Není proč plakat, prostě to nebyl náš zápas, hodnotil Hapal prohru s Legií

Baník měl přitom v závěru exkluzivní příležitost na vyrovnání, jenže Buchta při penaltě selhal. Místo aby se šlo do prodloužení, sudí o několik minut později odpískal konec zápasu.

„Bohužel, další neproměněná penalta v pohárech,“ hlesl Hapal v rozhovoru pro televizi Canal+ Sport a připomněl loňské vyřazení s Kodaní.

„Buchta je přitom kope pravidelně a proměňuje, tentokrát ani netrefil bránu. Ale to je fotbal, není třeba plakat a být smutný, to se stalo i větším fotbalistům,“ pravil smířlivě Hapal.

Není divu, že konkrétně on pro něj má pochopení. Sám něco podobného zažil před pětadvaceti lety v dresu Sparty, když selhal v osmifinále Ligy mistrů za stavu 1:1 proti Barceloně, načež soupeř vstřelil gól na 2:1.

Stejný výsledek svítil i po konci utkání na stadionu ve Varšavě.

Hapalovi svěřenci sice v zápase vedli, většinu času ale byli dost pasivní a vyloženě si koledovali o vyrovnávací branku.

Kouč Baníku Ostrava Pavel Hapal přihlíží odvetě s Legií Varšava.

„Vypracovali jsme si toho málo a udělali příliš nevynucených chyb. Svou roli určitě sehrála i psychika,“ podotkl trenér. „Legia je na balonu silná, takže nás tlačila a měla spoustu šancí.“

Na Prekopovu trefu zareagoval nejprve po přestávce Nsame, jemuž sudí v první půli neuznali kvůli ofsajdům dvě trefy, a následně si dal Pojezný smolný vlastní gól po Morišitově centru z úhlu.

„Vyvíjelo se to pro nás dobře, ale neměli jsme vůbec inkasovat. Pak jsme si navíc dali vlastní gól a v závěru jsme nedali penaltu. Legia nás porazila zaslouženě. Prostě jsme byli slabším týmem,“ uznal Hapal. „Ale bylo to jenom o gól, takže to nebyl žádný propadák a snad v Konferenční lize budeme šťastnější.“

Ostravští hráči před začátkem utkání s Legií.

Baník mohl v případě postupu narazit na kyperský tým AEK Larnaka, takhle ho ale ve 3. předkole Konferenční ligy čeká Austria Vídeň. V této fázi mimochodem právě před rokem vypadl s Kodaní.

„Věděli jsme to už před zápasem, měli jsme ten jejich první zápas nasledovaný a uvidíme,“ pronesl Hapal.

Ještě předtím ale jeho svěřence čeká ligový zápas na Dukle. „Teď se musíme otřepat, odehrát další ligový zápas a pak se teprve soustředit na ten pohárový,“ uzavřel trenér slezského celku.

Baník začne proti Austrii doma, stejně jako v dvojutkání s Legií.