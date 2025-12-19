Evropa dobrý, ale na tabulku ligy se hezky nedívá. Kadeřábek o podzimu Sparty

Ještě než se po rozhovoru rozloučil a popřál všem hezké svátky, sparťanský fotbalista Pavel Kadeřábek se rozesmál při otázce na stadion v Lipsku. „Jo, tam se mi líbí. Dal jsem tam první bundesligový gól.“
Pavel Kadeřábek gratuluje Garangu Kuolovi ke gólu do brány Aberdeenu.

Pavel Kadeřábek gratuluje Garangu Kuolovi ke gólu do brány Aberdeenu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Michal Sadílek při děkovačce Sparty po výhře nad Aberdeenem.
Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.
Fanoušci Sparty v závěru utkání s Aberdeenem.
Sivert Mannsverk sleduje počínání s míčem jednoho z aberdeenských hráčů.
V Lipsku se totiž v květnu odehraje finále Konferenční ligy, což je jeden z cílů Sparty poté, co si čtvrtečním vítězstvím nad Aberdeenem (3:0) vybojovala postup přímo do osmifinále.

Aby se do Lipska dostala, musí vyřadit tři protivníky. Kteří to v osmifinále a případně ve čtvrtfinále budou, se rozhodne po lednovém losu.

„Ambice máme velké, ale že bych tady vyhlašoval, že chceme Konferenční ligy vyhrát...,“ přemítal Kadeřábek.

Proč ne?
Je ošidné o tom mluvit. Jsou tam velmi kvalitní týmy, taky záleží na losu a době, kdy kterého soupeře dostaneme. Jsme teprve v osmifinále a nejbližším cílem je postup do dalšího kola.

V základní fázi jste obsadili čtvrtou příčku a vyhnete se úvodnímu kolu play off. Tak jste to chtěli?
Pro nás je dobře, že nemusíme hrát poháry v únoru. Přitom já to ani nevěděl, myslel jsem si, že i osmifinále se hraje takhle brzo. Je to příjemné, zkrátíme si sezonu o dva zápasy a během února se můžeme soustředit jen na ligu.

V ní máte co napravovat, souhlasíte?
Ano, musíme toho využít a zlepšit se. Na tabulku se po podzimu nedívá hezky. V zimní přípravě musíme udělat všechno pro to, abychom to otočili.

Dlouho jste ligu vedli, proč se to zlomilo? V derby, ve kterém jste oslabenou Slavii nedorazili?
Dobrá otázka. Kdybych to věděl, tak to řeknu. Prostě se nám zápasy nedařilo otáčet na naši stranu. Začalo to po první reprezentační přestávce a pak se to s námi vezlo celou periodu, jak já tomu období říkám. Repre nás rozhodila, nebyli jsme v ideálním rozpoložení a ztráceli spoustu bodů. Když ze začátku sezony ztrácela Slavia, my jsme toho nevyužili. Jakmile jsme začali ztráce my, ona toho využila hned. Všechny nás to štve.

Opravdu všechny? Váš sportovní ředitel Tomáš Rosický řekl, že u některých hráčů, kteří jsou v týmu delší dobu, postrádá motivaci být pořád nejlepší.
Můžu mluvit jen za sebe, já mám motivaci obrovskou. Po deseti letech v Německu jsme se vrátil proto, abychom udělali titul.

Na Slavii ztrácíte po podzimu sedm bodů i proto, že jste v ligových zápasech často dostali první gól a pak už je některé z nich nedokázali otočit. To v pohárech jste v posledních třech utkáních vždy vedli a vyhráli. Je první gól v zápasu opravdu tak důležitý?’
Ne že by rozhodl, ale zápas se pak podle něj vyvíjí. Proti Aberdeenu nám dost pomohlo, že jsme vedli. Prvních deset minut nebylo ideálních. Na soupeři bylo vidět, že neměl co ztratit, že si přijel zahrát fotbal a pro nás to bylo složitý. Ale jak jsme dali gól, tak jsme se chytili a myslím si, že jsme první poločas odehráli výborně. Druhá půle mohla být z naší strany lepší, měli jsme si ji líp pohlídat. Ale od třetí branky už to bylo v klidu.

