A teď jezdit po zadku. Horváth o formě Plzně, účelném fotbalu i šéfovi Bílkovi

Najdou se fotbalisté (nebudeme je jmenovat), kteří mu vykají. Pro ně je pan Horváth, asistent trenéra. „Furt se cítím trošku jako hráč, vždyť jsem pořád na hřišti. Navíc jak máme v kabině mezinárodní seskupení a používáme cizí jazyky, je vlastně jedno, jestli se vyká nebo tyká. You nebo you, v tom není rozdíl. You, vole, a hotovo. Nevíš, jestli je to ty vole, nebo vy vole,“ rozesměje se Pavel Horváth, když si ve spěchu sedne k rozhovoru.