Pafos - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

  15:00
Fotbalisty Slavie čeká poslední vystoupení v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Dosud nasbírali tři body za tři remízy, čtyřikrát prohráli. Závěrečný pokus o premiérové vítězství podnikne český mistr na Kypru proti Pafosu. Kde můžete zápas nejprestižnější fotbalové pohárové soutěže sledovat živě a další zajímavé informace najdete v našem textu.

Slávističtí fotbalisté slaví gól v utkání s Barcelonou. Do vlastní brány se trefil Robert Lewandowski. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kde sledovat zápas Pafos – Slavia živě?

Zápas 8. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3 a platforma Oneplay. Duel začíná ve středu 28. ledna 2026 od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Pafos – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Nevšední příběh Kvídy: V Česku ligu nehrál, na Pafosu byl kapitán. Chce ho tamní svaz

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

Nováček soutěže Pafos má na rozdíl od Slavie ještě šanci na postup, vedle vítězství by však potřeboval příznivý souběh dalších výsledků.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloSlavia – Bodö/Glimt2:217. září, 18:45
2. koloInter Milán – Slavia3:030. září, 21:00
3. koloAtalanta Bergamo – Slavia0:022. října, 21:00
4. koloSlavia – Arsenal0:34. listopadu, 18:45
5. koloSlavia – Athletic Bilbao0:025. listopadu, 21:00
6. koloTottenham Hotspur – Slavia3:09. prosince, 21:00
7. koloSlavia – Barcelona2:421. ledna, 21:00
8. koloPafos – Slavia28. ledna, 21:00
Rozpis zápasů Pafosu v Lize mistrů
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloOlympiacos – Pafos0:017. září 2025
2. koloPafos – Bayern München1:530. září 2025
3. koloKairat Almaty – Pafos0:021. října 2025
4. koloPafos – Villarreal1:05. listopadu 2025
5. koloPafos – AS Monaco2:226. listopadu 2025
6. koloJuventus – Pafos2:010. prosince 2025
7. koloChelsea – Pafos1:021. ledna 2026
8. koloPafos – Slavia Praha28. ledna 2026

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Slavia se naposledy ukázala v Lize mistrů proti Barceloně a prohrála 2:4. Domácí liga ještě nezačala.
  • Pafos v nedělním duelu Kyperské ligy podlehl doma 1:2 Larnace.

První výhru si chci odškrtnout. Trpišovský o Pafosu i Davidu Luizovi: Předběhl dobu

Pafos – Slavia

Výkop: středa 28. ledna, 21:00 (Limassol).
Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch - Brand (video, všichni Něm.).

Předpokládané sestavy:
Pafos: Gorter - Bruno, Luckassen, Pileas, Sema - Pepe, Quina - Jajá, Dragomir, Oršič - Anderson Silva.
Slavia: Staněk - Chaloupek, Ogbu, Zima - Douděra, Sadílek, Oscar, Bořil - Kušej, Provod - Chorý.
Absence: Šunjič (3 ŽK), Correia (zranění), Goldar, David Luiz (oba nejistý start), Brito, Mimovič, Odefalk, Papadudis, Pedrao (všichni nejsou na soupisce) - Holeš, Moses, Vlček (všichni zranění), Bužek, Javorček (oba zranění + nejsou na soupisce), Isife, Jurásek, Kolář, Teah (všichni nejsou na soupisce).

Vizitka soupeře:

FC PAFOS

  • Rok založení: 2014 (sloučením klubů AEP Paphos a AEK Kouklia)
  • Klubové barvy: modrá a bílá
  • Web: pafosfc.com.cy
  • Stadion: Stelios Kyriakides Stadium, kapacita cca 9 394 diváků
    • Pro evropské poháry často Alphamega Stadium (kapacita ~10 830)
  • Trenér: Albert Celades

Děkovačka fotbalistů Pafosu po historicky první výhře v Lize mistrů.

  • Úspěchy:
    • Cypriot First Division (1. liga): 1× vítěz (2024/25)
    • Cypriot Cup: vítěz 2023/24
    • UEFA Champions League: 2025/26 – první účast ve skupinové fázi
    • UEFA Europa Conference League: 2024/25 – postoupili mezi 32 nejlepších
  • Krátká historie:
    • Vznikl sloučením dvou klubů a postupně se etabloval v nejvyšší lize Kypru
    • Od roku 2017 pod investičním fondem Total Sports Investments → výrazný nárůst kvality klubu
    • Historický krok: první ligový titul 2024/25 a postup do základní skupiny Champions League 2025/26

Zajímavosti před zápasem Pafos – Slavia:

  • Týmy se dosud v pohárech neutkaly, Pafos čeká v soutěžích UEFA první souboj s českým soupeřem
  • Oba týmy mají se 4 góly nejhorší ofenzivu celé soutěže
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 18x po sobě nevyhrála
  • Slavia v pohárech 14x po sobě nezvítězila
  • Slavia venku v pohárech 6x po sobě nezvítězila a neskórovala (z toho 5 porážek)
  • Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 18x po sobě nevyhrála
  • Slavia v pohárech 14x po sobě nezvítězila

Vasil Kušej slaví gól proti Barceloně.

  • Pafos si v dosavadním průběhu ligové fáze připsal jedno vítězství a tři remízy i porážky, v posledních 2 kolech prohrál v Turíně s Juventusem 0:2 a v Londýně s Chelsea 0:1
  • Pafos kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje domácí zápasy v pohárech v Limassolu
  • Pafosu patří v tabulce 30. místo, Slavia figuruje na 34. příčce bez šance na postup do vyřazovací fáze
  • Pafos poslední 3 soutěžní zápasy prohrál a dal v nich jediný gól
  • Pafos zvítězil v jediném z posledních 8 pohárových zápasů
  • Pafos prohrál jediný z posledních 10 domácích duelů v pohárech
  • Pafos má od první poloviny ledna nového trenéra, Juana Carlose Carceda nahradil jiný Španěl Albert Celades

Jak to vidí bookmakeři?

Podle sázkové kanceláře Tipsport je mírným favoritem domácí Pafos.

Pafos – SlaviaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,233,563,17
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Bayern MnichovBayern 7 6 0 1 20:7 18
3. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
4. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 14:8 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
6. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
7. Newcastle UnitedNewcastle 7 4 1 2 16:6 13
8. ChelseaChelsea 7 4 1 2 14:8 13
9. FC BarcelonaBarcelona 7 4 1 2 18:13 13
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
11. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
12. Atlético MadridAtlético 7 4 1 2 16:13 13
13. Atalanta BergamoBergamo 7 4 1 2 10:9 13
14. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
15. Juventus FCJuventus 7 3 3 1 14:10 12
16. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
17. Galatasaray IstanbulGalatasaray 7 3 1 3 9:9 10
18. FK KarabachKarabach 7 3 1 3 13:15 10
19. Olympique MarseilleMarseille 7 3 0 4 11:11 9
20. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
21. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
22. PSV EindhovenEindhoven 7 2 2 3 15:14 8
23. Athletic BilbaoBilbao 7 2 2 3 7:11 8
24. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
25. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
26. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
27. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
28. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
29. Benfica LisabonBenfica 7 2 0 5 6:10 6
30. Pafos FCPafos 7 1 3 3 4:10 6
31. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 7 2 0 5 7:17 6
32. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 7 1 1 5 10:19 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 7 0 3 4 4:15 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

