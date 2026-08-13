Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Kluci ukázali, co v nich je, liboval si kouč PSG. Vyhraje zase Ligu mistrů?

Autor: ,
  16:11
Trenér PSG Luis Enrique během zápasu s Aston Villou.

Trenér PSG Luis Enrique během zápasu s Aston Villou. | foto: AP

Útočník Aston Villy Brian Madjo slaví gól do sítě PSG.
Útočník Aston Villy Brian Madjo slaví gól do sítě PSG.
Útočník Aston Villy Brian Madjo během zápasu proti PSG.
Radost fotbalistů PSG. Po roce obhájili zisk Superpoháru UEFA.
18 fotografií
Společně po letní pauze trénovali pouze dvakrát, přesto se fotbalisté Paris St. Germain stali historicky teprve třetím týmem, který kdy obhájil Superpohár UEFA. Trenér Luis Enrique si tak po výhře nad Aston Villou 2:1 mohl v Salcburku odškrtnout první splněnou položku v ambiciózním plánu. Jeho znění? Vyhrát všechno.

Pařížané pod jeho vedením získali už pátou mezinárodní trofej.

Letos to je už druhá, po květnové obhajobě titulu Ligy mistrů se jim to samé povedlo i ve středu v Superpoháru.

„Moji hráči ukázali, co v nich je, přestože nejsou ve špičkové fyzické kondici. Byla to skutečná ukázka naší DNA,“ pochvaloval si Enrique. „Je nesmírně těžké vyhrát tyto dvě soutěže po sobě a obhájit je. Mám radost z toho, jak jsme to zvládli, i když výkon měl vzhledem k podmínkám k ideálu ještě daleko.“

PSG - Aston Villa 2:1, Pařížané obhájili Superpohár UEFA. Po půli rozhodl Doué

Šestnáct jeho hráčů totiž bylo na světovém šampionátu a mnozí se k týmu připojili až v pondělí. Osm z nich přesto nastoupilo v základní sestavě a další tři přišli po přestávce.

„Vím, jak těžké je přivést domů trofeje, zvlášť v klubu, který po nich tak touží. Před třemi lety všichni říkali, že můj tým je příliš mladý, a my jsme dokázali opak. Musíme se v mnoha ohledech zlepšit, víme, v čem jsou naše slabiny, ale jsem moc rád, že trénuji tým s tak skvělým přístupem,“ popsal Enrique.

Radost fotbalistů PSG. Po roce obhájili zisk Superpoháru UEFA.

Už v neděli mohou Pařížané proti Lens obhájit i francouzský Superpohár, španělský kouč však vyhlíží tu nejcennější klubovou trofej.

„Naším cílem teď bude vyhrát třetí Ligu mistrů v řadě. Musíme být ambiciózní a věřit si. Bude to velmi těžké, nechceme podceňovat soupeře, ale je to rozhodně náš cíl,“ řekl.

To by si přál i útočník Désiré Doué, který v 61. minutě rozhodl vítězným gólem po dobře načasovaném náběhu za obranu.

Radovat se však nejdříve nemohl, čárový rozhodčí totiž zvedl praporek na znamení ofsajdu. Po přezkoumání u videa byl ale gól o milimetry uznán a Doué tak mohl doběhnout k pařížským fanouškům, kde pyšně zatáhl za logo PSG na svém dresu.

„Je úžasné, že jsme tuto trofej vyhráli, je nesmírně těžké ji získat. Abyste se sem vůbec probojovali, tak musíte nejdříve vyhrát Ligu mistrů. Opět se nám to podařilo a Superpohár jsme vyhráli už podruhé. Jsme štěstím bez sebe,“ prohlásil jednadvacetiletý útočník, který byl vyhlášen hráčem zápasu.

Doué nebyl v útoku sám. První branku vstřelil Chviča Kvaracchelija, který byl v úvodním poločase hlavním tahounem útočných akcí Pařížanů.

Khvicha Kvaratskhelia a jeho gólová střela během Superpoháru UEFA proti Aston Ville.

„V létě jsem měl víc času na přípravu než spoluhráči, už teď se tedy cítím lépe než oni,“ řekl gruzínský útočník, který byl jedním ze tří hráčů základní sestavy PSG, jenž nebyl na mistrovství světa. „Je skvělé takhle vstoupit do sezony a doufám, že nám to vydrží až do konce.“

„Pořád jsme hladoví. Po finále Ligy mistrů jsem řekl, že nám to nestačí, že chceme ještě víc. Máme velké ambice, jsme mladý tým a i v této sezoně chceme znovu vyhrát všechno. Stále se můžeme zlepšovat,“ přidal Doué.

Stane se Paris St. Germain historicky druhým týmem, který Ligu mistrů vyhraje třikrát po sobě?

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Fotbalisté Lyonu slaví vítězství nad pražskou Spartou v předkole Ligy mistrů.

Od našeho zpravodaje ve Francii Sparťanští fotbalisté si ani letos Ligu mistrů nezahrají. V odvetě 3. předkola prohráli v Lyonu 0:3 (celkově 2:4) po gólech Nuamaha z první půle a Maitlanda-Nilese s Mortonem z poločasu druhého....

KVÍZ: Nablýskané a ikonické. Znáte slavné sportovní trofeje?

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Nablýskané, ikonické a pro většinu nedosažitelné. Každá z nich vypráví jiný příběh. Každá je stejně tak jedinečná jako výkon, který k ní vede. Mají jediný cíl – vzdát hold šampionům a zapsat je do...

Ml. Boleslav - Sparta 2:0, favorit bez střely na bránu, oba góly padly v první půli

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma se raduje z proměněné penalty v utkání...

Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se...

Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

Kluci ukázali, co v nich je, liboval si kouč PSG. Vyhraje zase Ligu mistrů?

Trenér PSG Luis Enrique během zápasu s Aston Villou.

Společně po letní pauze trénovali pouze dvakrát, přesto se fotbalisté Paris St. Germain stali historicky teprve třetím týmem, který kdy obhájil Superpohár UEFA. Trenér Luis Enrique si tak po výhře...

13. srpna 2026  16:11

Fotbalové přestupy ONLINE: Spartu by mohl posílit Jurásek, Tuciho chtějí v Řecku

Sledujeme online
Matěj Jurásek slaví gól do sítě Ludogorce, kterým poslal Slavii do vedení.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

13. srpna 2026  15:32

Nečekaná posila pro Spartu. Do útoku chce přivést bývalého slávistu Juráska

Radost Matěje Juráska po trefě do sítě Ludogorce.

V posledních dnech je v letenských kancelářích skutečně živo. Sparťanské fotbalisty by mohl už brzy posílit bývalý slávista Matěj Jurásek z druholigového anglického Norwiche, jednání potvrzují zdroje...

13. srpna 2026  15:32

Trable španělských stadionů. Vigo trápí plíseň, evropský finalista musel do azylu

Estadio de Balaídos, domácí stánek španělského klubu Celta Vigo.

Nejen trávníkáři Bohemians řeší problém s plísní, s podobnými potížemi se potýká i fotbalové hřiště Celty Vigo. Už v neděli měl stadion s kapacitou téměř 25 tisíc diváků hostit zápas prvního kola...

13. srpna 2026

Sparťana Birmančeviče chce podle Srbů tamní Novi Sad. Kluby však nejednají

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Šikovný srbský záložník Veljko Birmančevič je stále hráčem pražské Sparty. Ale jak dlouho? Podle srbských médií má na záložníka, který v minulé sezoně hostoval ve španělském Getafe, políčeno...

13. srpna 2026,  aktualizováno  12:02

Zavolal známý od babičky. A Van Buren zamířil do Česka. Forma? Cítím se free, říká

Premium
Mick van Buren v akci během zápasu s Besiktasem Istanbul.

Když ho pozorujete v televizi nebo z tribuny při výkonu jeho profese – tedy na fotbalovém hřišti – vidíte zarputilého tvrďáka, o němž byste si sotva pomysleli, že se někdy usměje. Ale v civilu vám...

13. srpna 2026

Fandí Tottenhamu, trénuje Arsenal. Koušu to, směje se nejmladší kouč druhé ligy

Trenér České Lípy Petr Mathauser

Není mu ještě ani třicet a donedávna pracoval jako sportovní novinář v rádiu. Teď Petr Mathauser vede v roli hlavního trenéra fotbalisty České Lípy v jejich nováčkovské sezoně ve druhé lize. A otázky...

13. srpna 2026  10:50

Jednou sparťan, navždy sparťan. Kapitán Haraslín se v slzách loučil s klubem

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Uprostřed svého projevu si musel kapesníkem utřít slzy, na chvíli se zvednout a vydýchat se. Nebylo to pro něj jednoduché loučení. „Ahoj sparťani a sparťanky, mluvím k vám naposledy jako hráč a...

13. srpna 2026  10:29

Musíme si myslet, že je to 0:0. Kozel před odvetou v Lotyšsku nabádá k opatrnosti

Trenér Jablonce Luboš Kozel před zápasem 3. předkola Konferenční ligy proti...

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před čtvrteční venkovní odvetou 3. předkola Konferenční ligy s RFS vůbec nehledí na náskok 2:0 z úvodního domácího duelu. K utkání v Rize přistupuje tak,...

13. srpna 2026  7:20

PSG - Aston Villa 2:1, Pařížané obhájili Superpohár UEFA. Po půli rozhodl Doué

Radost fotbalistů PSG. Po roce obhájili zisk Superpoháru UEFA.

Souboj šampionů Ligy mistrů a Evropské ligy má stejného vítěze jako loni. Fotbalisté Paris St. Germain, vítězové nejprestižnější klubové soutěže, po roce obhájili zisk Superpoháru UEFA. Ve středečním...

12. srpna 2026  20:45,  aktualizováno  23:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Legenda Barcelony nahradí Koemana. Nizozemské fotbalisty povede trenér Xavi

Trenér Xavi Hernández

Novým trenérem fotbalové reprezentace Nizozemska je Xavi Hernández. Španělský mistr světa a Evropy a jedna z legend Barcelony nahradil Ronalda Koemana a podepsal smlouvu do světového šampionátu v...

12. srpna 2026  22:21

Král se poprvé trefil za Kodaň a pomohl týmu k postupu v Konferenční lize

Alex Král (vlevo) v pohárovém zápase Kodaně proti Debrecínu.

Český fotbalista Alex Král vstřelil první gól v dresu FC Kodaň. Dánskému týmu pomohl ve středeční odvetě 3. předkola Konferenční ligy s Debrecínem k vítězství 5:1 a jasnému postupu. Osmadvacetiletý...

12. srpna 2026  21:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×