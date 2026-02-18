Za sebe i za všechny české kluby. Plzeň má proti Panathinaikosu zvláštní poslání

  14:00
Před dvěma měsíci si to „vyzkoušeli“, ve čtvrtek to bude na rozlehlém Olympijském stadionu v Aténách už „naostro“. Plzeňští fotbalisté ve čtvrtek večer proti domácímu Panathinaikosu rozehrají vyřazovací část Evropské ligy, utkání má výkop v 21.00.
„Myslím, že je to klasicky padesát na padesát,“ prohlásil před středečním odletem z Prahy plzeňský kouč Martin Hyský.

„Respektujeme soupeře. Už jsem to říkal v prosinci a stojím si za tím, že Panathinaikos je i přes momentální výsledky (v řecké lize je s velkou ztrátou až pátý) mužstvo na úrovni Ligy mistrů. Je to soupeř, se kterým je dvojzápas určitě naprosto otevřený.“

Bookmakeři v sázkových kancelářích na postup favorizují Viktorii.

Plzeň byla jediným mužstvem, které základní částí pohárové soutěže číslo dvě prošlo bez porážky. Po osmi zápasech obsadila o šest příček lepší pozici než Panathinaikos, ve vzájemném duelu v prosinci remizovala 0:0, přestože od 32. minuty hrála bez vyloučeného Jemelky.

Panathinaikos versus Plzeň: boj o přímý postup do Ligy mistrů

Souboj Plzně s Panathinaikosem je zároveň zásadní pro všechny kluby v obou zemích.

Řecko je totiž největším soupeřem Česka v boji o desátou příčku v pořadí národních koeficientů. momentálně ztrácí jen 0,913 bodu, což jsou v přepočtu dvě výhry a jedna remíza.

„Samozřejmě vnímáme, že nehrajeme jen za klub, ale i za český fotbal. V tom je to specifické. Uděláme všechno pro to, abychom v tomto dvojzápase uspěli. Jasným cílem je postup do další fáze,“ zdůraznil kouč Hyský.

Desátá příčka zaručuje, že ligový mistr má jistou účast v základní části Champions League. Čechům se pro příští pohárový ročník počítá deváté místo z loňska, nyní se však hraje o nasazení v létě 2027.

„Musíme být disciplinovaní, soustředění ve hře bez míče, abychom zůstali aktivní a hráli jako doposud. Myslím, že když se nám to povede, tak pak máme velkou šanci uhrát dobrý výsledek. Letíme do Řecka vyhrát,“ zdůraznil Hyský. Odveta se hraje za týden v Plzni.

Loni Viktorie úvodní kolo vyřazovací fáze Evropské ligy zvládla, vyřadila Ferencváros (0:1 a 3:0) a v osmifinále svedla dvě vyrovnané bitvy s Laziem (1:2 a 1:1).

Viktoria je pohárové mužstvo. Na zápasy proti zahraničním klubům se umí připravit, zvolit správnou taktiku i způsob hry. Je pro všechny nepříjemná, kousavá a nebezpečná. Obtížně se jí dávají góly, v osmi duelech základní fáze inkasovala jen třikrát.

„Klíčové bude, jestli udržíme míč, jak zvládneme postupný útok a jak budeme efektivní v protiútocích,“ poznamenal Hyský.

V Aténách nemůže využít důležitého stopera Dávida Krčíka, kterého po lednovém příchodu z Karviné nevybral pro pohárovou soupisku. K dispozici nejsou ani Slončík, Vašulín, Kadlec či náhradní gólman Ťapaj.

Z osmi nových posil kouč zvolil záložníky Hrošovského se Sojkou a útočníka Lawala.

„Rozhodla jejich typologie, protože v Evropě na téhle úrovni se hraje hodně rychlý fotbal. Pro Sojku rozhodlo to, že je hráčem, který se pro evropský fotbal hodí. I to, že je univerzál. Je možnost ho nasadit na více postech, což je pro trenéra vždy výhoda,“ vysvětlil Hyský.

Až se v pátek výprava vrátí, budou mít hráči jen dva dny před důležitým ligovým zápasem o druhou příčku proti Spartě, na kterou v tabulce ztrácejí šest bodů. „Momentálně se soustředíme jen na Panathinaikos. Jestli hráče protočíme? Sestavu komentovat nechci,“ podotkl plzeňský kouč.

Plzeňský kouč Martin Hyský udílí svým svěřencům pokyny během utkání na...

Panathinaikos hraje domácí pohárové zápasy v azylu na Olympijském stadionu pro 70 tisíc diváků, kapacita je kvůli pokračující rekonstrukci výrazně snížena.

„Je to pro nás možná trochu výhoda, když tam Panathinaikos není doma,“ řekl Hyský.

„Myslím, že bude bouřlivější atmosféra, že přijde víc lidí než v prosinci. Věřím, že mužstvo je připravené a že se bude soustředit jen na náš výkon, které od ledna byly na vysoké úrovni.“

