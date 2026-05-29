Kde sledovat zápas PSG vs. Arsenal?
Finále Ligy mistrů se bude hrát v sobotu 30. května 2026 od 18:00 v Puskás Aréně v Budapešti. Sledovat ho můžete na stanici Nova Sport 3. Zápas Paris Saint-Germain vs. Arsenal nabídneme i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 30. května 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Puskás Aréna v Budapešti
|TV přenos
|Nova Sport 3
Stanici Nova Sport 3 naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Paris St. Germain - Arsenal:
Výkop: sobota 30. května, 18:00 (Budapešť).
Předpokládané sestavy
PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaracchelija.
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain v současnosti hraje možná nejatraktivnější fotbal mezi elitními týmy. V jeho zápasech padá hodně branek, dokáže rozpoutat těžko bránitelnou ofenzivní smršť a to vše s elegantní technickou vytříbeností. Pokud zvítězí, získá trofej podruhé za sebou.
Cesta do finále
- PSG skončil v ligové fázi na jedenáctém místě a musel do předkola play-off. Tam po velkém boji vyřadil Monaco.
- V osmifinále vyzval Chelsea, která se nenacházela v optimální formě, a utrpěla dva hanebné výprasky s celkovým skóre 2:8.
- Ve čtvrtfinále se pařížský velkoklub střetl s Liverpoolem a letos tápajícího soupeře snadno přehrál, aniž by inkasoval jediný gól.
- V semifinále pak přišel nádherný souboj s Bayernem Mnichov. V prvním duelu v Paříži oba týmy rozpoutaly fotbalové divadlo roku a PSG přestřelku ovládl 5:4. V odvetě mu pak stačila remíza 1:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|06.05.2026
|Bayern Munich – Paris Saint-Germain
|1:1
|28.04.2026
|Paris Saint-Germain – Bayern Munich
|5:4
|14.04.2026
|Liverpool – Paris Saint-Germain
|0:2
|08.04.2026
|Paris Saint-Germain – Liverpool
|2:0
|17.03.2026
|Chelsea – Paris Saint-Germain
|0:3
|11.03.2026
|Paris Saint-Germain – Chelsea
|5:2
|25.02.2026
|Paris Saint-Germain – AS Monaco
|2:2
|17.02.2026
|AS Monaco – Paris Saint-Germain
|2:3
Koho sledovat v dresu PSG?
Samozřejmě celý tým, ale to, co v současnosti možná nejvíc chaŕakterizuje obhájce titulu v Lize mistrů, ztělesňuje trio elegantních ofenzivních hráčů.
Chviča Kvaracchelija– útočník
Gruzínský kouzelník s výmluvnou přezdívkou Kvaradona. Do nabitého týmu přináší ještě něco navíc. Vyrovnané duely často dokáže zlomit geniální individuální akcí. Skvělý v soubojích jeden na jednoho, přímočarý, komplexní a zároveň týmový hráč.
Ousmane Dembélé – útočník
Dembélé je dalším ofenzivním tahounem PSG. Do hry vnáší dravost, rychlost i dostatečnou produktivitu. Soupeře dokáže trápit na pravém i levém křídle. Má skvělý driblink a často se pouští do individuálních průniků. Francouzský reprezentant je držitelem Zlatého míče za rok 2025.
Désiré Doué – útočník / ofenzivní záložník
Třetí útočné eso do party. Dvacetiletý technicky nadaný francouzský fotbalista, který stylem připomíná brazilskou hvězdu Neymara. Pod trenérem Luisem Enriquem působí nejčastěji jako křídlo nebo ofenzivní záložník. Diváci ho milují kvůli skvělému driblinku, kontrole míče na malém prostoru a schopnosti tvořit gólové šance.
Arsenal
Arsenal po 22 letech získal anglický titul a z výsledků panuje nadšení. Kouč Mikel Arteta nastolil jasnou vizi: méně kouzel, více pragmatičnosti, pevný základ v defenzivě a dokonalé standardní situace. Styl čerstvého šampiona Premier League už není tak oslnivě elegantní, ale přináší výsledky. Na triumf v Lize mistrů stále čeká.
|
Budiž světlo! Jak se Arsenal rozzářil a Arteta našel cestu, kritice navzdory
Cesta do finále
- Arsenal impozantním způsobem ovládl ligovou část soutěže. Osm vítězství z osmi zápasů, skóre 23:4.
- V osmifinále pak přešel přes Leverkusen. Na hřišti soupeře uhrál úspornou remízu 1:1, když Havertz vyrovnal až v poslední minutě z penalty. Doma už herně dominoval a zvítězil 2:0.
- Ve čtvrtfinále přišel taktický souboj se Sportingem. Také v Lisabonu udeřil spasitel Havertz a znovu to bylo v samotném závěru utkání. Tenhle jediný gól rozhodl o postupu. V odvetě v Londýně se hrálo bez branek.
- Semifinále. Do třetice složitý a vyrovnaný boj. A podobný scénář jako s předchozími soupeři. Remíza 1:1 na hřišti Atlétika Madrid a zvládnutá odveta 1:0 na Emirates Stadium.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|05.05.2026
|Arsenal – Atlético Madrid
|1:0
|29.04.2026
|Atlético Madrid – Arsenal
|1:1
|15.04.2026
|Arsenal – Sporting CP
|0:0
|07.04.2026
|Sporting CP – Arsenal
|0:1
|17.03.2026
|Arsenal – Bayer Leverkusen
|2:0
|11.03.2026
|Bayer Leverkusen – Arsenal
|1:1
Koho sledovat v dresu Arsenalu?
Arsenal dokáže hrát velmi týmově, což však neznamená, že by mu chyběly výrazné individuality.
David Raya
Neotřesitelná jednička v brance. Díky výborné hře nohama plní i roli jedenáctého hráče v poli. Umí přesně rozehrávat krátké i dlouhé pasy a často zakládá útočné akce. Zdobí ho vynikající reflexy a čtení hry, je jistý při centrech.
Gabriel
Urostlý brazilský stoper, který tvoří skvělou dvojici s Williamem Salibou. Výborný v hlavičkových soubojích, osobním bránění, zároveň schopný v rozehrávce. Pro soupeře je velkou hrozbou při rohových a přímých kopech. Po centrech do šestnáctky pravidelně střílí důležité branky.
Declan Rice
Motor zálohy a jedna z klíčových postav týmu. Má nezničitelnou fyzičku a výjimečnou schopnost číst hru. Útoky soupeře často zlikviduje hned v zárodku. Silný je také v přechodu do útoku, kdy dokáže vyvézt míč na dlouhé vzdálenosti. Skvělá je i jeho kopací technika, což využívá při zahrávání standardních situací.
Připomeňte si přímé kopy Declana Rice z loňského čtvrtfinále Ligy mistrů proti Realu Madrid:
Bukayo Saka
Klička, zasekávačka, jesličky. Levonohý technický křídelník, který neustále zaměstnává obranu soupeře. Vytváří prostor pro spoluhráče, připravuje klíčové přihrávky a centry. Umí si výborně načasovat náběhy za obranu. Dokáže se individuálně probít do zakončení a šance proměňovat.
Sázkové predikce:
Sázkové kanceláře mírně favorizují Paris Saint-Germain. Průměrné hodnoty kurzů se pohybují následovně:
|Výsledek
|Kurz (přibližný)
|Vítězství Paris Saint-Germain
|2,34
|Remíza
|3,32
|Vítězství Arsenalu
|3,15
Vzájemné zápasy Paris Saint-Germain vs. Arsenal
Oblíbené téma statistiků, sázkařů i nadšenců. Nejrelevantnějším měřítkem jsou dva poslední vzájemné souboje. Loni na sebe Paris Saint-Germain a Arsenal narazily v semifinále Ligy mistrů. Francouzský tým zvítězil 1:0 venku a 2:1 v domácí odvetě.
Oba souboje byly vyrovnané a v klíčových okamžicích Pařížany podržel gólman Donnarumma, který momentálně hájí barvy Manchesteru City.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|07.05.2025
|Liga mistrů
|Paris Saint-Germain – Arsenal FC
|2:1
|29.04.2025
|Liga mistrů
|Arsenal FC – Paris Saint-Germain
|0:1
|01.10.2024
|Liga mistrů
|Arsenal FC – Paris Saint-Germain
|2:0
|28.07.2018
|International Champions Cup
|Arsenal FC – Paris Saint-Germain
|5:1
|23.11.2016
|Liga mistrů
|Arsenal FC – Paris Saint-Germain
|2:2
|13.09.2016
|Liga mistrů
|Paris Saint-Germain – Arsenal FC
|1:1
|28.07.2007
|Emirates Cup
|Arsenal FC – Paris Saint-Germain
|2:1