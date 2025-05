Hansi Flick. Němec, co oživil Barcelonu. O treble přišel, ale věří: Příští rok jsme zpět

Jako by si v takových nervácích snad i liboval. Není to poprvé, co si fotbalisté Barcelony pod trenérem Hansem Flickem užívali takovou přestřelku. Po šesti gólech ve dvojzápase s Interem, který...