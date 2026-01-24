„Podraz. Nejsem splachovací charakter, kterému by bylo všechno jedno. Prožívám velké trápení. Celá naše rodina,“ svěřil se padesátiletý mládežnický trenér.
Co s vámi synova kauza dělá?
Je to pro mě veliké zklamání a opravdu musím říct, že Filip asi neodhadl, jaké to bude mít následky. Do osobního života mojí rodiny, i do mého pracovního. Ať chci nebo ne, pracuji u mládeže a je to složité.
Syn tvrdil, že má lístky od vás.
Tohle je pro mě úplně největší podraz. Už měl jeden průšvih ve futsale (dopingový trest za kokain). Mysleli jsme, si, že dostal facku od života. Věřili jsme, že se bude chtít po vypršení trestu vrátit zpátky, tímto si to úplně zavřel. Podle mě je to konec, už nemá šanci. Nečekali jsme, že by byl schopen tomu po prvním maléru nasadit takovou korunu. Že použil moje jméno, z toho jsem otřesený. Nerozumím, proč to udělal.
Vysvětlil vám to nějak?
On v této chvíli úplně neví, co je pravda a co lež. Já mu říkám, Filipe, tys nevěděl, že jsou lístky falešné, a přitom jsi říkal, že jsou lístky ode mě. Ty jsi drzý! Nevím, jak to popsat. Bez studu, bez hanby, to mě mrzí dvojnásob. On to zahojí čas. Mám to složité, protože se pohybuju ve fotbale, byl jsem hráč Slavie, pět let tam působil. Já to ještě skousnu. Bohužel zmínili také, kde bydlí moje žena s dětmi. Což je o to horší, že já tam nejsem. Nedivil bych se, kdyby měla strach, že se něco může stát. Že někdo zaťuká na dveře.
Kdo?
Někdo podvedený, každý den volají i mně. Pocity jsou šílené. Má to nedozírné následky. Já jsem rozvedený, oni otravují i moji první ženu, která nosí moje jméno. Zatahují ji do toho. Filip si neuvědomil, co to udělá.
Musel jste vysvětlovat lidem, že jste v tom nevinně?
Přesně. Po domluvě s kolegy jsem napsal prohlášení, trošičku se mi ulevilo. Ale jen malinko. Vysvětlil jsem to i svému týmu, který trénuju, protože sociální sítě mají strašnou sílu. Myslím, že Filip nechtěl ublížit vědomě. Všichni mě bombardují, že chtějí peníze zpátky, když tam bylo moje jméno. Říkám jim, nezlobte se, já s tím nemám nic společného, vyřešte si to s tím, od koho jste si lístky koupili.
Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu
Věřil, že lístky jsou pravé?
Já mu říkal – Filipe, já byl pět let ve Slavii a je strašně složité sehnat lístky i pro mě. Viděl jsem, že nabízí vstupenky na sociálních sítích, já na něj: Vždyť to není možné! Nevím, od koho je vzal a jestli si fakt myslel, že jsou pravé.
Na sítích se vám omluvil, že vás do toho vtáhl.
Trošku se mi tím ulevilo. Je pravda, že s tím nemám s tím nic společného. Myslel jsem, že omluvy nikdy nebude schopný. Nemyslím si, že jsem zlý, špatný. Nezasloužil jsem si to. Nejen já, celá rodina.
Kontaktoval vás někdo ze Slavie? Nebo vy sám ji?
Mně se nikdo neozval, ale mám nutkání, volal jsem Standovi Vlčkovi, svému bývalému spoluhráči, jestli by nebylo možné nějaké prohlášení, slávistické, fanouškům. Se Slavií se chci se spojit a urovnat to.
Věříte Filipovi, že ho někdo zneužil jako bílého koně? Víte, kdo za tím stojí?
Vůbec. Jediné, co vím, že za Filipem už byla policie. V pátek měl být na výslechu. Nemám tušení, nerozumím tomu. Že se ještě po té své aféře zaplete do tohoto. A ještě s ledovým klidem, jak jsem viděl na videu.
Myslíte, že Filip prodával falešné lístky proto, aby měl peníze na drogy?
Netuším. Nevím. Jako táta doufám, že ne. Ale nevím, čeho je schopen.
Z fotbalisty dělník. Prý jsem druhý Lavi, kokain je zlo, říká potrestaný Gedeon
Jako rodina jste ho drželi, ustojíte i tohle? Nezlomil jste nad ním hůl?
Stoprocentně je to pořád můj syn a bude. Říkal jsem všem, bombardují mě lidi. Borci, on je už dospělý. Vy mi pořád říkáte, že za to nesu nějakou odpovědnost. Bude mu 24, ať za svoje činy nese následky. Aby si něco taky konečně uvědomil, že není všechno sranda.
Přistupuje k životu až moc volnomyšlenkářsky?
Za sebe jako za tátu myslím, že asi jo. Co dělá, nejde správným směrem.
Jak vás štve, že si kvůli kokainu zničil kariéru?
Byl v mládeži ve Spartě, všichni kluci se mě na to ptají. Možná mohl mít talent, ale charakter, aby něco dokázal, asi neměl. Všichni říkají, že měl nějaký potenciál od boha. Jenže nikdy to nedokázal. Možná na něj koukali moc optimisticky. Jsem realista, i když je to můj syn. Přál jsem mu, jezdil jsem na jeho zápasy na Spartu, když hrál za béčko druhou ligu, pak i do Ústí, byl jsem na něj pyšný. Pak se zapletl s nějakými lidmi a jeho kariéra měla rychlý sešup. Znám to z vlastních zkušeností, dostat nahoru je zdlouhavé a těžké, sešup dolů je strašně rychlý. Mrzí mě to, je dospělý, za své činy má nést následky i ve fotbale.
Mohl být dobrý fotbalista?
Bavili jsme se o tom s trenéry, on ani moc nemusel trénovat fotbal, jeho problém byl spíš charakter. Já to měl obráceně. Nechci se hodnotit, ale já to měl vypracované. Všechno jsem dělal naplno. Musel jsem si to odpracovat.
Měl jste také období, kdy jste dělal průšvihy?
Nepamatuju si. Byly doby, kdy jsem těžce nesl, že jsem nehrál, ale že bych měl takové excesy, to nemá nic společného s fotbalem ani s normálním životem. Bojím se, jestli je Filip schopný vrátit se do normálního života. Pořád věřím tomu, že jo, stále je mladý. Jestli chce něco dokázat, bude se muset hodně změnit.
Vy jste byl vždy za slušňáka, pro Filipa dobrým příkladem. Nesete o to hůř, jak se protlouká životem?
Mě nemrzí, že to fotbalově nedotáhl. To je úplně nepodstatné. Strašně jsem si přál, aby byl dobrý člověk. Stále věřím, že může být. Ale když po tom prvním průšvihu udělá tohle, tak netuším, jakou facku by měl dostat, aby se začal chovat trošku normálně.