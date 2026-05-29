PSG - Arsenal: Kdy a kde sledovat finále Ligy mistrů 2026, sestavy, zajímavosti

Aleš Dostál
  9:08
Týmy nabité skvělými individualitami, šampioni svých zemí. Ve finále Ligy mistrů nastoupí fotbalisté Paris Saint-Germain a Arsenalu. Jak oba soupeři k boji o trofej postupovali? Kteří hráči mohou duel rozhodnout? Kdy a kde můžete zápas o nejcennější klubovou trofej sledovat živě? Odpovědi najdete v našem přehledu.

Záložník Arsenalu Declan Rice hlavičkuje těsně vedle levé tyče brány PSG. | foto: Reuters

Kde sledovat zápas PSG vs. Arsenal?

Finále Ligy mistrů se bude hrát v sobotu 30. května 2026 od 18:00 v Puskás Aréně v Budapešti. Sledovat ho můžete na stanici Nova Sport 3. Zápas Paris Saint-Germain vs. Arsenal nabídneme i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Datum:sobota 30. května 2026 od 18:00
Dějiště:Puskás Aréna v Budapešti
TV přenosNova Sport 3

Stanici Nova Sport 3 naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Paris St. Germain - Arsenal:

Výkop: sobota 30. května, 18:00 (Budapešť).
Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.).

Předpokládané sestavy

PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaracchelija.
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly, Ödegaard - Saka, Gyökeres, Trossard.
Absence: Dembélé, Hakimí (oba nejistý start) - White (zranění), Madueke, Timber (oba nejistý start).

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain v současnosti hraje možná nejatraktivnější fotbal mezi elitními týmy. V jeho zápasech padá hodně branek, dokáže rozpoutat těžko bránitelnou ofenzivní smršť a to vše s elegantní technickou vytříbeností. Pokud zvítězí, získá trofej podruhé za sebou.

Fotbalisté PSG se radují z titulu ve francouzské lize.

Cesta do finále

  • PSG skončil v ligové fázi na jedenáctém místě a musel do předkola play-off. Tam po velkém boji vyřadil Monaco.
  • V osmifinále vyzval Chelsea, která se nenacházela v optimální formě, a utrpěla dva hanebné výprasky s celkovým skóre 2:8.
  • Ve čtvrtfinále se pařížský velkoklub střetl s Liverpoolem a letos tápajícího soupeře snadno přehrál, aniž by inkasoval jediný gól.
  • V semifinále pak přišel nádherný souboj s Bayernem Mnichov. V prvním duelu v Paříži oba týmy rozpoutaly fotbalové divadlo roku a PSG přestřelku ovládl 5:4. V odvetě mu pak stačila remíza 1:1.
Zápasy Paris Saint-Germain v play off Ligy mistrů
DatumZápasVýsledek
06.05.2026Bayern Munich – Paris Saint-Germain1:1
28.04.2026Paris Saint-Germain – Bayern Munich5:4
14.04.2026Liverpool – Paris Saint-Germain0:2
08.04.2026Paris Saint-Germain – Liverpool2:0
17.03.2026Chelsea – Paris Saint-Germain0:3
11.03.2026Paris Saint-Germain – Chelsea5:2
25.02.2026Paris Saint-Germain – AS Monaco2:2
17.02.2026AS Monaco – Paris Saint-Germain2:3

Koho sledovat v dresu PSG?

Samozřejmě celý tým, ale to, co v současnosti možná nejvíc chaŕakterizuje obhájce titulu v Lize mistrů, ztělesňuje trio elegantních ofenzivních hráčů.

Chviča Kvaracchelija– útočník

Gruzínský kouzelník s výmluvnou přezdívkou Kvaradona. Do nabitého týmu přináší ještě něco navíc. Vyrovnané duely často dokáže zlomit geniální individuální akcí. Skvělý v soubojích jeden na jednoho, přímočarý, komplexní a zároveň týmový hráč.

Fotbalisté PSG se radují z gólu na Chelsea. Vlevo Hakimi, vpravo Chviča Kvaracchelija.

Ousmane Dembélé – útočník

Dembélé je dalším ofenzivním tahounem PSG. Do hry vnáší dravost, rychlost i dostatečnou produktivitu. Soupeře dokáže trápit na pravém i levém křídle. Má skvělý driblink a často se pouští do individuálních průniků. Francouzský reprezentant je držitelem Zlatého míče za rok 2025.

Ousmane Dembélé z PSG proměňuje penaltu proti Bayernu.

Désiré Doué – útočník / ofenzivní záložník

Třetí útočné eso do party. Dvacetiletý technicky nadaný francouzský fotbalista, který stylem připomíná brazilskou hvězdu Neymara. Pod trenérem Luisem Enriquem působí nejčastěji jako křídlo nebo ofenzivní záložník. Diváci ho milují kvůli skvělému driblinku, kontrole míče na malém prostoru a schopnosti tvořit gólové šance.

Désiré Doué (vlevo) z PSG bojuje o míč s Marcem Cucurellou z Chelsea.

Arsenal

Arsenal po 22 letech získal anglický titul a z výsledků panuje nadšení. Kouč Mikel Arteta nastolil jasnou vizi: méně kouzel, více pragmatičnosti, pevný základ v defenzivě a dokonalé standardní situace. Styl čerstvého šampiona Premier League už není tak oslnivě elegantní, ale přináší výsledky. Na triumf v Lize mistrů stále čeká.

Cesta do finále

  • Arsenal impozantním způsobem ovládl ligovou část soutěže. Osm vítězství z osmi zápasů, skóre 23:4.
  • V osmifinále pak přešel přes Leverkusen. Na hřišti soupeře uhrál úspornou remízu 1:1, když Havertz vyrovnal až v poslední minutě z penalty. Doma už herně dominoval a zvítězil 2:0.
  • Ve čtvrtfinále přišel taktický souboj se Sportingem. Také v Lisabonu udeřil spasitel Havertz a znovu to bylo v samotném závěru utkání. Tenhle jediný gól rozhodl o postupu. V odvetě v Londýně se hrálo bez branek.
  • Semifinále. Do třetice složitý a vyrovnaný boj. A podobný scénář jako s předchozími soupeři. Remíza 1:1 na hřišti Atlétika Madrid a zvládnutá odveta 1:0 na Emirates Stadium.
Zápasy Arsenalu v play off Ligy mistrů
DatumZápasVýsledek
05.05.2026Arsenal – Atlético Madrid1:0
29.04.2026Atlético Madrid – Arsenal1:1
15.04.2026Arsenal – Sporting CP0:0
07.04.2026Sporting CP – Arsenal0:1
17.03.2026Arsenal – Bayer Leverkusen2:0
11.03.2026Bayer Leverkusen – Arsenal1:1

Koho sledovat v dresu Arsenalu?

Arsenal dokáže hrát velmi týmově, což však neznamená, že by mu chyběly výrazné individuality.

David Raya

Neotřesitelná jednička v brance. Díky výborné hře nohama plní i roli jedenáctého hráče v poli. Umí přesně rozehrávat krátké i dlouhé pasy a často zakládá útočné akce. Zdobí ho vynikající reflexy a čtení hry, je jistý při centrech.

Brankář Arsenalu David Raya si zpracovává míč v utkání s Manchesterem City.

Gabriel

Urostlý brazilský stoper, který tvoří skvělou dvojici s Williamem Salibou. Výborný v hlavičkových soubojích, osobním bránění, zároveň schopný v rozehrávce. Pro soupeře je velkou hrozbou při rohových a přímých kopech. Po centrech do šestnáctky pravidelně střílí důležité branky.

Gabriel Magalhaes z Arsenalu v euforii po prvním gólu do sítě Aston Villy. Nahání ho Martin Zubimendi, který o chvíli později přidal další trefu.

Declan Rice

Motor zálohy a jedna z klíčových postav týmu. Má nezničitelnou fyzičku a výjimečnou schopnost číst hru. Útoky soupeře často zlikviduje hned v zárodku. Silný je také v přechodu do útoku, kdy dokáže vyvézt míč na dlouhé vzdálenosti. Skvělá je i jeho kopací technika, což využívá při zahrávání standardních situací.

Připomeňte si přímé kopy Declana Rice z loňského čtvrtfinále Ligy mistrů proti Realu Madrid:

Bukayo Saka

Klička, zasekávačka, jesličky. Levonohý technický křídelník, který neustále zaměstnává obranu soupeře. Vytváří prostor pro spoluhráče, připravuje klíčové přihrávky a centry. Umí si výborně načasovat náběhy za obranu. Dokáže se individuálně probít do zakončení a šance proměňovat.

Sázkové predikce:

Sázkové kanceláře mírně favorizují Paris Saint-Germain. Průměrné hodnoty kurzů se pohybují následovně:

VýsledekKurz (přibližný)
Vítězství Paris Saint-Germain2,34
Remíza3,32
Vítězství Arsenalu3,15

Vzájemné zápasy Paris Saint-Germain vs. Arsenal

Oblíbené téma statistiků, sázkařů i nadšenců. Nejrelevantnějším měřítkem jsou dva poslední vzájemné souboje. Loni na sebe Paris Saint-Germain a Arsenal narazily v semifinále Ligy mistrů. Francouzský tým zvítězil 1:0 venku a 2:1 v domácí odvetě.

Oba souboje byly vyrovnané a v klíčových okamžicích Pařížany podržel gólman Donnarumma, který momentálně hájí barvy Manchesteru City.

Vzájemné zápasy Paris Saint-Germain a Arsenalu
DatumSoutěžZápasVýsledek
07.05.2025Liga mistrůParis Saint-Germain – Arsenal FC2:1
29.04.2025Liga mistrůArsenal FC – Paris Saint-Germain0:1
01.10.2024Liga mistrůArsenal FC – Paris Saint-Germain2:0
28.07.2018International Champions CupArsenal FC – Paris Saint-Germain5:1
23.11.2016Liga mistrůArsenal FC – Paris Saint-Germain2:2
13.09.2016Liga mistrůParis Saint-Germain – Arsenal FC1:1
28.07.2007Emirates CupArsenal FC – Paris Saint-Germain2:1
Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
1:1
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
1:0
Atlético Madrid

29. května 2026  9:25

28. května 2026  13:13

