Hoftych před Hoffenheimem: Když budeme mít den, může se stát zázrak

„Hoffenheim je určitě favoritem, bundesliga je jiný svět než česká liga. Ale hrajeme doma, i když bez diváků, a na zápas budeme dobře připravení,“ říká liberecký trenér Pavel Hoftych.

Co může vést k úspěchu?

Že bychom dokázali soupeře přehrát, to určitě ne. Musí nastat shoda okolností. Musíme mít svůj den a využít toho, že hřiště už je měkčí, musíme být agresivnější než v posledním ligovém zápase s Jabloncem a hrát týmově jako jeden muž. Jinak kvalita ve všech činnostech je na soupeřově straně.

Nebudete mít po vysoké prohře v Německu ze soupeře až zbytečně velký respekt?

Respekt k takovému soupeři patří. Má výborné mužstvo, které umí rychlé protiútoky, má skvělé individuality, je výborné v presinku po ztrátě balonu a má mraky dalších pozitiv. My víme, že musíme hrát s určitým taktickým záměrem. Jsme rádi, že v sestavě už budeme mít rychlé křídelní hráče Peška, Matouška a Mosqueru. Ti nám v Německu chyběli a byla to trošku beznaděj. V tomhle budeme doma silnější.

Jak moc váš tým poznamenala domácí porážka v derby s Jabloncem?

Ten zápas nám nevyšel, s hráči jsme si to vyříkali. Jablonec byl živější, důraznější a kvalitnější. Nás dohonila covidová pauza, která u každého hráče měla jiný průběh. Naskakovali zpátky postupně, někteří měli měsíční herní výpadek i tréninkový deficit. Věříme, že za týden tréninku jsme zase o něco dál.

Jaký zápas s Hoffenheimem očekáváte?

Jak nás všichni znají, musíme mít hru postavenou na poctivé obraně. Takhle jsme došli do základní skupiny přes Apoel Nikósie a s Jabloncem nám to trošku chybělo. Budeme se snažit vytvořit si šance, standardní situace a být nebezpečným protivníkem.

Hoffenheim vládne skupině Evropské ligy, ale v bundeslize v posledních šesti zápasech získal jen dva body. Jak moc je to pro vás důležitá informace?

Kdybychom hráli bundesligu my, je otázka kolik bodů bychom získali... Je potřeba brát v potaz, že Hoffenheim byl v karanténě, vypadli mu hráči a nevyhnuly se mu podobné problémy jako nám. S výsledky v domácí soutěži asi nejsou spokojení, ale my dobře víme, na jaké soupeře v bundeslize naráží, takže bych to nepřeceňoval.

Kolik zápasů soupeře jste viděli na videu?

Bylo jich dost a dal se v nich najít určitý recept, ale je otázka, jestli dokážete soupeře za chyby potrestat. Víme, kde mají citlivější místa, ale uvidí se, jestli naše kvalita bude stačit na překonání jejich obrany.

Hoffenheim si prošel karanténou kvůli koronaviru. Máte zprávy, v jak silné sestavě proti vám nastoupí?

Víme, že v posledním bundesligovém zápase už bylo dost hráčů zpátky. Můžou mít v týmu absence, ale nemyslím si, že budou zásadní. Mají pětadvacetičlenný kádr a každý hráč je špičkový. Navíc je to německý tým, takže nehrozí, že by nás podcenili.

Mohly by potíže s koronavirem ovlivnit výkon soupeře?

Je otázka, jestli projdete nákazou bez příznaků, nebo jestli se projeví nachlazením, které musíte pár dní vyležet. Pokud měli nachlazení, které se jmenuje covid, vždycky to zanechá nějakou stopu.

Hoffenheimu se v posledním bundesligovém zápase vrátil do sestavy chorvatský útočník Andrej Kramarič a připsal si gól a asistenci. Čekáte, že bude hrát i proti Liberci?

Je to možné. Kramarič je top střelec, dlouholetý reprezentant. Jakmile mu necháte prostor v šestnáctce, dá vám gól – asi tak jako dřív na české scéně David Lafata, i když Kramarič je ještě o level výš. Takže pokud mu dáme místo, je to extrémně nebezpečný hráč. Ale takových je v týmu soupeře víc.

Ve skupině jste zatím třetí. Bude případný bodový zisk s Hoffenheimem klíčem k postupu?

My jsme hlavně museli připravit sami sebe, protože jsme si prošli nelehkou situací. Během měsíce měl skoro celý tým pozitivní testy na koronavirus, což narušilo tréninkový cyklus i formu, kterou jsme předtím měli. Teď neřešíme postup. Chceme odehrát dobrý zápas se špičkovým soupeřem. Pokud budeme mít svůj den, můžeme bodovat a bavit se o něčem dalším.

Po zápase v Německu jste říkal, že Liberec byl bez šance už před výkopem. O kolik je teď vaše šance větší?

Je mi jasné, že fanouškům se to těžko poslouchá. My jsme samozřejmě hráče motivovali, aby byli zápas schopní zvládnout, i když na takové úrovni mnozí ještě nehráli. V tomhle se ale zázraky nedějí. Naše šance na dobrý výsledek v Německu byla nula, to se dá snadno spočítat. Teď jsme dobře nachystaní a zázrak se povést může -pokud podáme víc než stoprocentní výkon, budeme soudržní a budeme dohrávat souboje. Teď už kvalitu v týmu zase máme.

Jak vypadá zdravotní stav vašeho týmu?

Až na jednoho dva hráče jsme kompletní, ale potřebujeme dotrénovat kluky, kteří měli nachlazení. Takže máme kompletní kádr s tím, že někteří z hráčů ještě nejsou ve stoprocentním stavu.