Manažer Hapal poprvé letí s Olomoucí: Zápas si užiju, jako bych byl trenér

Václav Havlíček
  15:09
Ustrojený do saka pozdraví své nové hráče, podá si ruku s novináři a vyhlíží tříhodinový přelet z ostravského letiště do arménského Jerevanu. Jako by Pavel Hapal hýřil po konci v roli trenéra fotbalového Baníku Ostrava v nové funkci znovu nabytým elánem. Coby generálního sportovního manažera olomoucké Sigmy jej ve čtvrtek večer čeká zápas třetího kola Konferenční ligy. Hanáci v něm změří síly s FC Noah.
Fotogalerie4

Pavel Hapal (vpravo) na ostravském letišti před odletem k zápasu Konferenční ligy. | foto: SK Sigma Olomouc

„Učím se, pořád se sžívám. Zkušenosti nějaké mám, ale teď jsem v jiné roli. Nicméně těším se na to. Po pětadvaceti letech jsem zpátky v Sigmě, takže jo, vzhůru do toho!“ říká Hapal, který za Sigmu hrál první ligu už od roku 1986. Zažil památné evropské bitvy s Hamburgem či Realem Madrid. Oběma věhlasným sokům vstřelil gól.

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

V minulém století se ovšem poháry hrály bez klasických skupin, takže platí, že Sigma letos vůbec poprvé v historii zažívá základní fázi evropského poháru. 56letý Hapal poslední dvě sezony po stejném milníku lačnil i s Baníkem, leč nezadařilo se. Předloni Ostravany zastavila ve třetím předkole Kodaň, letos v posledním předkole slovinské Celje. Mimochodem, následující evropský sok Sigmy.

„Pokud trenér Janotka bude chtít, ať mi klidně zavolá. Rád mu nějaké poznatky o Celje poskytnu,“ povídal Hapal ještě jako trenér Baníku po vzájemném zápase Olomouce s Ostravou.

Teď už bude předávání poznatků ze společného střetnutí samozřejmostí, nikoliv slušností ze známosti. Ta je přitom mezi Pavlem Hapalem a trenérem Sigmy Tomášem Janotkou velká.

Pavel Hapal poskytuje rozhovor před odletem do Arménie.

Když Hapal nastupoval do Baníku, tehdy neostříleného Janotku chtěl za svého asistenta. „Hodně jsem o něm uvažoval, Tomáš se ale rozhodl zůstat v Olomouci a asi udělal dobře, dnes je hlavním trenérem Sigmy. Spolupráci máme nyní velmi konstruktivní, hodně komunikujeme, bavíme se. Ale v prvních týdnech se snažím hlavně všechno navnímat, takže i jeho,“ usmívá se Hapal.

Těžko říct, jestli mu bude do smíchu i v moment, kdy sigmáci vyběhnou ve čtvrtek k zápasu proti Noahu. Na rozdíl o předchozích měsíců, totiž Hapal bude zápas pozorovat jen z tribuny. Dění na hřišti nebude moct ovlivnit svými pokyny ze střídačky. „Bude to jiné. Nebudu na hřišti, nebudu komunikovat s hráči, nebudu jim dávat taktické pokyny. Jako sportovní manažer řešíte jiné věci. Ale snažím se být mužstvu co nejblíže. Určitě zápas prožiju tak, jako bych byl trenér,“ tvrdí Hapal.

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

S novináři by strávil i více času, ale reproduktory na letišti už vyzývají k nástupu do letadla. Takže poslední otázka: Pane Hapale, jaký zápas očekáváte?

„Mám zkušenost s týmem Urartu, S Baníkem jsme v Arménii loni hráli druhé předkolo Konferenční ligy. Ale Noah bude na individuální bázi úplně jiné mužstvo. Má kvalitnější hráče, navíc v minulém kole dokázal doma porazit Rijeku (přemožitele pražské Sparty). Čeká nás těžký soupeř,“ zamýšlí se Hapal.

Do nové role v mateřské Sigmě skočil zhurta. Minulý pátek jej Sigma oficiálně uvedla do funkce, v neděli sledoval ligový mač v Mladé Boleslavi, před odletem do Arménie ještě stihl navštívit zápasy Sigmy U19 a U17.

Tam se nacházel i končící sportovní manažer Ladislav Minář, jenž oficiálně stále nebyl zbaven funkce, leč trenér Janotka už se mu více než měsíc nezodpovídá. A stejně jako v případě zápasu druhého kola Konferenční ligy v italské Florencii, ani tentokrát Minář se Sigmou do zahraničí neletí.

Vstoupit do diskuse
5. listopadu 2025  15:09






