Schick v Lize mistrů nedohrál kvůli tržné ráně na kotníku. Kouč: Nevypadá to dobře

  10:18
Útočník Leverkusenu Patrik Schick nedohrál středeční zápas fotbalové Ligy mistrů proti Newcastlu kvůli tržné ráně na kotníku. Zda bude český reprezentant moci nastoupit v sobotním bundesligovém utkání proti Kolínu nad Rýnem, není podle sportovního ředitele Bayeru Simona Rolfese jasné.
Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z...

Patrik Schick (uprostřed) z Leverkusenu padá po faulu Malicka Thiawa z Newcastlu. | foto: Profimedia.cz

Ošetřování Patrika Schicka z Leverkusenu během utkání Ligy mistrů proti...
Patrik Schick a Joelinton (vlevo) v souboji o míč.
Patrik Schick nabírá rychlost, přidržuje ho Malick Thiaw.
Joelinton (vlevo) z Newcastlu a Arthur z Leverkusenu.
Schick utrpěl zranění v 21. minutě po faulu Malicka Thiawa, který ho zastavil nedovoleně na hranici pokutového území. Po ošetření se do hry vrátil, ale do druhého poločasu už nenastoupil.

Nizozemský sudí Serdar Gözübüyük nejprve za Thiawův zákrok nařídil penaltu, ale po konzultaci s videem změnil rozhodnutí na přímý kop s tím, že se faul odehrál ještě před velkým vápnem.

Německý obránce Newcastlu Schicka stáhl rukou k zemi a navíc ho nakopl do kotníku. „Nevypadá to dobře. Museli jsme ho v poločase vystřídat, měl velkou ránu na kotníku. Dostal pořádnou pecku,“ řekl agentuře DPA asistent trenéra Rogier Meijer, který v utkání zastoupil hlavního kouče Kaspera Hjulmanda, jenž chyběl z osobních důvodů.

City ovládlo šlágr na Realu, Leverkusen remizoval, Arsenal dominoval

Schick po utkání kulhal. „Dostal opravdu naloženo. Musel mít nohu nahoře. Zatím nevím, jak to s ním bude v sobotu. Uvidíme zítra,“ uvedl Rolfes.

Odvolání penalty připravilo Leverkusen o dobrou příležitost zvýšit na 2:0. Podle kapitána Roberta Andricha měl sudí Thiawa buď vyloučit, nebo nařídit penaltu. „Když vidím Patrikovu Achillovu šlachu, už jen z toho důvodu je to pro mě jasná červená,“ prohlásil německý reprezentant.

Newcastlu se povedlo ve druhém poločase skóre otočit. V 88. minutě zařídil Leverkusenu alespoň bod Alejandro Grimaldo, který vyrovnal na konečných 2:2.

