Sparta má na poháry zavřenou část hlediště, hrozil jí mnohem tvrdší trest

Verdikt Disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA) zní následovně: „Kvůli rasistickému transparentu v sektoru hostujících fanoušků musí Sparta odehrát příští utkání v evropských soutěžích s částečně uzavřeným hledištěm.“

Nepřístupných má být nejméně 5 000 sedaček a Sparta musí při utkání na Letné vyvěsit transparent se vzkazem „Ne rasismu“ a logem UEFA.

Není to však všechno. „Za použití pyrotechniky během utkání Sparty v Bělehradě komise potrestala pražský klub pokutou 3 250 euro,“ oznámila komise.

Sparta nastoupila v Bělehradě 24. února k odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy. Podlehla 1:2, v součtu s domácí prohrou 0:1 byla ze soutěže vyřazena.

Následky ze zápasu na Partizanu si však ponese i do následující sezony.

Kapacita hlediště je tak pro příští domácí zápas v pohárech snížena na 13 500 diváků.

„S ohledem na recidivu části sparťanského publika hrozil klubu ještě citelnější postih, například uzavření celého hlediště, a to i na dvě domácí utkání. Vedení bude s UEFA projednávat možnost zaplnit pět tisíc míst dětmi, stejně jako při utkání základní skupiny Evropské ligy proti Rangers,“ oznámila Sparta.

„Organizace oficiálního výjezdu fanoušků do Srbska k utkání Evropské konferenční ligy nebyla Spartě v důsledku pandemie covidu umožněna. Nicméně příznivci Sparty, kteří do Bělehradu i přesto cestovali a získali vstupenky, byli nakonec hromadně umístěni do jednoho ze sektorů. Právě v těchto místech se na konci utkání objevil rasistický transparent,“ poznamenal klub v prohlášení.

Spartu disciplinárka trestala už loni v září. Za rasistické projevy části publika v zápase předkola Ligy mistrů proti Monaku měl klub pro další duel uzavřené celé hlediště.

Na utkání základní skupiny Evropské ligy proti Rangers nakonec díky výjimce UEFA mohly děti od šesti do čtrnácti let.