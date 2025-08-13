Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

„Naši soupeři podle výsledků nejsou asi v takové pohodě, ale totéž by si mohli říct oni o nás. Věřím, že utkání ve Vídni zvládneme,“ narážel kouč Pavel Hapal na fakt, že oba celky v aktuální sezoně dále čekají na první vítězství v domácí soutěži.
A podobností najdete více. „Obecně si vytváříme docela dost šancí, ale dostáváme příliš mnoho gólů,“ říkal na úterní tiskové konferenci domácí trenér Stephan Helm.
Jako by mluvil také o Baníku, který dosud v ani jednom z šesti mistrovských zápasů neudržel čisté konto, ale nastřílel devět gólů. To jen potvrzuje, že se střetávají naprosto vyrovnaní protivníci.
Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu
„Dobrý výsledek může pomoci nám i jim,“ uvědomoval si Hapal. A tak se trenéři obou mužstev shodovali, že musejí především zlepšit obranu.
„My jsme proti Wolfsbergu brzy ztráceli a nedokázali jsme se vrátit do hry včas,“ připomněl Helm víkendovou ztrátu 0:2 v domácí soutěži. „Na tom musíme zapracovat, protože dokud není konec utkání, možné je všechno.“
Ostatně to už ukázal duel v Ostravě, kde Baník otočil stav z 0:1 na 3:1, leč dovolil hostům vyrovnat, než Prekop vstřelil vítězný gól.
„Ten jsme dostali v okamžiku, kdy jsme měli převahu,“ připomněl Helm. „Musíme hrát odvážně a v určitých okamžicích i tvrději.“
Hapal zase upozorňoval, že v úvodním utkání bylo až příliš mnoho šancí na obou stranách: „Lidi se bavili, byl to úžasný zápas, ale na této úrovni se tak nehraje. Vzadu musíme situace řešit daleko zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji.“
Není divu, že ostravský trenér nyní očekává opatrnější duel.
„Rádi bychom konečně uhráli nějaké utkání s nulou vzadu. Kdyby se nám to povedlo, postoupíme. Nečeká nás nic jednoduchého. Hodně důležitý bude první gól, možná zásadní,“ přemítal.
Sparta ukázala, že už se nerozsype. A co Baník? Ten je stále zranitelný
V předešlých třech pohárových duelech sázel na tříčlennou obranu s Michalem Frydrychem, Matějem Chalušem a Karlem Pojezným. Zda tomu tak bude i ve čtvrtek, nepotvrdil, ale naznačil: „Možná se přikloníme k tomu tříobráncovému systému, ale obě varianty máme odzkoušené, takže se rozhodneme těsně před utkáním.“
Právě k němu směřuje veškerá pozornost slezského celku. Prohra z regionálního derby s Karvinou (1:2) s náladou v kabině nezamávala.
„Pořád je stejná,“ ujišťoval Hapal. „V tom nedělním duelu jsme se moc nepitvali, hned jsme ho hodili za hlavu a chystali se na další zápas. Utkání teď jdou v rychlém sledu za sebou.“
Asistent Šmarda podotkl, že mužstvo je dobře nastavené: „Nachystáme se a uděláme maximum, abychom uspěli.“
Také záložník Matěj Šín souhlasil, že většina hráčů maže odehraná utkání hned druhý den. „Takže nálada je dobrá a všichni se těšíme na odvetu s Austrií. Budeme bojovat o postup, pro něj si jdeme,“ burcoval šikula, kolem něhož se stále rojí dohady, zda odejde do AZ Alkmaar.
Na ožehavou otázku, jestli odehraje ve čtvrtek poslední duel za Baník, odpovídal: „To se uvidí, ale doufám v postup, takže si myslím, že ne.“
Sparta? Slavia? Nikdy. I kdyby mi nabídli bianco smlouvu, tvrdí ostravský Šín
A tak je Baník dále až na zraněného Filipa Kubalu kompletní. Austrii by měl chybět rakouský reprezentační stoper Aleksandar Dragović, jenž kvůli svalovému zraněním nedohrál střetnutí v Ostravě a vynechal rovněž víkendové střetnutí v domácí soutěži.
„V našem mužstvu je potenciál podat ve čtvrtek dobrý výkon. Pokud budeme hrát na hranici našich možností, jsem přesvědčený, že můžeme postoupit,“ řekl Helm. „Z týmu je cítit obrovské soustředění. Hráči jsou dychtiví podat co nejlepší výkon.“
Ale totéž platí i o Baníku.