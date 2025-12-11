Stadion Panathinaikosu má sníženou kapacitu, Plzeň i tak čeká řecké peklo

  5:04
Přestože Olympijský stadion v Aténách, kde hraje Panathinaikos své domácí pohárové zápasy, má kvůli rekonstrukci výrazně sníženou kapacitu, plzeňští fotbalisté mohou ve čtvrtečním duelu Evropské ligy očekávat bouřlivou atmosféru. Kapitán Matěj Vydra to považuje pouze za lehkou výhodu, která podle něj nebude mít na výsledek vliv. Řekl to na tiskové konferenci.

Fanoušci Panathinaikosu na tribunách | foto: Tobias Jorgensen / Gonzales PhotoProfimedia.cz

Panathinaikos nemůže hrát domácí zápasy v pohárech ve svém areálu a jako azyl využívá Olympijský stadion Spiridona Louise. Stánek s atletickou dráhou pojme přes 70 tisíc diváků, aktuálně ale prochází rekonstrukcí a velká část tribun je pokryta plachtami. Minulé domácí utkání Panathinaikosu v pohárech proti Grazu sledovalo jen 21 tisíc lidí.

„Tohle jsou věci, které absolutně nejdou ovlivnit. Bereme to tak, jak to je. Myslím, že tady bude bouřlivá atmosféra, i když stadion je v rekonstrukci. Těšíme se na tu atmosféru, protože víme, jak řečtí fanoušci umějí udělat peklo. Věřím tomu, že tady bude atmosféra taková, která našemu týmu pomůže podat maximální výkon,“ řekl plzeňský trenér Martin Hyský.

„Na jednu stranu to možná lehká výhoda bude, že nehrají na svém domácím stadionu. Že se to tady bude trošku víc rozlíhat. Ale mně jako hráči to nějak nepřijde. Přece jen my se soustředíme na to, co je na place, a to je rozhodující. Na tohle bych se vůbec nesoustředil,“ uvedl Vydra.

Na stadionu Spiridona Louise v roce 2004 získal olympijské zlato desetibojař Roman Šebrle.

Plzeňský útočník Matěj Vydra (vlevo) v souboji s Milanem Rundičem ze Slovácka

„Takovéhle motivace určitě používáme. Tohle je dobré, že to je jako magické místo pro české sportovce. Možná to může být maličkatý signál a určitě si o tom mezi klukama něco řekneme. Ale hlavní motivací je ten náš výkon. Víme, o co hrajeme, víme, kde jsme. Chci, abychom se maximálně soustředili ne na výsledek, ale na výkon, protože ten nás může dovést do úspěšného cíle,“ řekl Hyský.

Západočeši chtějí odčinit víkendovou ligovou porážku 0:3 na stadionu Slovácka. „Už bych se k tomu nechtěl moc vracet. Ale na rovinu řeknu, že všichni hráči si musíme uvědomit, že když hrajete za Viktorku Plzeň, každý zápas je důležitý. To, co bylo na Slovácku, nebylo správně. Nechci to říkat nějak nadlehčeně, ale naštěstí je hned rychle další zápas, že na to můžeme zapomenout,“ uvedl Vydra.

6. kolo

Young Boys Bern vs. Lille //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 5.09
  • 4.45
  • 1.61
FC Utrecht vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 4.65
  • 3.79
  • 1.78
Stuttgart vs. Maccabi Tel Aviv //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.20
  • 7.23
  • 12.70
Sturm Graz vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.00
  • 3.78
  • 2.24
OGC Nice vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.29
  • 3.58
  • 2.17
FC Midtjylland vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.85
  • 3.99
  • 3.95
Ludogorec Razgrad vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.49
  • 3.47
  • 2.13
Ferencváros vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 1.72
  • 4.09
  • 4.62
Dinamo Záhřeb vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
11.12. 18:45
  • 3.58
  • 3.59
  • 2.06
Brann Bergen vs. Fenerbahce Istanbul //www.idnes.cz/sport
11.12. 21:00
  • 3.15
  • 3.55
  • 2.24
5. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 5 4 0 1 11:2 12
2. FC MidtjyllandMidtjylland 5 4 0 1 12:5 12
3. Aston VillaAston Villa 5 4 0 1 8:3 12
4. FreiburgFreiburg 5 3 2 0 8:3 11
5. Real BetisBetis 5 3 2 0 8:3 11
6. FerencvárosFerencváros 5 3 2 0 9:5 11
7. SC BragaBraga 5 3 1 1 9:5 10
8. FC PortoPorto 5 3 1 1 7:4 10
9. KRC GenkGenk 5 3 1 1 7:5 10
10. Celta VigoCelta Vigo 5 3 0 2 11:7 9
11. LilleLille 5 3 0 2 10:6 9
12. StuttgartStuttgart 5 3 0 2 8:4 9
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 3 0 6:2 9
14. Panathinaikos AtényPanathinaikos 5 3 0 2 9:7 9
15. AS ŘímAS Řím 5 3 0 2 7:5 9
16. NottinghamNottingham 5 2 2 1 9:5 8
17. PAOK SoluňPAOK 5 2 2 1 10:7 8
18. BoloňaBoloňa 5 2 2 1 7:4 8
19. Brann BergenBrann 5 2 2 1 6:3 8
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 5 2 2 1 5:5 8
21. Celtic GlasgowCeltic 5 2 1 2 7:8 7
22. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 5 2 1 2 4:5 7
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 5 2 1 2 7:10 7
24. FC BasilejBasilej 5 2 0 3 7:7 6
25. Ludogorec RazgradLudogorec 5 2 0 3 8:11 6
26. Young Boys BernYoung Boys 5 2 0 3 7:12 6
27. Go Ahead EaglesGA Eagles 5 2 0 3 4:9 6
28. Sturm GrazSturm Graz 5 1 1 3 4:7 4
29. Red Bull SalcburkRB Salcburk 5 1 0 4 5:10 3
30. Feyenoord RotterdamFeyenoord 5 1 0 4 4:9 3
31. FCSBFCSB 5 1 0 4 3:8 3
32. FC UtrechtUtrecht 5 0 1 4 2:7 1
33. Glasgow RangersRangers 5 0 1 4 2:9 1
34. Malmö FFMalmö 5 0 1 4 2:10 1
35. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 5 0 1 4 1:14 1
36. OGC NiceNice 5 0 0 5 4:12 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

