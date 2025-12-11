Panathinaikos nemůže hrát domácí zápasy v pohárech ve svém areálu a jako azyl využívá Olympijský stadion Spiridona Louise. Stánek s atletickou dráhou pojme přes 70 tisíc diváků, aktuálně ale prochází rekonstrukcí a velká část tribun je pokryta plachtami. Minulé domácí utkání Panathinaikosu v pohárech proti Grazu sledovalo jen 21 tisíc lidí.
„Tohle jsou věci, které absolutně nejdou ovlivnit. Bereme to tak, jak to je. Myslím, že tady bude bouřlivá atmosféra, i když stadion je v rekonstrukci. Těšíme se na tu atmosféru, protože víme, jak řečtí fanoušci umějí udělat peklo. Věřím tomu, že tady bude atmosféra taková, která našemu týmu pomůže podat maximální výkon,“ řekl plzeňský trenér Martin Hyský.
„Na jednu stranu to možná lehká výhoda bude, že nehrají na svém domácím stadionu. Že se to tady bude trošku víc rozlíhat. Ale mně jako hráči to nějak nepřijde. Přece jen my se soustředíme na to, co je na place, a to je rozhodující. Na tohle bych se vůbec nesoustředil,“ uvedl Vydra.
Na stadionu Spiridona Louise v roce 2004 získal olympijské zlato desetibojař Roman Šebrle.
„Takovéhle motivace určitě používáme. Tohle je dobré, že to je jako magické místo pro české sportovce. Možná to může být maličkatý signál a určitě si o tom mezi klukama něco řekneme. Ale hlavní motivací je ten náš výkon. Víme, o co hrajeme, víme, kde jsme. Chci, abychom se maximálně soustředili ne na výsledek, ale na výkon, protože ten nás může dovést do úspěšného cíle,“ řekl Hyský.
Západočeši chtějí odčinit víkendovou ligovou porážku 0:3 na stadionu Slovácka. „Už bych se k tomu nechtěl moc vracet. Ale na rovinu řeknu, že všichni hráči si musíme uvědomit, že když hrajete za Viktorku Plzeň, každý zápas je důležitý. To, co bylo na Slovácku, nebylo správně. Nechci to říkat nějak nadlehčeně, ale naštěstí je hned rychle další zápas, že na to můžeme zapomenout,“ uvedl Vydra.