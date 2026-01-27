Kde sledovat zápas Pafos – Slavia živě?
Zápas 8. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná ve středu 28. ledna 2026 od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Pafos – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz
Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?
Nováček soutěže Pafos má na rozdíl od Slavie ještě šanci na postup, vedle vítězství by však potřeboval příznivý souběh dalších výsledků.
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|Slavia – Bodö/Glimt
|2:2
|17. září, 18:45
|2. kolo
|Inter Milán – Slavia
|3:0
|30. září, 21:00
|3. kolo
|Atalanta Bergamo – Slavia
|0:0
|22. října, 21:00
|4. kolo
|Slavia – Arsenal
|0:3
|4. listopadu, 18:45
|5. kolo
|Slavia – Athletic Bilbao
|0:0
|25. listopadu, 21:00
|6. kolo
|Tottenham Hotspur – Slavia
|3:0
|9. prosince, 21:00
|7. kolo
|Slavia – Barcelona
|2:4
|21. ledna, 21:00
|8. kolo
|Pafos – Slavia
|28. ledna, 21:00
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|Olympiacos – Pafos
|0:0
|17. září 2025
|2. kolo
|Pafos – Bayern München
|1:5
|30. září 2025
|3. kolo
|Kairat Almaty – Pafos
|0:0
|21. října 2025
|4. kolo
|Pafos – Villarreal
|1:0
|5. listopadu 2025
|5. kolo
|Pafos – AS Monaco
|2:2
|26. listopadu 2025
|6. kolo
|Juventus – Pafos
|2:0
|10. prosince 2025
|7. kolo
|Chelsea – Pafos
|1:0
|21. ledna 2026
|8. kolo
|Pafos – Slavia Praha
|–
|28. ledna 2026
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Slavia se naposledy ukázala v Lize mistrů proti Barceloně a prohrála 2:4. Domácí liga ještě nezačala.
- Pafos v nedělním duelu Kyperské ligy podlehl doma 1:2 Larnace.
Pafos – Slavia
Výkop: středa 28. ledna, 21:00 (Limassol).
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
FC PAFOS
Zajímavosti před zápasem Pafos – Slavia:
- Týmy se dosud v pohárech neutkaly, Pafos čeká v soutěžích UEFA první souboj s českým soupeřem
- Oba týmy mají se 4 góly nejhorší ofenzivu celé soutěže
- Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 18x po sobě nevyhrála
- Pafos si v dosavadním průběhu ligové fáze připsal jedno vítězství a tři remízy i porážky, v posledních 2 kolech prohrál v Turíně s Juventusem 0:2 a v Londýně s Chelsea 0:1
- Pafos kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje domácí zápasy v pohárech v Limassolu
- Pafosu patří v tabulce 30. místo, Slavia figuruje na 34. příčce bez šance na postup do vyřazovací fáze
- Pafos poslední 3 soutěžní zápasy prohrál a dal v nich jediný gól
- Pafos zvítězil v jediném z posledních 8 pohárových zápasů
- Pafos prohrál jediný z posledních 10 domácích duelů v pohárech
- Pafos má od první poloviny ledna nového trenéra, Juana Carlose Carceda nahradil jiný Španěl Albert Celades
Jak to vidí bookmakeři?
Podle sázkové kanceláře Tipsport je mírným favoritem domácí Pafos.
|Pafos – Slavia
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,23
|3,56
|3,17