Panathinaikos - Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

  14:59
Plzeňské fotbalisty čeká další zápas v Evropské lize. Po pěti zápasech bez porážky (2 výhry, 3 remízy) míří na horkou půdu Panathinaikosu Athény. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace najdete v přehledném textu.

Prince Adu se raduje společně se spoluhráči z Plzně po gólu na 1:0 v zápase s Mladou Boleslaví. | foto: MAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Panthinaikos – Plzeň?

Utkání 6. kola ligové fáze Evropské ligy Panathinaikos – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 11. prosince od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Panathinaikos – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

    • Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, v dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö. Ve 3. kole šokovala fotbalovou Evropu triumfem 2:1 na hřišti AS Řím. V posledních dvou vystoupeních si připsala dvě domácí bezbrankové remízy proti Fenerbahce a Freiburgu.
    • Fotbalisté Panathinaikosu zahájili Evropskou ligu suverénní výhrou 4:1 na hřišti Young Boys Bern, následně nestačili doma na Go Ahead Eagles 1:2 a podlehli i na půdě Feyenoordu 1:3. Ve 4. kole zvítězili v Malmö 1:0 a v minulém utkání zdolali Strurm Graz 2:1.

Panathinaikos – Plzeň

Výkop: čtvrtek 11. prosince, 21:00.
Rozhodčí: Nobre - Pereira, Martins - Narciso (video, všichni Portug.).

Předpokládané sestavy:
Panathinaikos: Dragowski - Calabria, Palmer-Brown, Touba, Mladenovič - Gnezda Čerin, Siopis - Teté, Bakasetas, Zarúrí - Šwiderski.
Plzeň: Jedlička - Memič, Dweh, Jemelka, Doski - Červ, Valenta - Souaré, Vydra, Adu - Durosinmi.
Absence: Kyriakopulos, Pellistri, Sanches (všichni zranění), Kyriopulos (zranění + není na soupisce), Jeremejeff (nemoc + není na soupisce), Dessers, Jedvaj, Mancini, Max, Nikas, Sguros, Tavares, Vilhena (všichni nejsou na soupisce) - Havel, Paluska (oba zranění), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce).

Disciplinární ohrožení: Šwiderski - Durosinmi, Dweh, Jemelka (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

Panathinaikos Athény

  • Rok založení: 1908
  • Klubové barvy: zelená a bílá
  • Web: pao.gr (oficiální stránka)
  • Stadion: Apostolos Nikolaidis Stadium (“Leoforos“), kapacita cca 16 620, otevřen 1922
  • Trenér: Rafael Benítez

Jorgos Vajanidis (vlevo) z Panathinaikosu se dere kolem Marca Cucurelly z Chelsea.

  • Největší domácí úspěchy:
    • Řecká liga — 20x vítěz (nejúspěšnější řecký klub).
    • Řecký pohár — 20 x vítěz.
  • Mezinárodní úspěchy:
    • 1971 — finále European Cupu (předchůdce dnešní Ligy mistrů)

Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň:

  • Plzeň a Panathinaikos se v pohárech dosud neutkaly
  • Plzeň ve 3 pohárových zápasech s řeckými týmy nezvítězila, naposledy vloni v říjnu remizovala v Soluni s PAOK 2:2 poté, co ztratila náskok 2:0
  • Plzeň vyhrála jediný z posledních 6 soutěžních zápasů
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 8 zápasů a 6 duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň prohrála jediný z posledních 5 venkovních pohárových zápasů
  • Plzeň má s 2 inkasovanými góly spolu s Lyonem nejlepší obranu soutěže
  • Panathinaikos vyhrál jediný z minulých 4 pohárových zápasů s českými týmy, naposledy v roce 2022 vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy se Slavií po porážce 0:2 venku a remíze 1:1 doma
  • Panathinaikos v 7 domácích zápasech v pohárech s českými soupeři neprohrál (z toho 5 vítězství)
  • Panathinaikos prohrál jediný z posledních 7 soutěžních zápasů
  • Panathinaikos prohrál jediný z posledních 9 domácích pohárových duelů

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem Panathinaikos.

AS Řím – PlzeňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,93,74,29
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

6. kolo

Young Boys Bern vs. Lille //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.36
  • 4.14
  • 1.69
FC Utrecht vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.37
  • 3.64
  • 1.79
Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.19
  • 7.31
  • 11.20
Sturm Graz vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 2.86
  • 3.78
  • 2.22
OGC Nice vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.14
  • 3.49
  • 2.17
FC Midtjylland vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.82
  • 3.95
  • 3.83
Ludogorec Razgrad vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.38
  • 3.40
  • 2.10
Ferencváros vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.82
  • 3.80
  • 4.01
Dinamo Záhřeb vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.31
  • 3.54
  • 2.08
Brann Bergen vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.12. 21:00
  • 3.12
  • 3.65
  • 2.12
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 5 4 0 1 11:2 12
2. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
3. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
4. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
5. Real BetisBetis 5 3 2 0 8:3 11
6. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
7. SC BragaBraga 5 3 1 1 9:5 10
8. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
9. KRC GenkGenk 5 3 1 1 7:5 10
10. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
11. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
12. StuttgartStuttgart 5 3 0 2 8:4 9
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
14. Panathinaikos AtényPanathinaikos 5 3 0 2 9:7 9
15. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
16. NottinghamNottingham 5 2 2 1 9:5 8
17. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
18. BoloňaBoloňa 5 2 2 1 7:4 8
19. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
21. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 5 2 1 2 4:5 7
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
24. FC BasilejBasilej 5 2 0 3 7:7 6
25. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
26. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
27. Go Ahead EaglesGA Eagles 5 2 0 3 4:9 6
28. Sturm GrazSturm Graz 5 1 1 3 4:7 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 5 1 0 4 5:10 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
31. FCSBFCSB 5 1 0 4 3:8 3
32. FC UtrechtUtrecht 5 0 1 4 2:7 1
33. Glasgow RangersRangers 5 0 1 4 2:9 1
34. Malmö FFMalmö 5 0 1 4 2:10 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1:14 1
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

