Slavia potká legendu. Vieira předběhl dobu, jako trenér usiloval o Koláře

Zápas Evropské ligy v Edenu má výkop pět minut před sedmou večer. „Moc si vážím toho, že ho potkám osobně,“ řekl o Vieirovi slávistický kouč Jindřich Trpišovský.



Ne snad, že by za pozornost nestál žádný z fotbalistů soupeře. Nice patří k francouzské špičce, v lize je čtvrté jen čtyři body za vedoucím Paris St. Germain, to samo o sobě budí respekt. Ale jméno trenéra v tomto případě ční vysoko nad nimi.

Mistr světa i Evropy. Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City. Přes sto zápasů za francouzskou reprezentaci.

„Asi jako každý fanoušek jsem hltal anglický fotbal, když dělal kapitána v Arsenalu. Celou sezonou prošli bez porážky a on byl jednoznačně jejich nejdůležitější hráč. Absolutní legenda,“ líčil Trpišovský, který je stejně starý. „Vieira předběhl svou dobu, pro mě byl jednou z nejlepších šestek, kterou jsem kdy viděl hrát. Komplexní, fotbalově neskutečně na výši, monstrum v soubojích, obsáhl obrovský prostor. Fantastický fotbalista.“

A už několik let také trenér. Začal u mládeže Manchesteru City, v němž uzavřel hráčskou kariéru, a první dospělé angažmá následně získal u spřáteleného New York City. Do Evropy se vrátil před dvěma lety, kývl nabídce Nice, kam nedávno toužil zlákat i Ondřeje Koláře, gólmana Slavie.

Nebo ne?!

„Kvůli přestupu mi volal i trenér Vieira, říkal, že se mu ohromně líbí můj styl, prý ze mě byl nadšený delší dobu. Bylo to neuvěřitelné,“ popisoval Kolář v rozhovoru pro server sport.cz. Ovšem trenér Vieira nic nepřiznal.

„Nevím, jaké jsou vaše zdroje,“ pousmál se, když se ho česká média ve středu na zájem o Koláře ptala. „My máme skvělého brankáře Waltera Beníteze, teď prodloužil kontrakt, budeme pokračovat s ním,“ odpověděl, jako by o Kolářovi snad nikdy neslyšel.



Přitom v českém fotbale to bylo před rokem velké téma. Kolář prožíval senzační období, zářil v Lize mistrů, vychytal nulu na Nou Campu i debutoval v reprezentaci. Zahraniční kluby si jeho formy nemohly nevšimnout.

A právě Nice s bývalým vynikajícím záložníkem v pozadí bylo podle řady indicií při boji o Koláře velmi aktivní, byť ho nakonec nezískalo. Kolář se totiž ve Slavii dohodl na nové smlouvě, raději ještě zůstal v Praze, ale rozhodně nezapomněl – a když po losu skupin letošní Evropské ligy mluvil s klubovou televizí, přiznal: „Nice jsem si hodně přál, jsem rád, že si proti nim zahraju.“



A třeba se i Vieira po čase rozpomene...

Nice, klub z města od Azurového pobřeží, pod vedením bývalého kapitána Arsenalu skončilo v minulé (nedohrané) sezoně na pátém místě, nyní je o příčku výš.

„Dokážou plynule přecházet mezi třemi různými rozestaveními třeba i v průběhu zápasu. Celkově si myslím, že do jejich hry trenér Vieira přenáší to, čím vynikal už jako hráč. Vždycky byl velká osobnost,“ vzpomínal Trpišovský.

Širší veřejnost Vieiru vnímala od přestupu do Arsenalu, kam ho v roce 1996 doporučil Arséne Wenger, i když se jeho trenérem stal oficiálně až o několik týdnů později. Na vytáhlém středopolaři, kterého znal ještě z francouzské ligy, ovšem následně postavil celou úspěšnou éru.

Byly to na přelomu tisíciletí v Anglii doslova hvězdné války.

Arsenal versus Manchester United. Arséne Wenger proti Siru Alexi Fergusonovi. A také Patrick Vieira kontra Roy Keane.

Vieira o Slavii „Slavia má významnou historii, v rámci Evropské ligy jde o velmi silný klub. Mají dobré hráče, kteří jsou i v reprezentaci. Myslím, že to, co se týmu v posledních letech podařilo, svědčí i o kvalitách trenéra.“

„Sledovat zápasy Manchesteru s Arsenalem býval neuvěřitelný zážitek. A souboje Vieiry a Keana k tomu patřily, ať už na hřišti nebo třeba před zápasem,“ pamatuje Trpišovský.



Ti dva se tenkrát nemohli vystát. Jejich rivalita ztělesňovala napětí mezi oběma kluby, což po letech zachytil i unikátní dokument, ve kterém oba vzpomínali u jednoho stolu.

Teď už je ale Vieira jinde.

Sám říká, že v roli trenéra si zakládá spíš na rozvážnosti, že emoce se snaží spíš tlumit. Jako hráč dosáhl takřka všeho, na lavičce se ale ve čtyřiačtyřiceti letech pořád učí.

Jak zapůsobí ve čtvrtek na Slavii?