teď v týmu atmosféra?
Ideální být nemůže, ale zase nepadáme do depresí. Z pohledu defenzivy jsme odehráli dobrý zápas, od toho se musíme odrazit. Od poctivé práce, kdy se všichni vracejí zpátky. To jsem tam viděl, to se mi líbilo. Ale musíme přidat i lepší ofenzivní fázi, která nám chyběla. Ale nálada skleslá není.
V úvodu sezony jste vyhrávali, góly stříleli. Kde se to zlomilo?
Těžko říct, snažíme se na to přijít. Ukazujeme si, kde děláme chyby. V každém zápase je to jiné. Třeba naposled v Karviné to mělo být právě o té poctivosti, která tam chyběla. Tentokrát jsme to ukázali. Ale zase nám něco chybělo v ofenzivě. Musíme se dokopat k tomu, abychom v jednom zápase předvedlo všechno, co je k vítězství zapotřebí.
V čem byl váš největší problém proti Rakówu?
Nevytvořili jsme si žádné extra stoprocentní šance, i když Milla tam dvě možnosti měl. Dozadu to od nás bylo v pořádku, až na tu tyč po rohu jsme je do ničeho nepustili. Ale vepředu si musíme toho vytvořit víc. Když jsme minule prohráli v Rijece, potřebovali jsme doma vyhrát. Remíza je zklamáním a teď se musíme dívat, abychom zvládli zápasy venku.
|
Sparťan Zelený: Měli jsme to urvat, ale nejsme schopní si vepředu poradit
Právě, v Konferenční lize příště hrajete ve Varšavě proti Legii a pak v Craiově. Až na duel v Jerevanu jste v letošním ročníku v pohárech na hřištích soupeřů třikrát prohráli. I v lize na cizích stadionech ztrácíte. Proč je tak velký rozdíl mezi Spartou doma a venku?
Taky nad tím doma přemýšlím. Jestli chceme vyhrát titul, musíme zvládat právě zápasy v Hradci, na Slovácku, v Karviné. O tom to je. Ne o tom, že porazíte Plzeň nebo Slavii. Musí nám být jedno, jestli hrajeme doma, venku, od tří odpoledne, od osmi večer, jestli přijde dvacet tisíc lidí nebo čtyři tisíce. Každý si to musí srovnat v hlavě a jezdit.
Máte s tou poctivostí na mysli někoho konkrétně?
Ne, to ne, nenarážím na nikoho. Myslím to obecně. Vyhráváme i prohráváme jako jeden tým. Je to sice klišé, ale prostě tak to je.