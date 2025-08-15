Hapal po postupu: Konec byl o nervy, ale kluci to urvali vůlí. Ligu chce Baník odložit

Sundal tmavou kšiltovku s klubovým sloganem „Dem rubat“, kterou během zápasů obvykle nosí, a po dramatickém finiši stále ještě ztěžka oddechoval. Pavel Hapal po postupu ostravského Baníku přes rakouskou Austrii Vídeň do závěrečné fáze kvalifikace fotbalové Konferenční ligy řekl: „Urvali jsme to vůlí.“
Ostravský trenér Pavel Hapal během odvetného utkání 3. předkole Konferenční ligy s Austrií Vídeň.

Ostravský trenér Pavel Hapal během odvetného utkání 3. předkole Konferenční ligy s Austrií Vídeň. | foto: ČTK

Erik Prekop v euforii po proměněné penaltě na hřišti Austrie Vídeň.
Karel Pojezný z Baníku odehrává míč v odvetném utkání na hřišti Austrie Vídeň.
Abubakr Barry z Austrie Vídeň vede míč v odvetě proti Baníku.
Philipp Weisinger z Austrie a Erik Prekop (vpravo) z Baníku bojují o míč v...
Skutečně to nebyla žádná extra podívaná. Na druhou stranu Baník splnil, co měl. Díky proměněné penaltě Erika Prekopa se dostal do vedení. A i když ve druhém poločase inkasoval po standardce, vzadu byl ve srovnání s předchozími zápasy přece jen pevnější.

Konečná remíza 1:1 mu v součtu s domácím vítězstvím 4:3 stačí.

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

„Klobouk dolů před klukama. Bylo to vydřené, trochu na morál,“ hodnotil kouč Hapal utkání před kamerou České televize. „Pořád nám to vázne v kombinaci ztrácíme víc balonů, než bychom měli. Zároveň si toho málo vytváříme. Austria proti nám hrála výborně, přesto snad postupujeme zaslouženě, byť ten konec byl trochu hektický a na nervy.“

Během šestiminutového nastavení se hosté třepali. Domácí ale druhý gól, kterým by dvojzápas poslali do prodloužení, nedali. Nevytvořili si ani pořádnou příležitost.

„Závěr byl hlavně o vůli,“ zopakoval Hapal, který popsal, s čím měl jeho tým problémy: „Při každé přihrávce na našeho středního stopera nás dobře presovali a my byli dost nepřesní. Do druhé půle jsme vstoupili výborně, ale nepotrestali jsme nadějné brejky.“

Vedoucí gól Baníku vstřelil ještě před pauzou z penalty Erik Prekop.

„Byl jedním ze čtyř určených exekutorů. Říkal sice, že bude kopat doprostřed, ale nakonec zvolil ránu doprava a proměnil. Důležitý moment.“

Vždyť Baník právě na šílenou bilanci při penaltách v Evropě dojížděl. Loni hrubě nezvládl rozstřel proti Kodani, letos selhal v klíčové chvíli na Legii Varšava ve druhém předkole Evropské ligy záložník David Buchta.

Právě on tentokrát dravým průnikem penaltu pro Baník vybojoval. A své místo u puntíku přenechal.

Ostravští fotbalisté nahánějí autora gólu Erika Prekopa.

Baník si už příští čtvrtek zahraje úvodní duel závěrečného předkola se slovinským Celje. Nedělní ligový duel v Pardubicích si mezitím zkusí odložit.

„Možná nám to někdo bude vyčítat, ale pokud se zamyslíte nad cestováním, které nás čeká, je to logické. Teď míříme domů, museli bychom do Pardubic a pak hned letět do Celje. Klukům odpočinek přijde vhod,“ říkal Hapal před čtvrteční půlnocí.

Celje je loňský slovinský šampion, který však v uplynulé sezoně nečekaně skončil až na čtvrtém místě. V minulém ročníku hrál Konferenční ligu až do čtvrtfinále, v němž vypadl s Fiorentinou.

Sparta v play off Konferenční ligy vyzve FC Riga, Ostrava si zahraje s Celje

„Čeká velmi těžký soupeř,“ tuší Hapal

Trenérem slovinského týmu je bývalý španělský záložník Albert Riera, který hrál i za reprezentaci, působil v Bordeaux, Espaňolu, Manchesteru City či Liverpoolu.

Do Slovinska šel dohrát kariéru a následně tam začal trénovat.

„Máme je zmapované, informací spoustu. Víme, že v jejich kádru působí několik reprezentantů, takže potkáme vážně výborné mužstvo,“ řekl Hapal.

Celje podobně jako Baník vstoupilo do letních kvalifikací ve druhém předkole Evropské ligy, kde po remíze 1:1 a porážce 1:2 nestačilo na kyperskou Larnaku. Ve 3. předkole Konferenní ligy následně vyřadilo švýcarské Lugano (5:0, 2:4).

Jak si teď povede proti Ostravě?

