Ubohý výkon bez ambicí. Sebevědomí na historickém minimu. Liverpool čelí kritice

Nula střel na bránu, „zbabělé“ rozestavení s pěti obránci a porážka 0:2. „Ubohý výkon bez ambicí,“ píše BBC o vystoupení fotbalistů Liverpoolu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů.
Zklamaní fotbalisté Livepoolu v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů v Paříži, zprava stoper Konaté, záložník Mac Allister a kapitán Van Dijk. | foto: AP

Ve středu večer v Paříži se potkal francouzský a anglický mistr. „Ten náš se tomu druhému ani zdaleka nepřiblížil,“ pronesl bývalý anglický brankář Paul Robinson, který v Parku princů duel komentoval pro BBC.

Liverpool nastoupil do boje o postup do semifinále Champions League jen čtyři dny po debaklu 0:4 v Anglickém poháru na Manchesteru City.

Nejspíš z obav z dalšího průšvihu nasadil trenér Arne Slot nezvykle tři stopery Konatého, Van Dijka, Gomeze a na kraje Frimponga s Kerkezem.

Jen dva inkasované góly a výsledek 0:2 dávají Liverpoolu do odvety naději, ale potíž je v předvedené hře a výkonech hráčů. Hosté nevyprodukovali ani jednu střelu na bránu, což se Liverpoolu v Lize mistrů nestalo šest let.

„Z toho všeho máte pocit, jako by sebevědomí mužstva bylo na historickém minimu,“ prohlásil fotbalový expert a někdejší liverpoolský obránce Stephen Warnock.

Proti obhájcům trofeje měl Liverpool jen 26 procent držení míče, statistiku očekávaných gólů pouhých 0,17 proti 2,35. Pouhé tři střelecké pokusy mimo proti osmnácti soupeře, který z toho šestkrát mířil na bránu. Zahrával jediný roh. Přesto žije a vzhlíží k tomu, že v odvetě na Anfieldu předvede obrat snů jako třeba na jaře 2019 proti Barceloně. Po prohře 0:3 doma vyhrál 4:0.

„Už jsme na Anfieldu zažili tolik kouzelných večerů,“ poznamenal trenér Arne Slot.

Ale je to v současné sezoně, která není příliš povedená, vůbec reálné? „Mám pocit, že podobnému obratu jsme na hony vzdáleni,“ podotkl Warnock.

„Liverpool je týmem, který se trápí. Proto hrál s pěti obránci. Když jsem to viděl, vyslalo to na mě špatné signály. Nespoléhá na své silné stránky, ale brání své slabiny,“ poznamenal Robinson.

Místní novináři přirovnali vystoupení Liverpoolu k mužstvu z nižší francouzské soutěže, které dorazilo do Parku princů k utkání Francouzského poháru. „Vypadalo to, že se báli.“

Paris St. Germain a Liverpool se ve vyřazovací fázi Champions League potkaly před rokem. V osmifinále svedly dvě vyrovnané bitvy (0:1 a 1:0), které ve prospěch PSG rozhodl až penaltový rozstřel.

Oslabená Barcelona podlehla Atlétiku, Hancko nedohrál. PSG porazilo Liverpool

Tenkrát měl Liverpool výbornou sezonu, do boje proti PSG vstupoval s bilancí 32 výher ze 43 zápasů ve všech soutěžích. Od té doby z 59 utkání vyhrál jen 29.

„Slot má pořád podporu majitelů, uznání si zasloužil díky zisku ligového titulu. Ale pokud se nekvalifikuje do příští sezony Ligy mistrů, pohled šéfů to změní,“ tvrdí BBC.

Sedm kol před koncem drží Liverpool pátou příčku o bod před Chelsea. Právě mezi nimi se nejspíš rozhodne, kdo do základní fáze Ligy mistrů doprovodí Arsenal, oba manchesterské kluby a Aston Villu, byť ta i United nemají zdaleka nic jistého.

„Liverpool pořád patří mezi nejlepší týmy v Evropě, ale porážky se hromadí. To, co hrál v Paříži, nemůže předvádět doma v odvetě, protože potřebují dávat góly. Jenže co dělá Slot? Z jeho systému křičelo, že Paříž je silnější,“ poznamenal Warnock.

„Neměli bychom zapomínat, že jsme hráli proti vítězi minulého ročníku. A i v zápasech, které odehrál letos, prokázal kvalitu,“ upozornil kapitán Virgil van Dijk.

„V odvetě musíme být lepší. Doufám, že naši fanoušci v tom sehrají velkou roli. Na Anfieldu jsem zažil mnoho výjimečných večerů, naši fanoušci jsou páteří klubu a já doufám, že tu pro nás budou znovu.“

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Nejčtenější

