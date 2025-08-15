Hapal po postupu: Konec byl o nervy, ale kluci to urvali vůlí. Ligu chce Baník odložit

Skutečně to nebyla žádná extra podívaná. Na druhou stranu Baník splnil, co měl. Díky proměněné penaltě Erika Prekopa se dostal do vedení. A i když ve druhém poločase inkasoval po standardce, vzadu byl ve srovnání s předchozími zápasy přece jen pevnější.
Konečná remíza 1:1 mu v součtu s domácím vítězstvím 4:3 stačí.
Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop
„Klobouk dolů před klukama. Bylo to vydřené, trochu na morál,“ hodnotil kouč Hapal utkání před kamerou České televize. „Pořád nám to vázne v kombinaci ztrácíme víc balonů, než bychom měli. Zároveň si toho málo vytváříme. Austria proti nám hrála výborně, přesto snad postupujeme zaslouženě, byť ten konec byl trochu hektický a na nervy.“
Během šestiminutového nastavení se hosté třepali. Domácí ale druhý gól, kterým by dvojzápas poslali do prodloužení, nedali. Nevytvořili si ani pořádnou příležitost.
„Závěr byl hlavně o vůli,“ zopakoval Hapal, který popsal, s čím měl jeho tým problémy: „Při každé přihrávce na našeho středního stopera nás dobře presovali a my byli dost nepřesní. Do druhé půle jsme vstoupili výborně, ale nepotrestali jsme nadějné brejky.“
Vedoucí gól Baníku vstřelil ještě před pauzou z penalty Erik Prekop.
„Byl jedním ze čtyř určených exekutorů. Říkal sice, že bude kopat doprostřed, ale nakonec zvolil ránu doprava a proměnil. Důležitý moment.“
Vždyť Baník právě na šílenou bilanci při penaltách v Evropě dojížděl. Loni hrubě nezvládl rozstřel proti Kodani, letos selhal v klíčové chvíli na Legii Varšava ve druhém předkole Evropské ligy záložník David Buchta.
Právě on tentokrát dravým průnikem penaltu pro Baník vybojoval. A své místo u puntíku přenechal.
Baník si už příští čtvrtek zahraje úvodní duel závěrečného předkola se slovinským Celje. Nedělní ligový duel v Pardubicích si mezitím zkusí odložit.
„Možná nám to někdo bude vyčítat, ale pokud se zamyslíte nad cestováním, které nás čeká, je to logické. Teď míříme domů, museli bychom do Pardubic a pak hned letět do Celje. Klukům odpočinek přijde vhod,“ říkal Hapal před čtvrteční půlnocí.
Celje je loňský slovinský šampion, který však v uplynulé sezoně nečekaně skončil až na čtvrtém místě. V minulém ročníku hrál Konferenční ligu až do čtvrtfinále, v němž vypadl s Fiorentinou.
Sparta v play off Konferenční ligy vyzve FC Riga, Ostrava si zahraje s Celje
„Čeká velmi těžký soupeř,“ tuší Hapal
Trenérem slovinského týmu je bývalý španělský záložník Albert Riera, který hrál i za reprezentaci, působil v Bordeaux, Espaňolu, Manchesteru City či Liverpoolu.
Do Slovinska šel dohrát kariéru a následně tam začal trénovat.
„Máme je zmapované, informací spoustu. Víme, že v jejich kádru působí několik reprezentantů, takže potkáme vážně výborné mužstvo,“ řekl Hapal.
Celje podobně jako Baník vstoupilo do letních kvalifikací ve druhém předkole Evropské ligy, kde po remíze 1:1 a porážce 1:2 nestačilo na kyperskou Larnaku. Ve 3. předkole Konferenní ligy následně vyřadilo švýcarské Lugano (5:0, 2:4).
Jak si teď povede proti Ostravě?