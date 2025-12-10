Kdy a kde sledovat zápas Panthinaikos – Plzeň?
Utkání 6. kola ligové fáze Evropské ligy Panathinaikos – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 11. prosince od 21:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Panathinaikos – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Panathinaikos v nedělním utkání řecké ligy remizoval na půdě Larissy 2:2.
- Plzeň v sobotu v domácí lize velmi překvapivě prohrála na hřišti Slovácka 0:3.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
- Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, v dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö. Ve 3. kole šokovala fotbalovou Evropu triumfem 2:1 na hřišti AS Řím. V posledních dvou vystoupeních si připsala dvě domácí bezbrankové remízy proti Fenerbahce a Freiburgu.
- Fotbalisté Panathinaikosu zahájili Evropskou ligu suverénní výhrou 4:1 na hřišti Young Boys Bern, následně nestačili doma na Go Ahead Eagles 1:2 a podlehli i na půdě Feyenoordu 1:3. Ve 4. kole zvítězili v Malmö 1:0 a v minulém utkání zdolali Strurm Graz 2:1.
Panathinaikos – Plzeň
Výkop: čtvrtek 11. prosince, 21:00.
Předpokládané sestavy:
Disciplinární ohrožení: Šwiderski - Durosinmi, Dweh, Jemelka (všichni 2 ŽK).
VIZITKA SOUPEŘE
Panathinaikos Athény
Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň:
- Plzeň a Panathinaikos se v pohárech dosud neutkaly
- Plzeň ve 3 pohárových zápasech s řeckými týmy nezvítězila, naposledy vloni v říjnu remizovala v Soluni s PAOK 2:2 poté, co ztratila náskok 2:0
- Plzeň vyhrála jediný z posledních 6 soutěžních zápasů
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 8 zápasů a 6 duelů po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň prohrála jediný z posledních 5 venkovních pohárových zápasů
- Plzeň má s 2 inkasovanými góly spolu s Lyonem nejlepší obranu soutěže
- Panathinaikos vyhrál jediný z minulých 4 pohárových zápasů s českými týmy, naposledy v roce 2022 vypadl ve 3. předkole Konferenční ligy se Slavií po porážce 0:2 venku a remíze 1:1 doma
- Panathinaikos v 7 domácích zápasech v pohárech s českými soupeři neprohrál (z toho 5 vítězství)
- Panathinaikos prohrál jediný z posledních 7 soutěžních zápasů
- Panathinaikos prohrál jediný z posledních 9 domácích pohárových duelů
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem Panathinaikos.
|AS Řím – Plzeň
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,9
|3,7
|4,29