Kdy a kde sledovat zápas Panathinaikos – živě?
Utkání 7. kola ligové fáze Evropské ligy Panathinaikos -Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 19. února ledna od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Panathinaikos – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
|1. kolo
|Ferencváros – Plzeň 1:1
|čtvrtek 25. září 2025
|2. kolo
|Plzeň – Malmö 3:0
|čtvrtek 2. října 2025
|3. kolo
|AS Řím – Plzeň 1:2
|čtvrtek 23. října 2025
|4. kolo
|Plzeň – Fenerbahce 0:0
|čtvrtek 6. listopadu 2025
|5. kolo
|Plzeň – Freiburg 0:0
|čtvrtek 27. listopadu 2025
|6. kolo
|Panathinaikos – Plzeň 0:0
|čtvrtek 11. prosince 2025
|7. kolo
|Plzeň – Porto
|čtvrtek 22. ledna 2026
|8. kolo
|Basilej – Plzeň 0:1
|čtvrtek 29. ledna 2026
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|BSC Young Boys – Panathinaikos
|1:4
|čtvrtek 25. září 2025
|2. kolo
|Panathinaikos – Go Ahead Eagles
|1:2
|čtvrtek 2. října 2025
|3. kolo
|Feyenoord – Panathinaikos
|3:1
|čtvrtek 23. října 2025
|4. kolo
|Malmö FF – Panathinaikos
|0:1
|čtvrtek 6. listopadu 2025
|5. kolo
|Panathinaikos – SK Sturm Graz
|2:1
|čtvrtek 27. listopadu 2025
|6. kolo
|Panathinaikos – FC Viktoria Plzeň
|0:0
|čtvrtek 11. prosince 2025
|7. kolo
|Ferencvárosi TC – Panathinaikos
|1:1
|čtvrtek 22. ledna 2026
|8.kolo
|Panathinaikos – AS Řím 1:1
|1:1
|čtvrtek 29. ledna
|1. zápas
|Panathinaikos – Plzeň
|čtvrtek 19. února 2026, 21:00
|2. kolo
|Plzeň – Panathinaikos
|čtvrtek 26. února 2026, 21:00
Případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Panathinaikos – Midtjylland/Betis Sevilla.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň v sobotu zvítězila v Olomouci 2:1. V jarní části sezony má po třech zápasech stoprocentní bilanci a v lize jí patří čtvrtá příčka. Na vedoucí Slavii ztrácí jedenáct bodů.
- Panathinaikos v nedělním duelu řecké ligy remizoval 1:1 s Larissou. V tabulce mu patří až páté místo. Na vedoucí AEK ztrácí šestnáct bodů.
Panathinaikos - Plzeň
Výkop: čtvrtek 19. února, 21:00.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
Panathinaikos Athény
Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň:
- Týmy se v dosud jediném vzájemném souboji v pohárech utkaly v prosinci v ligové fázi soutěže, Plzeň v 6. kole v hodinovém oslabení bez vyloučeného Jemelky uhrála v Aténách bezbrankovou remízu
- Plzeň jako jediná prošla ligovou fází bez porážky, s bilancí 3 vítězství a 5 remíz obsadila 14. místo
- Plzeň ve 4 pohárových zápasech s řeckými týmy nezvítězila (z toho 3 remízy), předloni v říjnu remizovala v Soluni s PAOK 2:2 poté, co ztratila náskok 2:0
- Plzeň 7 soutěžních zápasů neprohrála a 4x za sebou zvítězila
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 11 zápasů a 9 duelů po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň prohrála jediný z posledních 7 venkovních pohárových zápasů
- Plzeň měla s 3 inkasovanými góly nejlepší obranu ligové fáze
- Panathinaikos vyhrál jediný z minulých 5 pohárových zápasů s českými týmy, před soubojem s Plzní v roce 2022 vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy se Slavií po porážce 0:2 venku a remíze 1:1 doma
- Panathinaikos v 8 domácích zápasech v pohárech s českými soupeři neprohrál
- Panathinaikos v ligové fázi skončil na 20. místě s bilancí 3 vítězství a nerozhodných výsledků a 2 porážek, v posledních 3 kolech remizoval
- Panathinaikos vyhrál jediný z posledních 4 soutěžních zápasů
- Panathinaikos prohrál jediný z posledních 11 domácích pohárových duelů
- Panathinaikos hraje domácí pohárové zápasy v azylu na Olympijském stadionu
- české kluby vyhrály jediný z posledních 9 zápasů s řeckými soupeři
- české kluby v dosavadních 17 pohárových duelech na řecké půdě nezvítězily
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Panathinaikos mírným favoritem, ale očekává se vyrovnaný boj.
|Panathinaikos – Plzeň
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,43
|3,22
|3,09