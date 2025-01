Měl jsem to složité, pořád u mě byli dva obránci, líčil Schick. Gól Spartě by slavil

6:43

Od našeho zpravodaje v Německu - V evropských pohárech dřív hrál proti Slavii i Plzni. Proti Spartě, která ho vychovala, to bylo úplně poprvé. „Bylo to speciální. Přijeli kamarádi, pořvávali na mě, popichovali mě. Ale nebylo to myšlené ve zlém, všechno z legrace,“ líčil Patrik Schick, když několik minut po středeční půlnoci na stadionu Leverkusenu jako jeden z posledních vyšel z kabiny.