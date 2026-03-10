Schick vyléčil svalové potíže, může se zapojit do bojů v Lize mistrů s Arsenalem

„Schicki může být na zítřejší soupisce,“ uvedl Hjulmand. Pokud by se odchovanec pražské Sparty skutečně vrátil, byla by to dobrá zpráva pro národní tým, který už 26. března čeká semifinále play off s Irskem o postup na letní mistrovství světa. Jestliže svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvítězí, vyzvou ve finále lepšího z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Na předzápasové tiskové konferenci se k Schickovi vyjádřil i jeho parťák z útoku Christian Kofane. „Nevidím ho jako konkurenta. Můžu se toho díky jeho zkušenostem spoustu naučit. Hodně mi pomáhá v každodenním životě a na hřišti. Mám radost, že mám po boku takového schopného střelce,“ řekl devatenáctiletý Kamerunec.
Schick v této soutěžní sezoně zaznamenal 13 tref v 31 zápasech. V reprezentačním dresu má na kontě 24 branek v 50 startech. S pěti góly spolu s hvězdným Portugalcem Cristianem Ronaldem ovládl na mistrovství Evropy 2021 tabulku kanonýrů.
Aktuálně šestý tým německé ligy čeká lídr Premier League. „Arsenal je samozřejmě velký favorit a v současnosti možná i nejlepší tým Evropy. Máme ale za sebou velmi dobré zápasy proti velkým mužstvům. Je to fotbal, všechno je možné. Jsme mezi posledními 16 týmy a musíme si svou pozici a podobné velké zápasy vychutnat. A to společně s fanoušky,“ uvedl třiapadesátiletý Dán Hjulmand.