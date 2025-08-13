Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Autor:
  20:53
Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční ligy. V ní budou od 21.00 v souboji s Austrií hájit vedení 4:3 z domácího duelu.
Trenér Baníku Pavel Hapal sleduje své svěřence v zápase druhého předkola...

Trenér Baníku Pavel Hapal sleduje své svěřence v zápase druhého předkola Evropské ligy s Legií Varšava. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ostravský Erik Prekop bojuje o míč s Philippem Wiesingerem z Austrie.
Michal Frydrych z Baníku brání míč před Senelem Saljicem z Austrie.
Ostravský Christian Frýdek se žene za Tinem Plavoticem z Austrie
Matuš Rusnák z Baníku a Senel Saljic z Austrie v posledních minutách u rohového...
21 fotografií

„Naši soupeři podle výsledků nejsou asi v takové pohodě, ale totéž by si mohli říct oni o nás. Věřím, že utkání ve Vídni zvládneme,“ narážel kouč Pavel Hapal na fakt, že oba celky v aktuální sezoně dále čekají na první vítězství v domácí soutěži.

A podobností najdete více. „Obecně si vytváříme docela dost šancí, ale dostáváme příliš mnoho gólů,“ říkal na úterní tiskové konferenci domácí trenér Stephan Helm.

Jako by mluvil také o Baníku, který dosud v ani jednom z šesti mistrovských zápasů neudržel čisté konto, ale nastřílel devět gólů. To jen potvrzuje, že se střetávají naprosto vyrovnaní protivníci.

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

„Dobrý výsledek může pomoci nám i jim,“ uvědomoval si Hapal. A tak se trenéři obou mužstev shodovali, že musejí především zlepšit obranu.

„My jsme proti Wolfsbergu brzy ztráceli a nedokázali jsme se vrátit do hry včas,“ připomněl Helm víkendovou ztrátu 0:2 v domácí soutěži. „Na tom musíme zapracovat, protože dokud není konec utkání, možné je všechno.“

Ostatně to už ukázal duel v Ostravě, kde Baník otočil stav z 0:1 na 3:1, leč dovolil hostům vyrovnat, než Prekop vstřelil vítězný gól.

Radost hráčů Baníku po gólu Davida Buchty v utkání s Austrií.

„Ten jsme dostali v okamžiku, kdy jsme měli převahu,“ připomněl Helm. „Musíme hrát odvážně a v určitých okamžicích i tvrději.“

Hapal zase upozorňoval, že v úvodním utkání bylo až příliš mnoho šancí na obou stranách: „Lidi se bavili, byl to úžasný zápas, ale na této úrovni se tak nehraje. Vzadu musíme situace řešit daleko zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji.“

Není divu, že ostravský trenér nyní očekává opatrnější duel.

„Rádi bychom konečně uhráli nějaké utkání s nulou vzadu. Kdyby se nám to povedlo, postoupíme. Nečeká nás nic jednoduchého. Hodně důležitý bude první gól, možná zásadní,“ přemítal.

Sparta ukázala, že už se nerozsype. A co Baník? Ten je stále zranitelný

V předešlých třech pohárových duelech sázel na tříčlennou obranu s Michalem Frydrychem, Matějem Chalušem a Karlem Pojezným. Zda tomu tak bude i ve čtvrtek, nepotvrdil, ale naznačil: „Možná se přikloníme k tomu tříobráncovému systému, ale obě varianty máme odzkoušené, takže se rozhodneme těsně před utkáním.“

Právě k němu směřuje veškerá pozornost slezského celku. Prohra z regionálního derby s Karvinou (1:2) s náladou v kabině nezamávala.

„Pořád je stejná,“ ujišťoval Hapal. „V tom nedělním duelu jsme se moc nepitvali, hned jsme ho hodili za hlavu a chystali se na další zápas. Utkání teď jdou v rychlém sledu za sebou.“

Kouč Baníku Ostrava Pavel Hapal sleduje utkání s Karvinou pouze z tribuny, jelikož si odpykává trest za červenou kartu.

Asistent Šmarda podotkl, že mužstvo je dobře nastavené: „Nachystáme se a uděláme maximum, abychom uspěli.“

Také záložník Matěj Šín souhlasil, že většina hráčů maže odehraná utkání hned druhý den. „Takže nálada je dobrá a všichni se těšíme na odvetu s Austrií. Budeme bojovat o postup, pro něj si jdeme,“ burcoval šikula, kolem něhož se stále rojí dohady, zda odejde do AZ Alkmaar.

Na ožehavou otázku, jestli odehraje ve čtvrtek poslední duel za Baník, odpovídal: „To se uvidí, ale doufám v postup, takže si myslím, že ne.“

Sparta? Slavia? Nikdy. I kdyby mi nabídli bianco smlouvu, tvrdí ostravský Šín

A tak je Baník dále až na zraněného Filipa Kubalu kompletní. Austrii by měl chybět rakouský reprezentační stoper Aleksandar Dragović, jenž kvůli svalovému zraněním nedohrál střetnutí v Ostravě a vynechal rovněž víkendové střetnutí v domácí soutěži.

„V našem mužstvu je potenciál podat ve čtvrtek dobrý výkon. Pokud budeme hrát na hranici našich možností, jsem přesvědčený, že můžeme postoupit,“ řekl Helm. „Z týmu je cítit obrovské soustředění. Hráči jsou dychtiví podat co nejlepší výkon.“

Ale totéž platí i o Baníku.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu

3. předkolo

FC Astana vs. FC Lausanne-Sport //www.idnes.cz/sport
14.8. 16:00
  • 2.19
  • 3.96
  • 2.98
Sabah Baku vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:00
  • 2.58
  • 3.12
  • 2.79
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:00
  • 4.78
  • 4.37
  • 1.65
FC Levadia Tallinn vs. FC Differdange 03 //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:30
  • 1.81
  • 3.70
  • 4.15
Hammarby IF vs. Rosenborg Trondheim //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.99
  • 3.43
  • 3.99
Paksi FC vs. FK Polissja Žytomyr //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 2.16
  • 3.26
  • 3.36
ETO FC Győr vs. AIK Stockholm //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 2.47
  • 3.14
  • 3.10
Omonia Nikósie vs. Araz Nachičevan //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.36
  • 4.89
  • 7.97
Šeriff Tiraspol vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 3.97
  • 3.76
  • 1.91
Arda Kardžali vs. FK Kauno Žalgiris //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:30
  • 2.20
  • 3.15
  • 3.37
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

ONLINE: PSG - Tottenham 0:0, Pařížané chtějí v Superpoháru potvrdit roli favorita

Sledujeme online

Nejlepší tým uplynulého ročníku Ligy mistrů proti vítězovi evropské ligy se tradičně utkávají o Superpohár UEFA. Letos proti sobě stojí fotbalisté Paris St. Germain a Tottenhamu, zápas má výkop ve 21...

13. srpna 2025  20:30,  aktualizováno  21:03

Zodpovědněji, kvalitněji a důrazněji! Hapal dobře ví: Když uhrajeme nulu, postoupíme

Fotbalisté ostravského Baníku si během středečního podvečera vyzkoušeli vídeňský Franz Horr Stadion s kapacitou 15 tisíc diváků a ve čtvrtek půjdou odhodlaně do odvety třetího předkola Konferenční...

13. srpna 2025  20:53

Baník Ostrava v Konferenční lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Baník Ostrava po vyrovnaném boji vypadl ve 2. předkole Evropské ligy s polskou Legií Varšava (2:2, 1:2) a spadl do 3. předkola Konferenční ligy. A i tady ho čeká těžký sok. O postup do play off ...

13. srpna 2025  19:35

Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy....

13. srpna 2025  19:30

I z takových zápasů se učíme, podotkl Priske před odvetou. Karabcovi drží palce

Od našeho zpravodaje v Arménii Na příjezdové cestě, kterou blokují přeložené náklaďáky, se válejí kameny z nedalekého staveniště. Zanedlouho hned vedle miniaturního fotbalového stadionku v Jerevanu vyroste několikapatrová vila s...

13. srpna 2025  18:18

Hložek si při tréninku zlomil člunkovou kost na noze, čeká ho operace

Český fotbalista Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v noze a čeká ho operace. Třiadvacetiletý hráč Hoffenheimu bude delší dobu mimo hru, přesnou délku...

13. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:53

Donnarumma se loučil s PSG, agent hrozí žalobou. Proč si ho Pařížané nechají utéct?

Když ho PSG vyškrtlo ze soupisky pro středeční zápas evropského superpoháru, byl to šok nejen pro něj. Vždyť Gianluigi Donnarumma je aktuálně dost možná nejlepším fotbalovým gólmanem na světě. Tak...

13. srpna 2025  17:31

Fotbalové přestupy ONLINE: S Kinským počítáme, prohlásil trenér Tottenhamu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

13. srpna 2025  16:27

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Od našeho zpravodaje v Arménii Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory...

13. srpna 2025  15:33

Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete...

13. srpna 2025

Jindřišek ve třetí lize: Na tréninky jezdí na skútru, chystá se na práci instalatéra

Když po konci minulé sezony definitivně završil úctyhodnou prvoligovou kariéru, okamžitě dostal nabídky z několika klubů z nižších soutěží. I když některé byly lukrativnější, uznávaný fotbalový...

13. srpna 2025

Šéf rozhodčích: Věřím, že protesty klubů jsou jen náhoda. Některé z nich nechápu

Plzeň, Pardubice, Bohemians, Olomouc a naposledy Baník. Kluby, které v úvodních čtyřech ligových kolech podaly oficiální protest proti výkonům rozhodčích. „Věřím, že je to jen náhoda,“ tvrdí šéf...

13. srpna 2025  14:51

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.