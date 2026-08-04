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Přestoupí Šulc? Trenér Lyonu to v Praze nevyloučil, soupeře Sparty zdržela bouřka

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  10:18
Pavel Šulc z Lyonu se raduje z gólu proti Marseille, který byl poté uznán jako...

Pavel Šulc z Lyonu se raduje z gólu proti Marseille, který byl poté uznán jako vlastní. | foto: Reuters

Pavel Šulc a a Mateo Chavez stíhají míč.
Pavel Šulc na tréninku národního týmu před mistrovstvím světa.
Pavel Šulc během tréninku reprezentace v New Yorku.
Pavel Šulc a Vladimír Coufal slaví postup na fotbalové mistrovství světa.
19 fotografií
Na Letné se kvůli zánětu v koleni nepředstaví a možná už si za francouzský tým ani nezahraje. Paulo Fonseca, trenér fotbalistů Lyonu, před úvodním utkáním třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě nevyloučil, že by záložník Pavel Šulc mohl klub opustit a přestoupit jinam.

O českého reprezentanta je v Evropě po vydařené minulé sezoně velký zájem, připustil portugalský kouč na tiskové konferenci v Praze.

Lyonští zástupci dorazili se zpožděním, protože měli problémy s odletem kvůli bouřce. Šulc s výpravou nedorazil.

Sparta – Lyon

úterý 20.00

Rozhodčí: Gözübüyük - Inia, Honig - Van Boekel (video, všichni Niz.)

Absence: Kofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna, Vydra (všichni zranění + nejsou na soupisce), Vindahl, Vitályos (oba zranění) – Niakhaté, Tagliafico (oba trest za ČK), Šulc (zranění), Bidstrup, Morton, Openda, Tessmann (všichni nejistý start)

„Pavel je nyní zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám vrátil poměrně pozdě, fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze velmi rád hrál, ale není to bohužel možné,“ uvedl Fonseca.

Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Šulce zájem Leeds United z Premier League. Lyon údajně za českého hráče požaduje 25 milionů eur, v přepočtu asi 605 milionů korun. Zájem je i jinde.

„Když se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. U nás je velmi oblíbený, minulou sezonu měl vydařenou. Nemůžu teď říct, jestli půjde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu, všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor,“ řekl Portugalec.

Kluci z Lyonu. Čeští reprezentanti Pavel Šulc (vlevo) a Adam Karabec po utkání s Marseille.

Ještě ve Francii kouč upozornil, že Sparta má ve svém středu „špiona“ v podobě Adama Karabce, který v minulé sezoně v Lyonu hostoval.

„Adam je velmi kvalitní hráč. Shlédl jsem všechny zápasy Sparty v nové sezoně a Karabec je opravdu nejlepší, který proti nám může stát. Nesmírně rychlý, volný, má velkou motivaci. Řekl jsem týmu, ať si na něj všichni dávají pozor. Ale že bychom kvůli němu měli něco měnit? Možná trochu standardky, protože je zná, hrál u nás rok. My zase známe jeho,“ uvedl Fonseca s úsměvem.

Priske před Lyonem: Pomohl nám vrchní skaut Karabec. Slavii jsme také sledovali

Šulc bude chybět i slovenskému brankáři Dominiku Greifovi. „Pavel je zklamaný jako my všichni, že nemůže nastoupit. Takový hráč nám chybí. Los jsme sledovali v Německu na soustředění. Pro něj by to byl speciální zápas, hodně lidí se sem mělo přijet na něj podívat. Přál si vrátit se na české trávníky. Pracuje na tom, aby byl rychle zpátky. Dnes mě tady máte místo něj,“ řekl bratislavský rodák.

Z Karabcovy „špionáže“ si vrásky nedělá. „Mám dobrý vztah s Adamem i Pavlem, byli jsme spolu dobrá trojka. Nějaké škádlení jsem od Adama zažil, ale je mladší, nic si ke mně nedovolil,“ usmál se Greif.

Na Letné bude čelit i nájezdům krajana Lukáše Haraslína. „Znám ho od žáků, hrávali jsme spolu ještě ve Slovanu. Znám jeho styl fotbalu, je to velmi kvalitní hráč a kapitán. Víme o všech silných hráčích, co soupeř má. Trenér nás jako vždy dobře připravil, teď je na nás, abychom to přenesli na hřiště,“ uvedl Greif.

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