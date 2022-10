Slabiny Bayernu? Když neproměňují šance, usmívá se Horváth

Viktorii nepomohlo ani to, že nastoupila bez klasického hrotového útočníka, zkusila zahustit obranný blok. Vše marné.

„Tehdy jsme se o tom bavili s trenérem Pavlem Vrbou, že zkusíme nastoupit v trochu jiném rozestavení. Jenže v těchto zápasech je to o tom, jak to takovému fotbalovému gigantovi jako je Bayern sedne,“ zavzpomínal sedmačtyřicetiletý Horváth, současný plzeňský asistent.

Ví, že i nyní čelí Viktoria obrovské síle, byť Bayern v bundeslize nabral v osmi zápasech tři remízy a jednu porážku a ve srovnání s našlapaným týmem „verze 2013“ lehce ztrácí. „Pokud někdo tvrdí, že Bayern teď nemá ideální formu, tak si asi přečetl jen výsledky. Podle nich to tak může vypadat, ale když se podíváte na hru, poměr střel a počet šancí, nic takového byste neřekli,“ reagoval Horváth.

Nad dotazem, zda alespoň duely, v nichž mnichovský klub ztratil, odhalily trenérům Viktorie nějaké slabiny, se jen pousmál: „No, neproměňovali šance...“

Jisté je, že hodně horko v úterý bude mezi tyčemi slovenskému gólmanovi Tvrdoňovi. Zraněná týmová jednička Staněk s největší pravděpodobností stejně jako v sobotu v lize proti Bohemians 1905 nenastoupí. „Jindra ještě cítí problém. I když u něj je to specifické, on je samorost, práh bolestivosti má posunutý a sám by chytat chtěl. Důležité je, že operace u něj nehrozí a uvidíme, jak to bude na další ligový zápas,“ mínil Horváth.

Osmadvacetiletého Tvrdoně, který ještě loni na jaře chytal druhou ligu v Ústí nad Labem, tak čeká životní večer. „Na Bohemce nás Marián podržel, měl tam výborné zákroky a věříme, že se mu bude dařit i dál. Pro něj je to křest ohněm chytat takový zápas. Je skvělé, že fotbal umí psát tyhle krásné příběhy,“ řekl bývalý výtečný záložník.

Do Mnichova míří stovky plzeňských fanoušků, na stadionu by jich mělo být přes čtyři tisíce. Snad také kvůli nim tentokrát Viktoria nezůstane při střeleckých pokusech na nule.

„Všichni musí podat nadstandardní výkony, každou chybu soupeř potrestá. Uděláme vše proto, abychom byli úspěšní. A budeme věřit, že Bayern nebude mít svůj den,“ naznačil Horváth cestu k dobrému výsledku.