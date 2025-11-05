„Učím se, pořád se sžívám. Zkušenosti nějaké mám, ale teď jsem v jiné roli. Nicméně těším se na to. Po pětadvaceti letech jsem zpátky v Sigmě, takže jo, vzhůru do toho!“ říká Hapal, který za Sigmu hrál první ligu už od roku 1986. Zažil památné evropské bitvy s Hamburgem či Realem Madrid. Oběma věhlasným sokům vstřelil gól.
V minulém století se ovšem poháry hrály bez klasických skupin, takže platí, že Sigma letos vůbec poprvé v historii zažívá základní fázi evropského poháru. 56letý Hapal poslední dvě sezony po stejném milníku lačnil i s Baníkem, leč nezadařilo se. Předloni Ostravany zastavila ve třetím předkole Kodaň, letos v posledním předkole slovinské Celje. Mimochodem, následující evropský sok Sigmy.
„Pokud trenér Janotka bude chtít, ať mi klidně zavolá. Rád mu nějaké poznatky o Celje poskytnu,“ povídal Hapal ještě jako trenér Baníku po vzájemném zápase Olomouce s Ostravou.
Teď už bude předávání poznatků ze společného střetnutí samozřejmostí, nikoliv slušností ze známosti. Ta je přitom mezi Pavlem Hapalem a trenérem Sigmy Tomášem Janotkou velká.
Když Hapal nastupoval do Baníku, tehdy neostříleného Janotku chtěl za svého asistenta. „Hodně jsem o něm uvažoval, Tomáš se ale rozhodl zůstat v Olomouci a asi udělal dobře, dnes je hlavním trenérem Sigmy. Spolupráci máme nyní velmi konstruktivní, hodně komunikujeme, bavíme se. Ale v prvních týdnech se snažím hlavně všechno navnímat, takže i jeho,“ usmívá se Hapal.
Těžko říct, jestli mu bude do smíchu i v moment, kdy sigmáci vyběhnou ve čtvrtek k zápasu proti Noahu. Na rozdíl o předchozích měsíců, totiž Hapal bude zápas pozorovat jen z tribuny. Dění na hřišti nebude moct ovlivnit svými pokyny ze střídačky. „Bude to jiné. Nebudu na hřišti, nebudu komunikovat s hráči, nebudu jim dávat taktické pokyny. Jako sportovní manažer řešíte jiné věci. Ale snažím se být mužstvu co nejblíže. Určitě zápas prožiju tak, jako bych byl trenér,“ tvrdí Hapal.
S novináři by strávil i více času, ale reproduktory na letišti už vyzývají k nástupu do letadla. Takže poslední otázka: Pane Hapale, jaký zápas očekáváte?
„Mám zkušenost s týmem Urartu, S Baníkem jsme v Arménii loni hráli druhé předkolo Konferenční ligy. Ale Noah bude na individuální bázi úplně jiné mužstvo. Má kvalitnější hráče, navíc v minulém kole dokázal doma porazit Rijeku (přemožitele pražské Sparty). Čeká nás těžký soupeř,“ zamýšlí se Hapal.
Do nové role v mateřské Sigmě skočil zhurta. Minulý pátek jej Sigma oficiálně uvedla do funkce, v neděli sledoval ligový mač v Mladé Boleslavi, před odletem do Arménie ještě stihl navštívit zápasy Sigmy U19 a U17.
Tam se nacházel i končící sportovní manažer Ladislav Minář, jenž oficiálně stále nebyl zbaven funkce, leč trenér Janotka už se mu více než měsíc nezodpovídá. A stejně jako v případě zápasu druhého kola Konferenční ligy v italské Florencii, ani tentokrát Minář se Sigmou do zahraničí neletí.