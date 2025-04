Pařížský postup myší dírou. A Dembélé ani nechtěl převzít cenu: Musíme být lepší!

Francouzský gigant prolezl do semifinále Ligy mistrů doslova myší dírou, poznamenal trefně známý deník L’Equipe.

Po dvou rychlých gólech vedl v Birminghamu nad Aston Villou v odvetě 2:0. Po vítězství 3:1 z prvního zápasu luxusní pozice.

„Mysleli jsme si, že se nám nemůže nic stát a málem jsme za to zaplatili. Sami jsme si to zkomplikovali a na konci jsme se o výsledek klepali,“ pokračoval rozrušený Dembélé.

🚨 Ousmane Dembélé, Man of the Match voted by UEFA for Aston Villa-PSG. pic.twitter.com/HsJs0y3IBb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2025

Aston Villa totiž do přestávky snížila a ve druhém poločase dvěma rychlými góly vývoj odvety převrátila. Půl hodiny před koncem nečekaně vedla 3:2 a nebýt skvělého brankáře Gianluigiho Donnarummy (Proč nedostal cenu UEFA pro muže zápasu on?!), dost možná utkání dovedla do prodloužení nebo ještě dál. Další branka však nepadla.

„Jsem hrdý na celé mužstvo,“ zopakoval několikrát domácí kouč Unai Emery. „Chyběl nám poslední krůček. Ale rozhodně jsme ukázali, že na tuhle úroveň rozhodně patříme.“

A Paříž?

Navzdory lopotnému výkonu během úterní odvety v Birminghamu věří, že tohle může být konečně její rok. Paradoxně v době, kdy se postupně zbavila velikánů Lionela Messiho, Kyliana Mbappého i Neymara a poskládala energický tým plný rychlosti a mládí.

V bráně italské monstrum Donnarumma, 26 let.

Na krajích obrany Ašraf Hakimí a Nuno Mendes, 26 a 22 let. Vedle kapitána Marquinhose, jediného třicátníka z týmu, se v obraně zaučuje ekvádorský talent William Pacho, 23 let.

Uprostřed hřiště španělský šampion Fabián Ruiz (29 let) a portugalští kolegové Joao Neves (20 let) s Vitinhou (25 let). A k tomu jedna z nejúdernějších ofenzivních řad Evropy: Ousmane Dembélé (27 let), Bradley Barcola (22 let), Chviča Kvaracchelija (24 let), ale také Désiré Doué (19 let), Goncalo Ramos (23 let) nebo Warren Zaire-Emery (19 let).

„Věřím, že mám k dispozici ten nejlepší kádr na světě,“ přesvědčoval španělský kouč Luis Enrique, už sedmý trenér katarské éry, která se píše od roku 2011. Pod Eifellovkou se díky ní třpytí jedenáct ligových titulů, trofeje z domácích pohárů, ale vysněný úspěch v Champions League pořád ne.

Nejblíž byl v podivném covidovém ročníku 2019/20 německý trenér Thomas Tuchel, který PSG dovedl do finále, v němž padl s Bayernem.

Celkem pětkrát však Paříž narazila v osmifinále, čtyřikrát ve čtvrtfinále a teď je potřetí v semifinále. Loni jí na poslední metě přehradil cestu německý Dortmund, tentokrát v květnu narazí na Arsenal, nebo Real Madrid.

Dembele's mentality is insane. Despite going through, he didn't want to take the MOTM award because they lost the game.💪 pic.twitter.com/9BiCK3XtrL — Wburg 🇸🇴 (@TheSomalianLad) April 16, 2025

„Cítím z celého týmu obrovské sebevědomí,“ hlásil marocký expres Hakimí. „Prošli jsme podruhé v řadě do semifinále, jsme velký klub a všichni se chceme prát o největší trofeje.“

Druhý poločas na Aston Ville ale giganta varoval.

Byl to zmiňovaný Dembélé, kdo řekl: „V téhle soutěži není možné polevit ani na malou chvíli. Musíme na sebe klást jen ty nejvyšší nároky.“

Pak se může stát opravdu všechno.