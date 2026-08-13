Kluci ukázali, co v nich je, liboval si kouč PSG. Vyhraje zase Ligu mistrů?

Pařížané pod jeho vedením získali už pátou mezinárodní trofej.
Letos to je už druhá, po květnové obhajobě titulu Ligy mistrů se jim to samé povedlo i ve středu v Superpoháru.
„Moji hráči ukázali, co v nich je, přestože nejsou ve špičkové fyzické kondici. Byla to skutečná ukázka naší DNA,“ pochvaloval si Enrique. „Je nesmírně těžké vyhrát tyto dvě soutěže po sobě a obhájit je. Mám radost z toho, jak jsme to zvládli, i když výkon měl vzhledem k podmínkám k ideálu ještě daleko.“
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PSG - Aston Villa 2:1, Pařížané obhájili Superpohár UEFA. Po půli rozhodl Doué
Šestnáct jeho hráčů totiž bylo na světovém šampionátu a mnozí se k týmu připojili až v pondělí. Osm z nich přesto nastoupilo v základní sestavě a další tři přišli po přestávce.
„Vím, jak těžké je přivést domů trofeje, zvlášť v klubu, který po nich tak touží. Před třemi lety všichni říkali, že můj tým je příliš mladý, a my jsme dokázali opak. Musíme se v mnoha ohledech zlepšit, víme, v čem jsou naše slabiny, ale jsem moc rád, že trénuji tým s tak skvělým přístupem,“ popsal Enrique.
Už v neděli mohou Pařížané proti Lens obhájit i francouzský Superpohár, španělský kouč však vyhlíží tu nejcennější klubovou trofej.
„Naším cílem teď bude vyhrát třetí Ligu mistrů v řadě. Musíme být ambiciózní a věřit si. Bude to velmi těžké, nechceme podceňovat soupeře, ale je to rozhodně náš cíl,“ řekl.
To by si přál i útočník Désiré Doué, který v 61. minutě rozhodl vítězným gólem po dobře načasovaném náběhu za obranu.
Radovat se však nejdříve nemohl, čárový rozhodčí totiž zvedl praporek na znamení ofsajdu. Po přezkoumání u videa byl ale gól o milimetry uznán a Doué tak mohl doběhnout k pařížským fanouškům, kde pyšně zatáhl za logo PSG na svém dresu.
Dokonalá přihrávka Dembelého a 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐫𝐞 𝐃𝐨𝐮𝐞𝐞𝐞𝐞 posílá PSG zpátky do vedení! 🇫🇷🥐#NovaSport | #SuperCup pic.twitter.com/Vq2th6tuLF— Nova Sport (@novasport_cz) August 12, 2026
„Je úžasné, že jsme tuto trofej vyhráli, je nesmírně těžké ji získat. Abyste se sem vůbec probojovali, tak musíte nejdříve vyhrát Ligu mistrů. Opět se nám to podařilo a Superpohár jsme vyhráli už podruhé. Jsme štěstím bez sebe,“ prohlásil jednadvacetiletý útočník, který byl vyhlášen hráčem zápasu.
Doué nebyl v útoku sám. První branku vstřelil Chviča Kvaracchelija, který byl v úvodním poločase hlavním tahounem útočných akcí Pařížanů.
„V létě jsem měl víc času na přípravu než spoluhráči, už teď se tedy cítím lépe než oni,“ řekl gruzínský útočník, který byl jedním ze tří hráčů základní sestavy PSG, jenž nebyl na mistrovství světa. „Je skvělé takhle vstoupit do sezony a doufám, že nám to vydrží až do konce.“
„Pořád jsme hladoví. Po finále Ligy mistrů jsem řekl, že nám to nestačí, že chceme ještě víc. Máme velké ambice, jsme mladý tým a i v této sezoně chceme znovu vyhrát všechno. Stále se můžeme zlepšovat,“ přidal Doué.
Stane se Paris St. Germain historicky druhým týmem, který Ligu mistrů vyhraje třikrát po sobě?