Hapal po Austrii: Pro fanouška úžasný zápas, ale tři obdržené góly mě trápí

„Ty tři góly, které jsme dostali, mě trápí nejvíce, protože jsme byli jednoduše zranitelní. Soupeř měl navíc vícero šancí,“ pokračoval Hapal po úvodním utkání třetího předkola Konferenční ligy.
„Pro trenéry to byl šílený zápas. K tomu bylo utkání hodně tvrdé, jak jsem očekával,“ souhlasil trenér hostí Stephan Helm. „Věřím, že odvetu příští týden můžeme zvládnout. V útoku jsme nebezpeční, ale musíme zlepšit obranu v kritických momentech hry.“
Baník přitom nic podobného nemusel dopustit, jenže za stavu 3:1 nevyřešil dobře dvě tři slibné situace, čímž udržel soupeře ve hře.
Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop
„Ale hlavně jsme neměli nechat soupeře, aby se dostal na dostřel a už vůbec ne k vyrovnání. To je velká škoda,“ povzdechl si Hapal. „Nakonec jsme zápas zlomili, je třeba se od něčeho odpíchnout, tohle je první vítězství v sezoně. A odpracované. Kluci ho odmakali, ale s chybami, jak to ve fotbale bývá. Také jsme ale měli dobré věci dopředu, vstřelili jsme čtyři krásné branky, takže vezeme jednobrankový náskok do druhého poločasu.“
Největší slabinou byla bezpochyby obrana, která nezvládala zejména soupeřovy rychlé protiútoky či nákopy dopředu.
„V předchozí sezoně jsme takové zápasy úplně v pohodě dokázali ubránit. Navazovali jsme na hráče. Ale teď v té rychlosti to pro nás bylo trošku problematické. Už ten první gól byl takový jednodušší,“ připustil Hapal.
Potíže dělal fotbalistům i kluzký povrch, který je přitom v Ostravě od této sezony nový. Kvůli tomu se hosté dostali i do jedné šance, když podklouzl bránící Pojezný. „Klouzali jsme hrozně moc, což bylo zapříčiněno trávníkem,“ měl jasno kouč.
„Ano, hřiště bylo trochu kluzké, i když den před tím při tréninku bylo v dobrém stavu. Pro oba týmy to však bylo stejné,“ přidal Helm.
„Podle informací, které máme, trávník poničil déšť,“ vysvětlil Hapal. „Řekli nám, že jak hodně pršelo, voda zůstala pod podkladem a trávník začíná odehnívat zespodu. Uvidíme, co to udělá za čtrnáct dnů. Počasí tomu nesvědčí, ale když jsme na trávník vlezli poprvé, byl úžasný, dnes ale nedrží a trhá se.“
Ostravským pomohl návrat záložníka Michala Kohúta, který kvůli zranění chyběl od prvního kola ligy na hřišti Bohemians. Ve čtvrtek strávil na place 61 minut, než ho nahradil Tomáš Zlatohlávek.
„Čekali jsme, že Míša vydrží trochu déle, ale sám si řekl o střídání, protože toho měl plné zuby. Určitě nám pomůže směrem dopředu i třeba při standardních situacích, takže jsme rádi, že je zpátky,“ pronesl Hapal.
„V týdnu jsem trenérovi říkal, že se cítím na celý zápas. Chtěl jsem tam nechat všechno, po šedesáté minutě tělo řeklo, že stačí, a tak jsem šel dolů,“ přiznal Kohút, který dal důležitý vyrovnávací gól po Prekopově přiklepnutí. „Mohl jsem si balon ještě seknout, ale měl jsem ho od Erika hezky nachystaný, takže jsem zkusil hned vystřelit.“
Po zranění naskočil do hry i Christian Frýdek. „U něj bylo to tréninkové manko vidět více, nevstoupil do toho dobře běžecky, ale jinak jsem rád, že ho máme zpátky. Naše sestava tak bude variabilnější, což už tento zápas ukázal,“ řekl Hapal.
Ve výsledku tak nejen jeho, ale celý Baník můžou mrzet tři inkasované branky.
„A doma, to je blbé,“ uznal Kohút. „Dal nám je kvalitní tým,ale každopádně si s tím v odvetě musíme poradit lépe, dobře se nachystat a nejlépe utkání ve Vídni odehrát s nulou vzadu.“