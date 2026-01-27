Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Autor: ,
  14:44
Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na Kypru proti Pafosu. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě a další zajímavé informace najdete v našem textu.

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se trefil Robert Lewandowski. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Pafos – Slavia živě?

Zápas 8. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná ve středu 28. ledna 2026 od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Pafos – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

Nováček soutěže Pafos má na rozdíl od Slavie ještě šanci na postup, vedle vítězství by však potřeboval příznivý souběh dalších výsledků.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloSlavia – Bodö/Glimt2:217. září, 18:45
2. koloInter Milán – Slavia3:030. září, 21:00
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia0:022. října, 21:00
4. koloSlavia – Arsenal0:34. listopadu, 18:45
5. koloSlavia – Athletic Bilbao0:025. listopadu, 21:00
6. koloTottenham Hotspur – Slavia3:09. prosince, 21:00
7. koloSlavia – Barcelona2:421. ledna, 21:00
8. koloPafos – Slavia28. ledna, 21:00
Rozpis zápasů Pafosu v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloOlympiacos – Pafos0:017. září 2025
2. koloPafos – Bayern München1:530. září 2025
3. koloKairat Almaty – Pafos0:021. října 2025
4. koloPafos – Villarreal1:05. listopadu 2025
5. koloPafos – AS Monaco2:226. listopadu 2025
6. koloJuventus – Pafos2:010. prosince 2025
7. koloChelsea – Pafos1:021. ledna 2026
8. koloPafos – Slavia Praha28. ledna 2026

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia se naposledy ukázala v Lize mistrů proti Barceloně a prohrála 2:4. Domácí liga ještě nezačala.
  • Pafos v nedělním duelu Kyperské ligy podlehl doma 1:2 Larnace.

Pafos – Slavia

Výkop: středa 28. ledna, 21:00 (Limassol).
Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch - Brand (video, všichni Něm.).

Předpokládané sestavy:
Pafos: Gorter - Bruno, Luckassen, Pileas, Sema - Pepe, Quina - Jajá, Dragomir, Oršič - Anderson Silva.
Slavia: Staněk - Chaloupek, Ogbu, Zima - Douděra, Sadílek, Oscar, Bořil - Kušej, Provod - Chorý.
Absence: Šunjič (3 ŽK), Correia (zranění), Goldar, David Luiz (oba nejistý start), Brito, Mimovič, Odefalk, Papadudis, Pedrao (všichni nejsou na soupisce) - Holeš, Moses, Vlček (všichni zranění), Bužek, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Isife, Jurásek, Kolář, Teah (všichni nejsou na soupisce).

Vizitka soupeře:

FC PAFOS

  • Rok založení: 2014 (sloučením klubů AEP Paphos a AEK Kouklia)
  • Klubové barvy: modrá a bílá
  • Web: pafosfc.com.cy
  • Stadion: Stelios Kyriakides Stadium, kapacita cca 9 394 diváků
    • Pro evropské poháry často Alphamega Stadium (kapacita ~10 830)
  • Trenér: Albert Celades

Děkovačka fotbalistů Pafosu po historicky první výhře v Lize mistrů.

  • Úspěchy:
    • Cypriot First Division (1. liga): 1× vítěz (2024/25)
    • Cypriot Cup: vítěz 2023/24
    • UEFA Champions League: 2025/26 – první účast ve skupinové fázi
    • UEFA Europa Conference League: 2024/25 – postoupili mezi 32 nejlepších
  • Krátká historie:
    • Vznikl sloučením dvou klubů a postupně se etabloval v nejvyšší lize Kypru
    • Od roku 2017 pod investičním fondem Total Sports Investments → výrazný nárůst kvality klubu
    • Historický krok: první ligový titul 2024/25 a postup do základní skupiny Champions League 2025/26

Zajímavosti před zápasem Pafos – Slavia:

  • Týmy se dosud v pohárech neutkaly, Pafos čeká v soutěžích UEFA první souboj s českým soupeřem
  • Oba týmy mají se 4 góly nejhorší ofenzivu celé soutěže
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 18x po sobě nevyhrála
  • Slavia v pohárech 14x po sobě nezvítězila
  • Slavia venku v pohárech 6x po sobě nezvítězila a neskórovala (z toho 5 porážek)
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 18x po sobě nevyhrála
  • Slavia v pohárech 14x po sobě nezvítězila

Vasil Kušej slaví gól proti Barceloně.

  • Pafos si v dosavadním průběhu ligové fáze připsal jedno vítězství a tři remízy i porážky, v posledních 2 kolech prohrál v Turíně s Juventusem 0:2 a v Londýně s Chelsea 0:1
  • Pafos kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje domácí zápasy v pohárech v Limassolu
  • Pafosu patří v tabulce 30. místo, Slavia figuruje na 34. příčce bez šance na postup do vyřazovací fáze
  • Pafos poslední 3 soutěžní zápasy prohrál a dal v nich jediný gól
  • Pafos zvítězil v jediném z posledních 8 pohárových zápasů
  • Pafos prohrál jediný z posledních 10 domácích duelů v pohárech
  • Pafos má od první poloviny ledna nového trenéra, Juana Carlose Carceda nahradil jiný Španěl Albert Celades

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je mírným favoritem domácí Pafos.

Pafos – SlaviaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,233,563,17
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

8. kolo

Saint-Gilloise vs. Atalanta Bergamo //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.23
  • 3.79
  • 2.12
PSV Eindhoven vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 4.80
  • 4.80
  • 1.60
Paris Saint-Germain vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.53
  • 4.71
  • 5.56
Pafos FC vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 2.42
  • 3.37
  • 2.98
Neapol vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.25
  • 3.58
  • 2.18
AS Monaco vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 3.29
  • 3.51
  • 2.19
Manchester City vs. Galatasaray Istanbul //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.22
  • 7.22
  • 11.60
Liverpool vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.11
  • 9.68
  • 19.00
Leverkusen vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 1.63
  • 4.44
  • 4.90
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
28.1. 21:00
  • 4.00
  • 4.03
  • 1.84
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se...

Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na...

27. ledna 2026  14:44

Cíle sportovního ředitele Pardubic: Profit z prodeje hráčů, výhledově Konferenční liga

Sportovní ředitel FK Pardubice Jiří Bílek na tiskové konferenci před startem...

S novým majitelem přišel do fotbalových Pardubice i nový sportovní ředitel Jiří Bílek a velmi vysoké cíle. Nečekejte ale, že klub teď bude pro jejich dosažení investovat stamiliony do hráčských...

27. ledna 2026  14:20

Náhrada za Preciada je z Premier League. Sparta si vyhlédla Sonneho z Burnley

Oliver Sonne Christense z Burnley se s peruánskou vlajkou raduje z druhé příčky...

Náhrada za Ángela Preciada bude z Premier League. Sparta dotahuje příchod Olivera Sonne Christensena z Burnley, rodáka z Dánska s peruánský pasem, který získal díky babičce. „Ano, Sparta má zájem,...

27. ledna 2026  13:39

Boj o poháry v Liberci vyměnil za druhou ligu. Zvažoval jsem to hodně, řekl Plechatý

Liberecký obránce Dominik Plechatý (vpravo) se snaží ubránit Erika Prekopa z...

Boj o evropské poháry v ambiciózním klubu vyměnil za druhou ligu. Liberecký obránce Dominik Plechatý přestoupil do Artisu Brno, který chce postoupit mezi elitu. „Zvažoval jsem to ze všech stran,“...

27. ledna 2026  12:04

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla reprezentanta Nigérie, Plechatý do Artisu

Sledujeme online
Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

27. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:37

Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do...

27. ledna 2026  9:55

Před pár dny získal bronz s Nigérií, teď je v Česku. Lawal, rekordní posila pro Plzeň

Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Po odchodu Rafia Durosinmiho do italské Pisy další Nigerijec v Plzni. Třiadvacetiletý Salim Fago Lawal, dorazil jako čerstvá posila z Istry, třetího týmu chorvatské ligy. „Posila na hrot či na...

27. ledna 2026  9:24

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Premium
Za FC Pafos odkopal Josef Kvída bezmála 140 zápasů, momentálně nastupuje za...

Českou ligu nikdy nezkusil, od osmnácti si pročesával vlastní cestu. A když zmíníte, že jeho příběh doma není moc známý, přeruší vás: „Není známý vůbec. V pořádku, jiní zkrátka byli na očích víc.“...

27. ledna 2026

Everton doma srovnal s Leedsem až v závěru. Opět zaujal domácí objev Barry

Thierno Barry potvrdil gólem proti Leedsu svoji rostoucí formu.

Ve fotbalové Premier League hraje teprve první sezonu, přesto si útočník Evertonu Thierno Barry říká o pozornost. V pondělní dohrávce 22. kola zařídil svým gólem ze 76. minuty remízu 1:1 s Leedsem...

26. ledna 2026  20:50,  aktualizováno  23:27

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší

Rozhození fotbalisté Arsenalu. Poprvé v sezoně prohráli domácí zápas.

V pohárech s lehkostí a na plný plyn, v Premier League se skřípěním zubů a zataženou ruční brzdou. Už několik týdnů sžírá fotbalový Arsenal nervozita z vidiny mistrovského titulu. Po nedělní porážce...

26. ledna 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.