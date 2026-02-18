Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňští fotbalisté mají před sebou play-off Evropské ligy. V něm vyzvou řecký Panathinaikos. K prvnímu duelu nastoupí na hřišti soupeře ve čtvrtek 19. února. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

Míč zpracováváv Georgios Kyriopoulos z Panathinaikosu, na zádech má Denise Višinského z Plzně. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Panathinaikos – živě?

Utkání 7. kola ligové fáze Evropské ligy Panathinaikos -Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 19. února ledna od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas PanathinaikosPlzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloPlzeň – Portočtvrtek 22. ledna 2026
8. koloBasilej – Plzeň 0:1čtvrtek 29. ledna 2026
Rozpis zápasů Panathinaikosu v Evropské lize
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloBSC Young Boys – Panathinaikos1:4čtvrtek 25. září 2025
2. koloPanathinaikos – Go Ahead Eagles1:2čtvrtek 2. října 2025
3. koloFeyenoord – Panathinaikos3:1čtvrtek 23. října 2025
4. koloMalmö FF – Panathinaikos0:1čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPanathinaikos – SK Sturm Graz2:1čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – FC Viktoria Plzeň0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloFerencvárosi TC – Panathinaikos1:1čtvrtek 22. ledna 2026
8.koloPanathinaikos – AS Řím 1:11:1čtvrtek 29. ledna
Play off o postup do osmifinále
1. zápasPanathinaikos – Plzeňčtvrtek 19. února 2026, 21:00
2. koloPlzeň – Panathinaikosčtvrtek 26. února 2026, 21:00

Případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Panathinaikos – Midtjylland/Betis Sevilla.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň v sobotu zvítězila v Olomouci 2:1. V jarní části sezony má po třech zápasech stoprocentní bilanci a v lize jí patří čtvrtá příčka. Na vedoucí Slavii ztrácí jedenáct bodů.
  • Panathinaikos v nedělním duelu řecké ligy remizoval 1:1 s Larissou. V tabulce mu patří až páté místo. Na vedoucí AEK ztrácí šestnáct bodů.

Panathinaikos - Plzeň

Výkop: čtvrtek 19. února, 21:00.
Rozhodčí: Walsh - Connor, McFarlane - Dallas (video, všichni Skot.).

Předpokládané sestavy:
Panathinaikos: Lafont - Ignason, Palmer-Brown, Túba - Calabria, Bakasetas, Siopis, Hernández - Taborda, Andino - Šwiderski.
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil - Červ, Hrošovský - Panoš, Ladra, Višinský - Lawal.
Absence: Djuričič, Chirivella, Kociras, Pellistri (všichni zranění), Dessers, Sissoko (oba zranění + nejsou na soupisce), Bokos, Chaves, Jagušič, Jedvaj, Konturis, Pantelidis, Sguros, Vilhena (všichni nejsou na soupisce), Ignason, Kyriakopulos (oba nejistý start) - Paluska (rekonvalescence), Baier, Toure (oba zranění + nejsou na soupisce), Kadlec, Krčík, Slončík, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Bakasetas, Siopis, Túba - Adu, Doski, Dweh, Jemelka, Hyský (trenér, všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

Panathinaikos Athény

  • Rok založení: 1908
  • Klubové barvy: zelená a bílá
  • Web: pao.gr (oficiální stránka)
  • Stadion: Apostolos Nikolaidis Stadium (“Leoforos“), kapacita cca 16 620, otevřen 1922
  • Trenér: Rafael Benítez

Jorgos Vajanidis (vlevo) z Panathinaikosu se dere kolem Marca Cucurelly z Chelsea.

  • Největší domácí úspěchy:
    • Řecká liga — 20x vítěz (nejúspěšnější řecký klub).
    • Řecký pohár — 20 x vítěz.
  • Mezinárodní úspěchy:
    • 1971 — finále European Cupu (předchůdce dnešní Ligy mistrů)

Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň:

  • Týmy se v dosud jediném vzájemném souboji v pohárech utkaly v prosinci v ligové fázi soutěže, Plzeň v 6. kole v hodinovém oslabení bez vyloučeného Jemelky uhrála v Aténách bezbrankovou remízu
  • Plzeň jako jediná prošla ligovou fází bez porážky, s bilancí 3 vítězství a 5 remíz obsadila 14. místo
  • Plzeň ve 4 pohárových zápasech s řeckými týmy nezvítězila (z toho 3 remízy), předloni v říjnu remizovala v Soluni s PAOK 2:2 poté, co ztratila náskok 2:0
  • Plzeň 7 soutěžních zápasů neprohrála a 4x za sebou zvítězila
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 11 zápasů a 9 duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň prohrála jediný z posledních 7 venkovních pohárových zápasů
  • Plzeň měla s 3 inkasovanými góly nejlepší obranu ligové fáze
  • Panathinaikos vyhrál jediný z minulých 5 pohárových zápasů s českými týmy, před soubojem s Plzní v roce 2022 vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy se Slavií po porážce 0:2 venku a remíze 1:1 doma
  • Panathinaikos v 8 domácích zápasech v pohárech s českými soupeři neprohrál
  • Panathinaikos v ligové fázi skončil na 20. místě s bilancí 3 vítězství a nerozhodných výsledků a 2 porážek, v posledních 3 kolech remizoval
  • Panathinaikos vyhrál jediný z posledních 4 soutěžních zápasů
  • Panathinaikos prohrál jediný z posledních 11 domácích pohárových duelů
  • Panathinaikos hraje domácí pohárové zápasy v azylu na Olympijském stadionu
  • české kluby vyhrály jediný z posledních 9 zápasů s řeckými soupeři
  • české kluby v dosavadních 17 pohárových duelech na řecké půdě nezvítězily

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Panathinaikos mírným favoritem, ale očekává se vyrovnaný boj.

Panathinaikos – PlzeňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,433,223,09
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

