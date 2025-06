Hráči PSG ve finále Ligy mistrů Kolik jim je? A kolik stáli? Gianluigi Donnarumma (26 let)

přišel v létě 2021 jako volný hráč z AC Milán Ašraf Hakimí (26 let)

přišel v létě 2021 za 68 milionů eur z Interu Marquinhos (31 let)

přišel v létě 2012 za 31 milionů eur z AS Řím Willian Pacho (23 let)

přišel v létě 2024 za 40 milionů eur z Frankfurtu Nuno Mendes (22 let)

přišel v létě 2022 za 38 milionů eur ze Sportingu Vitinha (25 let)

přišel v létě 2022 za 41,5 milionu eur z Porta Fabián Ruiz (29 let)

přišel v létě 2022 za 22,5 milionu eur z Neapole Joao Neves (20 let)

přišel v létě 2024 za 60 milionů eur z Benfiky Désiré Doué (19 let)

přišel v létě 2024 za 50 milionů eur z Rennes Ousmane Démbélé (28 let)

přišel v létě 2023 za 50 milionů eur z Barcelony Chviča Kvaracchelija (24 let)

přišel v zimě 2025 za 70 milionů eur z Neapole Náhradníci:

Bradley Barcola (22 let)

přišel v létě 2024 za 45 milionů eur z Lyonu Lucas Hernández (29 let)

přišel v létě 2023 za 45 milionů eur z Bayernu Goncalo Ramos (23 let)

přišel v létě 2024 za 65 milionů eur z Benfiky Senny Mayulu (19 let)

odchovanec Warren Zaire-Emery (19 let)

odchovanec Zdroj: Transfermarkt